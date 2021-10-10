Президент Чехии Милош Земан находится в реанимации Центрального военного университетского госпиталя в Праге. Об этом в воскресенье, 10 октября, сообщил журналистам его лечащий врач Мирослав Заворал. Точный диагноз 77-летнего политика пока не разглашается, однако чешские СМИ пишут, что госпитализация может быть связана с обострившимися проблемами печени.

Земан страдает сахарным диабетом, он передвигается на коляске.

Накануне, 9 октября, в Чехии завершилось двухдневное голосование на выборах в Палату депутатов парламента страны. После подсчета 100 процентов бюллетеней оказалось, что возглавляемое действующим премьером Чехии Андреем Бабишем движение АНО проиграло выборы, незначительно уступив оппозиционному альянсу "Вместе".

Парламентские выборы в Чехии проходили на фоне скандала из-за журналистского расследования "Досье Пандоры", одним из фигурантов которого был Бабиш, к которому, как полагают многие наблюдатели, лояльно относится Земан. Указывается, что незадолго до своей госпитализации Милош Земан встречался с премьером.

Согласно чешской конституции, президент страны должен предложить парламенту кандидатуру на пост главы правительства.

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