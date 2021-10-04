Чехия перед выборами: офшоры Бабиша и равнение на Орбана

У премьер-министра Чехии Андрея Бабиша миллиардное состояние, он ведет роскошный образ жизни. Но при этом любит представлять себя простым предпринимателем и защитником интересов народа - приветливым, непритязательным, настроенным против элит. Так было и в тот прекрасный день: он побывал на угольной электростанции, беседовал с рабочими. А когда шел к своей служебной машине, к нему подошла журналистка и поинтересовалась, нет ли у него офшорных компаний на Карибах. Бабиш сохранил ледяное молчание, и полдюжины ражих телохранителей грубо оттеснили хрупкую журналистку.

Известия о "Досье Пандоры" настигли Бабиша в тот момент, когда он был на предвыборном мероприятии в городе Прунержов на северо-западе Чехии. Согласно обнародованным расследователями документам, в 2009 году он купил на Лазурном берегу на юге Франции несколько роскошных объектов недвижимости (в том числе загородный замок) общей стоимостью 15 миллионов евро. Сделка совершалась через сложную финансовую схему с участием подставных фирм, по которой он формально взял кредит из своих же собственных активов. Чешская полиция занялась проверкой информации, касающейся подозрений в отмывании денег. Бабишу грозят также расследования во Франции и США, среди прочего по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

Позор или спаситель Чехии?

Разоблачения появились в неудачное время для Андрея Бабиша: 8 и 9 октября в Чехии пройдут парламентские выборы. До сих пор он и возглавляемая им правящая партия АНО ("Акция недовольных граждан") лидировали в опросах. Но теперь скандал вокруг офшоров может стоить премьер-министру второго срока. Ведь многие избиратели еще не определились, и на их электоральное решение может повлиять тот факт, что глава правительства, годами проповедуя прозрачность и выступая против уклонения от уплаты налогов, на самом деле практикует обратное.

Акция протеста против премьера Чехии Андрея Бабиша в Праге, 1 марта 2020 г.

Тем более что фигура премьер-министра и без того находится в центре внимания нынешней предвыборной кампании. Популистский политический стиль Андрея Бабиша и связанные с ним многочисленные политические скандалы разделили страну. Одни видят в нем самый большой позор со времен "бархатной" революции 1989 года, другие - умелого управленца, спасителя от нелегальной миграции и Европейского Союза, якобы угрожающего суверенитету Чехии. Именно поэтому, с точки зрения многих политиков и избирателей, сейчас на кону одни из самых важных парламентских выборов последних лет.

Неясное происхождение миллиардов

"На этих выборах Бабиш рискует всем, - говорит политолог Петр Юст в беседе с DW. - Для него речь идет не только о его политическом, но и о личном будущем, в частности об уголовном преследовании и его позициях в бизнесе".

67-летний миллиардер и основатель холдинга Agrofert пришел в политику в 2011 году - тогда он основал партию АНО, аббревиатура названия которой в переводе с чешского означает "да" и которая вообще-то называет себя "политическим движением". В 2014 году Бабиш стал министром финансов, в 2017 году - премьер-министром. Он постоянно обещает бороться с коррупцией, кумовством элит и бюрократией, а также за большую прозрачность и эффективность. Но до сих пор не раскрыл происхождение своего миллиардного состояния.

Конфликты интересов, сотрудник спецслужбы

Чтобы избежать обвинений в конфликте интересов, в 2017 году Бабиш передал свой концерн Agrofert в трастовый фонд. Однако, как показали несколько экспертных заключений, он и после этого продолжал оказывать влияние на холдинг. Уже много лет не стихает скандал вокруг отеля "Гнездо аиста": Бабиша обвиняют в том, что его компания незаконно получила субсидии ЕС в размере двух миллионов евро на строительство центра отдыха.

Еврокомиссия усматривает в деятельности Бабиша конфликт интересов, поскольку будучи премьер-министром он влиял на выделение субсидий ЕС концерну Agrofert. Несколько дней назад чешского премьера оштрафовали на максимально возможную сумму (10 000 евро) за еще один конфликт интересов, связанный с его медиаконцерном Mafra. Вдобавок ко всему несколько лет назад стало известно, что Бабиш когда-то был сотрудником Службы госбезопасности Чехословакии.

Орбан помог Бабишу в предвыборной гонке

В стремлении спасти свое политическое будущее, Бабиш провел жесткую избирательную кампанию, главным образом предостерегая от "опасности", исходящей от мигрантов. "Мы не допустим мусульманской Европы", - неоднократно заявлял Бабиш, ложно обвиняя лидера оппозиционной коалиции "Пираты / Старосты и независимые" Ивана Бартоша в желании в массовом порядке расселить в Чехии мигрантов.

Виктор Орбан и Андрей Бабиш в Праге. 29 сентября 2021 г.

Мигранты стали и темой одного из основных моментов предвыборной кампании Бабиша: визита венгерского премьера Виктора Орбана в промышленный мегаполис Усти-над-Лабем на севере Чехии в конце сентября. Хотя Бабиш и Орбан утверждали, что не ведут избирательную кампанию, говорили они почти исключительно на важную для предвыборной гонки тему миграции. Бабиш представил Орбана как друга и защитника Чешской Республики. "В 2015 году Венгрия была единственной страной, которая фактически защитила границу Шенгенской зоны, построив забор. А в нынешнем году туда приехали 77 000 нелегальных мигрантов, и без забора их кратчайший путь лежал бы через Чехию в Германию для получения там социальных пособий", - заявил он на пресс-конференции, на которую не были допущены сотрудники некоторых крупных иностранных СМИ, включая немецкий общественно-правовой телеканал ARD и французскую газету Le Monde.

Возможна коалиция с правыми экстремистами

Согласно последним опросам, за Бабиша и АНО намерены проголосовать от 24 до 27 процентов избирателей. При этом преимущество правящей партии перед двумя оппозиционными блоками минимально и все более сокращается - правоцентристская коалиция Spolu набирает около 23%, а либеральная "Пираты и Старосты" - около 21%. Оба эти блока исключают возможность сотрудничества с АНО после выборов. Таким образом, Бабиш сможет создать правительство только с двумя партиями, которые имеют шанс преодолеть пятипроцентный барьер: с крайне правой партией "Свобода и прямая демократия" (СПД) и коммунистами.

СПД призывает провести референдум о выходе из ЕС, а номинально левые коммунисты также придерживаются многих правонационалистических позиций. Бабиш готов к коалиции с обеими партиями, а президент Чехии Милош Земан, формально являющийся социал-демократом, уже давно открыто выступает за формирование правительства из АНО, СПД и коммунистов. Чешские оппозиционные политики в ужасе от такой перспективы. "Я не преувеличиваю, на этих выборах на кон поставлено все. Речь идет и о западной ориентации этой страны", - говорит Петр Фиала, лидер оппозиционного альянса Spolu.

Очернение из-за рубежа

Бабиш, скорее всего, не допустит проведения референдума о выходе из ЕС, считает политолог Петр Юст. Но он допускает, что в случае правительства АНО, СПД и коммунистов "вполне возможен демонтаж элементов демократии по польскому и венгерскому образцу".

А тем временем, когда стало известно об офшорном бизнесе Андрея Бабиша, он воспользовался излюбленным риторическим приемом Орбана: все это, дескать, клевета из-за рубежа с целью повлиять на результаты выборов в Чехии. Сам же он, Бабиш, по его уверениям, "никогда не делал ничего незаконного или неправильного".

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