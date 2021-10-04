 Чехия перед выборами: офшоры Бабиша и равнение на Орбана | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 07.10.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Чехия перед выборами: офшоры Бабиша и равнение на Орбана

В конце недели чехи будут выбирать новый парламент. Чтобы остаться у власти, премьер Бабиш готов пойти на коалицию с ультраправыми. Но "Досье Пандоры" может помешать его планам.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш публично выступает за прозрачность, но тайно вел офшорный бизнес

У премьер-министра Чехии Андрея Бабиша миллиардное состояние, он ведет роскошный образ жизни. Но при этом любит представлять себя простым предпринимателем и защитником интересов народа - приветливым, непритязательным, настроенным против элит. Так было и в тот прекрасный день: он побывал на угольной электростанции, беседовал с рабочими. А когда шел к своей служебной машине, к нему подошла журналистка и поинтересовалась, нет ли у него офшорных компаний на Карибах. Бабиш сохранил ледяное молчание, и полдюжины ражих телохранителей грубо оттеснили хрупкую журналистку.

Известия о "Досье Пандоры" настигли Бабиша в тот момент, когда он был на предвыборном мероприятии в городе Прунержов на северо-западе Чехии. Согласно обнародованным расследователями документам, в 2009 году он купил на Лазурном берегу на юге Франции несколько роскошных объектов недвижимости (в том числе загородный замок) общей стоимостью 15 миллионов евро. Сделка совершалась через сложную финансовую схему с участием подставных фирм, по которой он формально взял кредит из своих же собственных активов. Чешская полиция занялась проверкой информации, касающейся подозрений в отмывании денег. Бабишу грозят также расследования во Франции и США, среди прочего по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

Позор или спаситель Чехии?

Разоблачения появились в неудачное время для Андрея Бабиша: 8 и 9 октября в Чехии пройдут парламентские выборы. До сих пор он и возглавляемая им правящая партия АНО ("Акция недовольных граждан") лидировали в опросах. Но теперь скандал вокруг офшоров может стоить премьер-министру второго срока. Ведь многие избиратели еще не определились, и на их электоральное решение может повлиять тот факт, что глава правительства, годами проповедуя прозрачность и выступая против уклонения от уплаты налогов, на самом деле практикует обратное.

Акция протеста против премьера Чехии Андрея Бабиша в Праге, 1 марта 2020 г.

Акция протеста против премьера Чехии Андрея Бабиша в Праге, 1 марта 2020 г.

Тем более что фигура премьер-министра и без того находится в центре внимания нынешней предвыборной кампании. Популистский политический стиль Андрея Бабиша и связанные с ним многочисленные политические скандалы разделили страну. Одни видят в нем самый большой позор со времен "бархатной" революции 1989 года, другие - умелого управленца, спасителя от нелегальной миграции и Европейского Союза, якобы угрожающего суверенитету Чехии. Именно поэтому, с точки зрения многих политиков и избирателей, сейчас на кону одни из самых важных парламентских выборов последних лет.

Неясное происхождение миллиардов

"На этих выборах Бабиш рискует всем, - говорит политолог Петр Юст в беседе с DW. - Для него речь идет не только о его политическом, но и о личном будущем, в частности об уголовном преследовании и его позициях в бизнесе".

67-летний миллиардер и основатель холдинга Agrofert пришел в политику в 2011 году - тогда он основал партию АНО, аббревиатура названия которой в переводе с чешского означает "да" и которая вообще-то называет себя "политическим движением". В 2014 году Бабиш стал министром финансов, в 2017 году - премьер-министром. Он постоянно обещает бороться с коррупцией, кумовством элит и бюрократией, а также за большую прозрачность и эффективность. Но до сих пор не раскрыл происхождение своего миллиардного состояния.

Конфликты интересов, сотрудник спецслужбы

Чтобы избежать обвинений в конфликте интересов, в 2017 году Бабиш передал свой концерн Agrofert в трастовый фонд. Однако, как показали несколько экспертных заключений, он и после этого продолжал оказывать влияние на холдинг. Уже много лет не стихает скандал вокруг отеля "Гнездо аиста": Бабиша обвиняют в том, что его компания незаконно получила субсидии ЕС в размере двух миллионов евро на строительство центра отдыха.

Еврокомиссия усматривает в деятельности Бабиша конфликт интересов, поскольку будучи премьер-министром он влиял на выделение субсидий ЕС концерну Agrofert. Несколько дней назад чешского премьера оштрафовали на максимально возможную сумму (10 000 евро) за еще один конфликт интересов, связанный с его медиаконцерном Mafra. Вдобавок ко всему несколько лет назад стало известно, что Бабиш когда-то был сотрудником Службы госбезопасности Чехословакии.

Орбан помог Бабишу в предвыборной гонке

В стремлении спасти свое политическое будущее, Бабиш провел жесткую избирательную кампанию, главным образом предостерегая от "опасности", исходящей от мигрантов. "Мы не допустим мусульманской Европы", - неоднократно заявлял Бабиш, ложно обвиняя лидера оппозиционной коалиции "Пираты / Старосты и независимые" Ивана Бартоша в желании в массовом порядке расселить в Чехии мигрантов.

Виктор Орбан и Андрей Бабиш в Праге. 29 сентября 2021 г.

Виктор Орбан и Андрей Бабиш в Праге. 29 сентября 2021 г.

Мигранты стали и темой одного из основных моментов предвыборной кампании Бабиша: визита венгерского премьера Виктора Орбана в промышленный мегаполис Усти-над-Лабем на севере Чехии в конце сентября. Хотя Бабиш и Орбан утверждали, что не ведут избирательную кампанию, говорили они почти исключительно на важную для предвыборной гонки тему миграции. Бабиш представил Орбана как друга и защитника Чешской Республики. "В 2015 году Венгрия была единственной страной, которая фактически защитила границу Шенгенской зоны, построив забор. А в нынешнем году туда приехали 77 000 нелегальных мигрантов, и без забора их кратчайший путь лежал бы через Чехию в Германию для получения там социальных пособий", - заявил он на пресс-конференции, на которую не были допущены сотрудники некоторых крупных иностранных СМИ, включая немецкий общественно-правовой телеканал ARD и французскую газету Le Monde.

Возможна коалиция с правыми экстремистами

Согласно последним опросам, за Бабиша и АНО намерены проголосовать от 24 до 27 процентов избирателей. При этом преимущество правящей партии перед двумя оппозиционными блоками минимально и все более сокращается - правоцентристская коалиция Spolu набирает около 23%, а либеральная "Пираты и Старосты" - около 21%. Оба эти блока исключают возможность сотрудничества с АНО после выборов. Таким образом, Бабиш сможет создать правительство только с двумя партиями, которые имеют шанс преодолеть пятипроцентный барьер: с крайне правой партией "Свобода и прямая демократия" (СПД) и коммунистами.

СПД призывает провести референдум о выходе из ЕС, а номинально левые коммунисты также придерживаются многих правонационалистических позиций. Бабиш готов к коалиции с обеими партиями, а президент Чехии Милош Земан, формально являющийся социал-демократом, уже давно открыто выступает за формирование правительства из АНО, СПД и коммунистов. Чешские оппозиционные политики в ужасе от такой перспективы. "Я не преувеличиваю, на этих выборах на кон поставлено все. Речь идет и о западной ориентации этой страны", - говорит Петр Фиала, лидер оппозиционного альянса Spolu.

Очернение из-за рубежа

Бабиш, скорее всего, не допустит проведения референдума о выходе из ЕС, считает политолог Петр Юст. Но он допускает, что в случае правительства АНО, СПД и коммунистов "вполне возможен демонтаж элементов демократии по польскому и венгерскому образцу".

А тем временем, когда стало известно об офшорном бизнесе Андрея Бабиша, он воспользовался излюбленным риторическим приемом Орбана: все это, дескать, клевета из-за рубежа с целью повлиять на результаты выборов в Чехии. Сам же он, Бабиш, по его уверениям, "никогда не делал ничего незаконного или неправильного".

Смотрите также:

  • Досье Пандоры - результат работы свыше 600 журналистов из 117 стран

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    "Досье Пандоры" - результат работы свыше 600 журналистов из 117 стран

    Над изучением внутренних архивов 14 офшорных регистраторов консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) работал более двух лет. Расследованием занимались свыше 600 журналистов из 117 стран. От РФ в работе участвовало издание "Важные истории". В результате были разоблачены тайные активы и имущество мировых лидеров и высокопоставленных политиков и чиновников - российских и зарубежных.

  • Владимир Путин

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Близкая подруга Путина - владелица роскошных аппартаментов в Монако

    О близкой связи Светланы Кривоногих с президентом РФ написало в 2020 году издание "Проект", допустив, что она матерь дочери Путина, родившейся в 2003 году. В "Досье Пандоры" сказано, что Кривоногих владеет апартаментами в Монако за 3,6 млн долларов, купленными в 2003 году. Дела Кривоногих в Монако ведет фирма Moores Rowland. Ее клиентами были еще минимум два человека из близкого окружения Путина.

  • Сергей Чемезов

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Семья главы "Ростеха" прячет в офшорах имущество на 22 млрд рублей

    Семья главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова скрывает в офшорах имущество на 22 млрд рублей (более 260 млн евро), в том числе - 85-метровую яхту Valerie и виллу в испанской Марбелье. Судном, говорится далее в расследовании, владеет компания с Британских Виргинских островов Delima Services Limited, принадлежащая падчерице Чемезова Анастасии Игнатовой.

  • Константин Эрнст

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Офшор Константина Эрнста строит торговые центры на месте кинотеатров

    Гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, по данным "Досье Пандоры", - единственный акционер компании Haldis Corporation на Британских Виргинских островах. Эта фирма - крупнейший акционер зарегистрированной там же в день открытия сочинской Олимпиады компании Moscow Dvorik Ltd. Компания Эрнста участвует в проекте по сносу старых кинотеатров и строительству на их месте торговых центров.

  • Николай Токарев

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Зять и дочь главы "Транснефти": офшоры и гражданство Кипра

    Зять главы "Транснефти" Николая Токарева через офшоры был бенефициаром подрядчиков "Транснефти", по контрактам с ней его компании получили несколько миллиардов рублей, пишут "Важные истории". Вместе с дочерью Токарева Майей он приобрел элитные квартиры в центре Москвы. В 2014 году зять и дочь Токарева стали гражданами Кипра - через три месяца после введения санкций ЕС в отношении "Транснефти".

  • Герман Греф

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Герман Греф: капиталы семьи - в офшорном трасте

    Президент Сбербанка Герман Греф в 2011 году создал в Сингапуре офшорную компанию Angelus Trust для управления семейными активами более чем на 55 млн долларов. В 2017 году бенефициаром траста стал племянник Грефа Оскар. Затем компания была ликвидирована, ее активы переписаны на Оскара. В 2018 году активы были переданы компаниям Grand Investment Trust Кирилла Андросова - хорошего знакомого Грефа.

  • Сергей Лавров

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Зять главы МИДа РФ: виргинские офшоры, израильское гражданство

    Зять министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Александр Винокуров связан с целым рядом офшоров на Британских Виргинских островах, владеющих счетами в банках Великобритании. У Александра Винокурова расследователи из консорциума ICIJ также обнаружили израильское гражданство.

  • Владимир Зеленский

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Владимир Зеленский продал долю в офшорной компании деловому партнеру

    До победы на выборах президента Украины, говорится в расследовании, Владимир Зеленский владел долей в офшорной компании Maltex, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. В апреле 2019 года он продал ее своему другу Сергею Шефиру. Согласно документам, датированным июлем 2019 года, Шефир сохранил свою долю в Maltex и после того, как стал первым помощником украинского президента.

  • Тони Блэр

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Тони Блэр уклонялся от уплаты налогов

    Бывший премьер Великобритании Тони Блэр и его жена получили в собственность здание ценой в 8,8 млн долларов, купив офшорную компанию, занимающуюся операциями с недвижимостью, у министра промышленности и туризма Бахрейна Зайеда бен Рашида Аз-Заяни. Приобрели они не само здание, а акции компании, что позволило Блэрам избежать уплаты 400 тыс. долларов в качестве налога на имущество.

  • Андрей Бабиш

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Премьер-министр Чехии: владелец виллы на Лазурном берегу

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перевел 22 млн долларов на счета ряда офшорных компаний, чтобы приобрести особняк с двумя бассейнами и кинотеатром в одной из горных деревень Французской Ривьеры. Ни офшорные фирмы, ни особняк не значились в декларациях Бабиша о владении имуществом, пишет чешский портал Investigace.cz. После прихода к власти в 2017 году Бабиш обещал бороться с коррупцией.

  • Король Иордании Абдалла II

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Король Иордании Абдалла II: покупка через офшоры трех особняков в Малибу

    Король Иордании Абдалла II купил через офшорные компании три особняка на берегу океана в Малибу, выяснили журналисты-расследователи. Сделки обошлись ему в 68 млн долларов и были заключены во время "арабской весны", когда иорданцы заполнили улицы в знак протеста против коррупции и безработицы.

  • Ухуру Кениата

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Президент Кении Ухуру Кениата: бенефициар секретного фонда в Панаме

    Президент Кении Ухуру Кениата и его мать являются бенефициарами секретного фонда в Панаме. Другие члены его семьи, в том числе две сестры и брат, владеют пятью офшорными компаниями с активами на сумму более 30 млн долларов. В ходе предвыборной кампании Кениата делал упор на борьбу с коррупцией и призывал к прозрачности в политике.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 04:01

Чехия высылает дипломатов РФ и разыскивает "Петрова" и "Боширова" (19.04.2021)

Контекст

В Чехии продают довоенные бункеры: цена от 1000 евро

Чешская армия распродает крепостные сооружения, которые должны были предотвратить нападение нацистов в 1938 году. Таким образом может быть разрушена уникальная историческая система обороны.  

Взрыв в Врбетице - дело рук ГРУ? Что известно о шпионском скандале в Чехии

Скандал вокруг возможной операции российской военной разведки в Чехии в 2014 году стал темой обсуждения на встрече глав МИД стран ЕС. О деталях и подоплеке "дела Врбетице" - у DW.  

Аналог NASA в Праге? Чехия - центр космической промышленности ЕС

Евросоюз хочет идти в ногу с США, Китаем и Россией в освоении космоса и намерен вложить в эту сферу 14,6 млрд евро в течение семи лет. EUSPA, новое космическое агентство ЕС, разместится в Праге.  

Комментарий: Путин наказал Чехию, потому что она посмела перечить Москве

Российский МИД и спецслужбы, похоже, постарались свести к минимуму ущерб от инициативы Кремля по созданию списка недружественных России государств, считает Константин Эггерт.  

Комментарий: Последствия взрывов в Чехии - жестче, чем высылка дипломатов

Скандал с Чехией происходит на фоне обострения отношений РФ и Запада. Взрывы в Врбетице подорвали не только дипломатические отношения Москвы и Праги, считает Иван Преображеский.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Жертвы коронавируса и популизма: в Чехии была самая высокая смертность от ковида в ЕС (04.06.2021)  

Выборы в Чехии: к власти идет "новый Трамп"? (20.10.2017)  

Чешская провинция под гнетом пандемии (16.03.2021)  

Также по теме

Новое расследование об офшорах: почему в списке "Досье Пандоры" так много политиков? (04.10.2021) 04.10.2021

По данным международного расследования, более 300 политиков со всего мира связаны с офшорами. В этом списке - экс-премьер Великобритании Тони Блэр, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и многие другие.

MOSCOW, RUSSIA - (ARCHIVE): A file photo dated on October 2, 2019 shows Kremlin spokesman Dmitry Peskov attending International Russian Energy Week Forum in Moscow, Russia. Kremlin spokesman Dmitry Peskov on Tuesday announced he contracted COVID-19. Sefa Karacan / Anadolu Agency

В Кремле не считают "Досье Пандоры" поводом для проверки 04.10.2021

Данные из журналистского расследования "Досье Пандоры" являются безосновательными утверждениями, заявил пресс-секретарь Путина. То, что "действительно бросается в глаза", - это сведения о США, уверяет Песков.

Projekt mit dem International Consortium of International Journalists (ICIJ)

"Досье Пандоры": журналисты разоблачили офшорные схемы мировых лидеров 03.10.2021

Расследование журналистов из ICIJ рассказывает, как политики и бизнесмены используют налоговые гавани. Среди фигурантов - президент Украины Владимир Зеленский и экс-премьер Великобритании Тони Блэр.

Реклама