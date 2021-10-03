Комментарий: Из Кремля офшоры не видны

Сотни журналистов со всего мира изучили 12 млн документов из офшорных реестров крупных регистраторов и самое примечательное собрали в "Досье Пандоры". Вышел новый скандал, не менее масштабный чем Panama Papers. Среди его фигурантов семья президента Азербайджана, иорданский король Абдалла II, чешский премьер Андрей Бабиш и глава украинского государства Владимир Зеленский.
Есть и россияне: бывший начальник Владимира Путина по работе в Дрездене, глава госконцерна "Ростех" Сергей Чемезов, глава Первого канала Константин Эрнст и Светлана Кривоногих, которую медиа, несмотря на кремлевские опровержения, называют близкой подругой Владимира Путина. Но Кремль делает вид, что вообще не понимает "что это за информация".
Коррупция с широко закрытыми глазами
Спрашивать, не заплатил ли ненароком кто-то из офшорных россиян с этих денег налоги в бюджет Российской Федерации, глупо. Для того и уводят финансовые средства в "налоговый рай", чтобы не платить ничего и никому.
Иван Преображенский
Казалось бы, хороший повод для властей спросить того же Чемезова. Тем более что Владимир Путин наверняка с ним регулярно видится и сделать это может лично. Для примера: в той же Чехии Национальный центр по борьбе с организованной преступностью уже сообщил, что проверит информацию из "Досье Пандоры", которая касается премьер-министра Андрея Бабиша. Что не удивительно, зная, что это не диктатура, а парламентская республика, и где вдобавок уже в эту пятницу начнутся очередные выборы.
В Иордании ничего проверять не намерены, это вам не демократия, а монархия, но король Абдалла II хотя бы грозит журналистам судом. В России же, по доброй уже традиции, решили сделать вид, что никакого скандала просто нет.
Единственный значимый вывод, который сделал на основании этих публикаций президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, состоял в том, что "крупнейшей в мире офшорной лакуной и налоговой лакуной", оказывается, являются США. Ну, и стандартное сообщение о том, что американских политиков в "Досье Пандоры" нет, а значит понятно, кто и зачем "слил" компромат в медиа. Правдивость же самой информации никого в Кремле не волнует.
Расследовать расследователей
Впрочем, спокойной была только официальная реакция. Неофициальная же - гораздо жестче. Власти, видимо, намерены наказать "клеветников" почти также жестко, как и в случае с публиковавшим антикоррупционные расследования оппозиционером Алексеем Навальным.
Нет, никого пока не посадили. Но Александр Ионов, прославившийся доносами на российские СМИ, которые затем объявляют иностранными агентами, пообещал в своих соцсетях настучать и на ICIJ - Международный консорциум журналистов-расследователей. Позднее он переписал пост в Facebook и убрал упоминание ICIJ, оставив только их партнера - объединение журналистов-расследователей OCCRP, недавно заявившее о прекращении работы в России по соображениям безопасности. Поскольку речь идет об иностранцах, он предлагает объявить расследователей "нежелательной организацией".
Для всех, кто с ней сотрудничал последние годы это, по новому российскому законодательству, будет означать ограничение в правах или превращение в иностранных агентов. В том числе, для отдельно и явно намеренно упомянутой Ионовым "Новой газеты".
Друзьям - все, врагам - закон
Для России итог публикации "Досье Пандоры" уже ясен. Вместо проверок и отставок возможных коррупционеров, актикоррупционное расследование создает сейчас проблемы только самим расследователям. Такая вот "культура отмены" по-кремлевски. Если говоришь что-то неприятное, мгновенно становишься нежелательным в России лицом или целой организацией. И все, что ты после этого скажешь, автоматически объявляется враждебной пропагандой.
Заодно прессуют и всех, кто занимается расследовательской журналистикой внутри страны. Еще год назад мощный кластер независимых изданий уже почти полностью уничтожен. Чтобы, как говорится, не клеветали на прекрасную Россию настоящего.
Друзьям - все, врагам - закон. Таков принцип путинской политики. А коррупционеров в России назначит Следственный комитет, выбрав их из числа политически неблагонадежных.
Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский
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Автор: Марина Барановская