Журналисты раскрыли в "Досье Пандоры" активы высокопоставленных россиян

Семья главы российской госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова скрывает в офшорах имущество на 22 миллиарда рублей (в пересчете более 260 миллионов евро), выяснили участники широкомасштабного расследования, проведенного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). В числе прочего, речь идет о 85-метровой яхте Valerie и вилле в испанской Марбелье, пишет в воскресенье, 3 октября, один из участников журналистского расследования, российское издание "Важные истории".

Яхта и недвижимость в Испании, оформленные на зарегистрированные в офшорах фирмы

По его данным, построенным в 2011 году в Германии судном владеет компания с Британских Виргинских островов Delima Services Limited, а она в свою очередь принадлежит 34-летней падчерице Чемезова Анастасии Игнатовой. Стоимость фешенебельной яхты, по оценкам, превышает 10 миллиардов рублей.

Как отмечается далее, минувшим летом Valerie находилась в Монако и у Лазурного берега Франции. При этом сам Чемезов находится под санкциями ЕС и не имеет право приезжать в Европу, но его дети, "судя по их социальным сетям, летают отдыхать на курорты Монако, Ибицы и материковой Испании, где в полузакрытом поселке СʼАгаро у Анастасии Игнатовой есть вилла стоимостью 15 миллионов евро (1,3 миллиарда рублей)", указывает издание.

Журналисты обнаружили также виллу в Марбелье, которая принадлежит компании Holytown Limited. Эту фирму в 2014 году приобрела компания с Британских Виргинских островов Penimar Holdings Limited, находящаяся во владении Анастасии Игнатовой и тещи Чемезова Людмилы Рукавишниковой, пишут "Важные истории". "Известные бизнесы Анастасии Игнатовой и Людмилы Рукавишниковой никак не позволяют понять, откуда у бабушки и внучки взялось в офшорах 22 миллиарда рублей", - отмечают журналисты.

Зять и дочь главы "Транснефти" получили гражданство Кипра сразу после введения санкций

Кроме того, обширное расследование журналисты провели в отношении родственников главы находящейся под санкциями ЕС госкомпании "Транснефть" Николая Токарева, являющегося сослуживцем по КГБ президента РФ Владимира Путина. По их данным, дочь и зять Токарева получили гражданство Кипра в 2014 году, через три месяца после введения штрафных мер Евросоюза в отношении "Транснефти".

Журналисты также выяснили, что (теперь уже бывший) зять Токарева Андрей Болотов, скрываясь за офшорами, являлся бенефициаром подрядчиков "Транснефти", по контрактам с ней его компании получили несколько миллиардов рублей. Вместе с дочерью Токарева Майей Болотовой он приобрел квартиры в элитных комплексах в центре Москвы, указывается далее.

Кривоногих, Эрнст, Вайно и зять Лаврова

В досье также упоминаются большое число других россиян, в частности, близкая подругаВладимира Путина Светлана Кривоногих, называемая матерью его третьей дочери, генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст, глава президентской администрации Антон Вайно и зять Сергея Лаврова Александр Винокуров.

Расследование под названием "Досье Пандоры"проходило на протяжении двух лет, в нем участвовали более 600 журналистов из 150 медийных организаций, включая турецкую редакцию DW. Они изучили 11,9 млн конфиденциальных документов, которые демонстрируют тесную связь тайных офшорных транзакций и глобальной политики в области финансов. Единственным российским участником расследования было издание "Важные истории".

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