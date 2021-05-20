Украина ввела санкции против главы "Ростеха", Фирташа и Фукса

Украина вводит персональные санкции против шести физических и четырех юридических лиц, которые предположительно связаны со спецслужбами России и причастны к организации кибератак. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов по итогам заседания СНБО в пятницу, 18 июня.

По словам Данилова, подпавшие под санкции лица "непосредственно причастны к разработке вируса NotPetya", они осуществляли администрирование этого вируса и "организовывали кибератаки на объекты критической инфраструктуры" Украины. Названия организаций и имена граждан секретарь не уточнил.

Санкции против Фирташа и Фукса

Алексей Данилов также сообщил о введении санкций против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. "Что касается господина Фирташа, санкции касаются его участия в титановом бизнесе, поставок сырья, которое потом идет на военные предприятия РФ, и мы не можем допустить, чтобы это продолжалось", - сказал он. По словам Данилова, санкции также распространяются на предприятия, которые "непосредственно аффилированы с военно-промышленным комплексом РФ и использовали этот титан в военной сфере".

Говоря о Фуксе, Данилов заявил, что санкции в отношении этого бизнесмена касаются компании "Голден деррик", которая ранее, по данным СНБО, незаконным способом получала лицензии на добычу углеводородов в Украине.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский сообщил о введении санкций и против генерального директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. "По предложению СНБО принято решение о применении санкций в отношении Фирташа Д.В., Фукса П.Я., Чемезова С.В., Шелкова М.Е.", - написал он в своем Telegram-канале. Киев уже вводил ограничения против главы "Ростеха" в 2019 году.

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