"Досье Пандоры": журналисты разоблачили офшорные схемы мировых лидеров

Экс-премьер Великобритании Тони Блэр, президент Украины Владимир Зеленский, король Иордании Абдалла II ибн Хусейн, кенийский президент Ухуру Кениата и еще несколько десятков нынешних и бывших мировых лидеров, а также влиятельных миллиардеров были связаны с компаниями, использующими налоговые гавани.

Об этом свидетельствуют результаты расследования, проведенного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), которое получило название "досье Пандоры". В расследовании также участвовали более 600 журналистов из 150 медийных организаций, включая турецкую редакцию DW. На протяжении двух лет они изучали 11,9 млн конфиденциальных документов, которые оказались в распоряжении ICIJ. Эти документы демонстрируют тесную связь тайных офшорных транзакций и глобальной политики в области финансов.

Согласно "досье Пандоры", влиятельные политики, способные помочь положить конец офшорной системе, наживаются на ней, скрывая собственные активы в тайных офшорных компаниях и фондах. В то же время власти делают очень мало для того, чтобы пресечь нелегальные денежные потоки, которые приводят к обогащению преступников и обнищанию стран. Офшорные счета часто используются для тайного управления денежными средствами и перевода крупных сумм, чтобы скрыть истинный размер благосостояния их владельца.

Расследование ICIJ: Тони Блэр уклонялся от уплаты налогов

В ходе расследования выяснилось, что 35 бывших и нынешних мировых лидеров, а также 330 чиновников, занимающих государственные должности по всему миру, связаны с офшорными счетами или компаниями. Журналисты обнаружили такие связи у министров финансов Пакистана, Нидерландов, Бразилии, а также у бывших министров финансов Мальты и Франции и экс-главы Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана.

Экс-премьер Великобритании Тони Блэр

Бывший премьер Великобритании Тони Блэр десятилетиями публично осуждал уклонение от уплаты налогов. Но он и его жена, как следует из "досье Пандоры", смогли получить в собственность здание стоимостью 8,8 млн долларов после того, как купили офшорную компанию, занимающуюся операциями с недвижимостью, у министра промышленности и туризма Бахрейна Зайеда бен Рашида Аз-Заяни. Приобрели они не само здание, а акции компании, что позволило Блэру с женой избежать уплаты 400 тысяч долларов в качестве налога на имущество.

И Блэр, и Аз-Заяни уверяют, что понятия не имели об участии друг друга в этой сделке. А по словам Шери Блэр, жены бывшего британского премьера, ее супруг вообще не имел отношения к этой финансовой операции. Как бы там ни было, сейчас компания-риэлтор закрыта.

Президент Украины Зеленский - фигурант "досье Пандоры"

В "досье Пандоры" фигурирует и Владимир Зеленский. Еще до вступления в должность президента Украиины он владел долей в офшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, указано в материалах расследования.

Президент Украины Владимир Зеленский стал фигурантом "досье Пандоры"

За месяц до победы на президентских выборах в апреле 2019 года Зеленский продал долю в компании Maltex как ее бенефициарный собственник своему другу и деловому партнеру Сергею Шефиру, ныне первому помощнику украинского президента. Согласно документам, датированным июлем 2019 года, Шефир сохранил свою долю в Maltex и после того, как стал членом администрации Зеленского. Ни Шефир, ни Зеленский не ответили на многочисленные просьбы о комментарии.

Еще один фигурант расследования - премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, который пообещал бороться с коррупцией, когда пришел к власти в 2017 году. Материалы расследования свидетельствуют, что в 2009 году Бабиш, включенный в список миллиардеров Forbes c состонием в 3,4 млрд долларов, перевел 22 млн долларов на счета ряда офшорных компаний, чтобы приобрести особняк с двумя бассейнами и кинотеатром в одной из горных деревень Французской Ривьеры, недалеко от Канн. Как удалось выяснить журналистам чешского портала Investigace.cz, ни эти офшорные фирмы, ни особняк не значились в декларациях Бабиша о владении имуществом. На просьбу прокомментировать эти сведения чешский премьер не ответил.

Разоблачены более 130 миллиардеров

Андрей Бабиш - не единственный состоятельный фигурант "досье Пандоры". Согласно документам, изученным журналистами, более 130 крупных бизнесменов из Турции, России, Индии, США, Мексики и других стран имеют связи с офшорными счетами.

Миллиардер и строительный магнат Эрман Ылыджак из Турции был связан с двумя офшорными компаниями, которые в 2014 году были зарегистрированы на имя его матери и владели активами семейного строительного конгломерата. Одна из компаний, Covar Trading Ltd., заработала 105,5 млн долларов дивидендов в первый год после создания, согласно конфиденциальной финансовой отчетности. Эти деньги некоторое время хранились на счету в швейцарском банке. Однако, как следует из отчетности, в тот же год компания перевела почти всю указанную сумму в качестве "пожертвования", получатель которого в финансовых документах не указан. В финансовой отчетности компании эта денежная операция значится как "непредвиденные расходы". На момент публикации этой статьи Ылыджак не ответил на просьбу о комментарии.

Холдинг Rönesans, которым владеет Ылыджак, отвечал за строительство президентского дворца на 1150 комнат для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкая редакция DW - единственное СМИ на турецком языке, принявшее участие в расследовании, поскольку в стране продолжаются репрессии против независимых средств массовой информации и журналистов.

Тайны кенийского президента и офшорные сделки арабских монархов

Президент Кении Ухуру Кениата, принадлежащий к одной из самых известных политических династий страны, в ходе предвыборной кампании делал упор на борьбу с коррупцией и призывал к прозрачности в политике. Но, согласно попавшим к журналистам данным, Кениата и его мать являются бенефициарами секретного фонда в Панаме.

Кенийский президент Ухуру Кениата

Как следует из "досье Пандоры", другие члены его семьи, в том числе две сестры и брат, владеют пятью офшорными компаниями с активами на сумму более 30 млн долларов. Кениата и его семья не ответили на запросы ICIJ о комментарии.

"Досье Пандоры" раскрывает истинных владельцев более 29 тысяч офшорных компаний. Некоторые из них используются для сокрытия банковских счетов, частных самолетов, яхт, особняков и произведений искусства, например работ Пикассо и Бэнкси. Из документов, оказавшихся в распоряжении журналистов, следует, что король Иордании Абдалла II купил через офшорные компании три особняка на берегу океана в Малибу. Эти сделки обошлись ему в 68 млн долларов и были заключены во время "арабской весны", когда иорданцы заполнили улицы в знак протеста против коррупции и безработицы.

Секретные документы разоблачили также принцессу Марокко Лаллу Хасну как владелицу подставной фирмы, купившую дом за 11 млн долларов в престижном районе Лондона недалеко от Кенсингтонского дворца. Согласно документам, Хасна приобрела его на средства "марокканской королевской семьи". На просьбу партнеров ICIJ по расследованию прокомментировать эту информацию в королевском дворце не ответили.

Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов и эмир Дубая, был акционером трех компаний, зарегистрированных в секретных юрисдикциях. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани продолжает использовать офшорные компании для инвестирования, управления своим богатством и сохранения его в интересах своей семьи. В другом крупном расследовании ICIJ - "панамских досье"- уже говорилось, что его роскошную яхту стоимостью 300 млн долларов обслуживали офшорные компании.

Почему налоговые убежища проблематичны

Вот как работают офшорные компании: по ценам, начинающимся с нескольких сотен долларов, посредники могут помочь клиентам создать офшорную фирму, настоящие владельцы которой остаются в тайне. В качестве альтернативы за плату в размере от 2000 долларов до 25 тысяч долларов можно учредить траст, который в отдельных случаях позволяет его бенефициарам контролировать их деньги и при этом не нести юридической ответственности за свои действия. Немного канцелярской работы и творчества помогают защитить активы от кредиторов, правоохранительных органов, сборщиков налогов и бывших супругов.

Владение офшорными компаниями и проведение финансовых операций через эти налоговые гавани совершенно законны во многих странах, но эта практика в последние годы стала объектом пристального внимания в мире.

Панама является популярной налоговой гаванью

Люди, которые используют эти компании, говорят, что они необходимы им для ведения бизнеса. Критики, однако, считают, что налоговые гавани и офшорные операции следует тщательнее контролировать, чтобы бороться с коррупцией, отмыванием денег и глобальным неравенством.

По словам Габриэля Цукмана, доцента экономики в Университете Беркли в Калифорнии и специалиста по проблемам налоговых гаваней, 10 процентов мирового ВВП хранится в налоговых убежищах по всему миру. Когда богатые скрывают свои денежные средства, уклоняясь от уплаты налогов, это напрямую влияет на жизнь обычных людей, утверждает директор по политике вашингтонского аналитического центра Global Financial Integrity Лакшми Кумар. "Это отражается на возможности дать ребенку образование, получить доступ к здравоохранению, обзавестись собственным жильем," - рассказал он авторам расследования "досье Пандоры".

Сколько денег уходит в налоговые убежища и куда

Из-за сложного и секретного характера офшорной системы невозможно узнать ни точный объем средств, связанных с уклонением от уплаты налогов и другими преступлениями, ни то, о каких суммах было сообщено властям. Общий объем денег, направляемых из стран с высокими налоговыми ставками в налоговые гавани со значительно более низкими ставками, неизвестен. Однако согласно исследованию, проведенному в 2020 году Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), не менее 11,3 трлн долларов находятся в офшорах.

Когда говорят о налоговых гаванях, многие в первую очередь думают о Карибских островах, но "досье Пандоры" показывает, что офшорная система действует по всему миру - например, в таких странах, как Сингапур, Нидерланды, Ирландия, Гонконг, и даже в некоторых штатах США.

"Досье Пандоры": как документы попали к журналистам

В основу "досье Пандоры" легли данные, принадлежащие 14 фирмам, которые оказывают офшорные услуги по всему миру. Они создают подставные компании для клиентов, зачастую желающих сохранить свою финансовую деятельность в тайне.

Полный список влиятельных лиц, связанных с налоговыми гаванями или владеющих офшорными счетами, можно найти в базе данных ICIJ.

"Досье Пандоры" вышло через пять лет после другого знакового расследования ICIJ - "панамских досье". Эти разоблачения, опубликованные в 2016 году, повлекли за собой серьезные последствия, включая громкие отставки в политическом мире.

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