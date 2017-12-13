Новый пакет разоблачительных финансовых документов, который по масштабам сопоставим с "панамскими досье", опубликован журналистами-расследователями осенью 2017 года.

Международный консорциум журналистов-расследователей 5 ноября 2017 года опубликовал масштабный массив документов, разоблачающих новые схемы уклонения от уплаты налогов известными политиками. Результаты расследования, включающего 13,4 млн секретных документов, получили название "Райские досье" или "Файлы райских островов" (Paradise Papers). "Райские досье", в частности, вскрыли связи окружения Трампа с приближенными Путина.