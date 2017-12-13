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"Райские досье"

Новый пакет разоблачительных финансовых документов, который по масштабам сопоставим с "панамскими досье", опубликован журналистами-расследователями осенью 2017 года.

Международный консорциум журналистов-расследователей 5 ноября 2017 года опубликовал масштабный массив документов, разоблачающих новые схемы уклонения от уплаты налогов известными политиками. Результаты расследования, включающего 13,4 млн секретных документов, получили название "Райские досье" или "Файлы райских островов" (Paradise Papers). "Райские досье", в частности, вскрыли связи окружения Трампа с приближенными Путина.

26.4.2015 Kazakh President Nursultan Nazarbayev gestures as he casts his ballot at a polling station in Astana on April 26, 2015. Kazakhs vote in presidential polls expected to award the 74-year-old strongman Nursultan Nazarbayev a fifth term despite economic difficulties in the energy-rich ex-Soviet Central Asian country. AFP PHOTO / ILYAS OMAROV (Photo credit should read ILYAS OMAROV/AFP/Getty Images)

Кто вернет в Казахстан деньги олигархов? 13.12.2017

По информации DW, дрезденская НПО передала антикоррупционному агентству Казахстана документы о счетах чиновников, на которых за пределами республики лежат "грязные деньги". Что дальше?
Alle Fotos wurden von unserer Korrespondentin in Kasachstan Anatoly Weisskopf gemacht, also - DW-Copyright. Bildbeschreibungen: Ein Bezirksgericht in der kasachischen Stadt Alma-Aty hat die oppositionelle Zeitung Respublika und alle Print-Ausgaben und Internetportale und -seiten, die zu dem gleichnamigen Verlagshaus gehören, verboten. Bilder-Unterschriften: Kasachstan, Zeitung Respublika, Gericht, Verbot Kasachstan1: Die vorsitzende Richterin liest das Urteil über das Verbot der Zeitung Respublika vor. Kasachstan 2: Vertreter der Zeitung Respublika und des gleichnamigen Verlagshauses im Gerichtsaal.

Закон о СМИ в Казахстане защитит чиновников от журналистов? 28.11.2017

Новый закон о СМИ в Казахстане идет вразрез с европейской тенденцией журналистских расследований, которые вскрывают факты коррупции среди чиновников. В интервью DW закон анализирует глава AHRCA Надежда Атаева.
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Комментарий: "Райские досье" - конец налоговым оазисам? 07.11.2017

Вновь вскрыта сеть налоговых манипуляций. Богачи, знаменитости и компании ведут недостойную игру, но зачастую легально. Изменить ситуацию могут только политики, считает Хенрик Бёме.
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Комментарий: По кому ударит "Райское досье"? 07.11.2017

"Райское досье" не сообщило нам ничего принципиально нового о российской элите эпохи Путина, пишет Константин Эггерт в специальном комментарии для DW.

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Кто из россиян попал в "райские досье" (видео) 06.11.2017

Утечка документов Appleby легла в основу международного журналистского расследования "Райских досье". В нем фигурируют также россияне, в том числе и из окружения Путина.

"Райские досье": кто именно из россиян оказался в списках (06.11.2017) 06.11.2017

Утечка документов Appleby легла в основу международного журналистского расследования "Райских досье". В нем фигурируют также россияне, в том числе и из окружения Путина.
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Казахские следы в "Райских досье": два чиновника и банкир 06.11.2017

Казахстан - единственный из Центральной Азии фигурирует в международном журналистском расследовании "Райские досье". В нем, среди прочего, упоминается о трех казахах и одной фирме.
Der Yachthafen von Valetta mit der maltesischen Flagge | Verwendung weltweit

Пять отличий "Райских досье" от "Панамских" 06.11.2017

Мир обсуждает "Райские досье" - истории ухода крупных международных компаний и известных политиков от налогов. Объясняем, чем отличается новая порция разоблачений от предыдущих.
Süddeutsche Zeitung vom 6.11.2017 mit den Enthüllungen Paradise Paper (c) DW/Nikita Jolkver

Немецкие СМИ о российских папках в "Райских досье" 06.11.2017

В ФРГ российскую часть масштабного журналистского расследования, получившего название "Райские досье", рассматривают через призму санкций и международных связей. Подробности у DW.
Karikatur - russischer Oligarch Alischer Usmanov schmeißt einen Sack mit Dollar in ein Safe, auf dem ein Bild von Putin steht und drin eine Insel mit der Überschrift offshore zu sehen ist. (c) DW/Sergey Elkin

"Райские досье", или Где хранить деньги российским олигархам и политикам 06.11.2017

"Райские досье" раскрывают схемы ухода от налогов для концернов, предпринимателей и политиков. Карикатурист Сергей Елкин знает, под чьим присмотром действуют в России Алишер Усманов и другие.