В Кремле не считают "Досье Пандоры" поводом для проверки

В Кремле не считают поводом для проведения проверки публикацию журналистского расследования "Досье Пандоры", в котором имеется информация об имуществе в офшорах высокопоставленных россиян, политиков и приближенных президента РФ Владимира Путина. "Там, честно говоря, мы не увидели никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина. Я не знаю, там вроде бы будет продолжаться публикация, но пока ничего особенного мы не увидели", - заявил в понедельник, 4 октября, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, в расследованиях "действительно бросается в глаза" информация о США как о государстве, имеющим "крупнейшие лакуны". "Пока речь идет просто о каких-то таких утверждениях, непонятно на чем основанных. Это, конечно, не повод для проверок", - отметил далее Песков.

Журналистское расследование "Досье Пандоры"

Накануне вечером Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал широкомасштабное расследование под названием "Досье Пандоры". Оно проводилось на протяжении двух лет при участии более 600 журналистов из 150 медийных организаций, включая турецкую редакцию DW, которые изучили 11,9 млн конфиденциальных документов, демонстрирующих тесную связь тайных офшорных транзакций и глобальной политики в области финансов.

Единственным российским участником расследования было издание "Важные истории". В российской части "Досье Пандоры" фигурируют большое число россиян, в частности близкая подруга Путина Светлана Кривоногих, называемая матерью его третьей дочери, глава администрации президента РФ Антон Вайно, родственники главы "Ростеха" Сергея Чемезова, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, семья главы "Транснефти" Николая Токарева и зять Сергея Лаврова Александр Винокуров.

Кроме того, в "досье Пандоры" упомянуты экс-премьер Великобритании Тони Блэр, президент Украины Владимир Зеленский, король Иордании Абдалла II ибн Хусейн, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, кенийский президент Ухуру Кениата и еще несколько десятков нынешних и бывших мировых лидеров, а также влиятельных миллиардеров. В ряде стран, в частности Чехии и Индии, уже пообещали провести расследования в связи с информацией, опубликованной журналистами.

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