Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), основанная в 1997 году сеть журналистов, в которую входят 280 репортеров из более 100 стран (данные по состоянию на октябрь 2021 года).

Консорциум был основан в качестве проекта Центра по общественному контролю с целью расширения защиты интересов общественности, концентрируя усилия на вопросах, которые не были решены в рамках границ одной страны. В апреле 2013 года ICIJ опубликовал сведения о 130 тысячах лиц из более чем 170 стран, подозревавшихся в уклонении от налогов в офшорах. Этот скандал получил название Offshore Leaks. А три года спустя - в апреле 2016 года с подачи ICIJ разгорелся новый скандал вокруг так называемых "панамских досье" (Panama Papers). Речь снова шла об офшорах.



В ноябре 2017-го расследователи обнародовали "Райские досье" - еще один массив документов, разоблачающих новые схемы уклонения от уплаты налогов известными политиками.



В октябре 2021 года ICIJ опубликовал "Досье Пандоры". Расследование показало, как влиятельные политики, способные помочь положить конец офшорной системе, наживаются на ней, скрывая собственные активы в тайных офшорных компаниях и фондах.