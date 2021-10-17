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Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ)

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), основанная в 1997 году сеть журналистов, в которую входят 280 репортеров из более 100 стран (данные по состоянию на октябрь 2021 года).

Консорциум был основан в качестве проекта Центра по общественному контролю с целью расширения защиты интересов общественности, концентрируя усилия на вопросах, которые не были решены в рамках границ одной страны. В апреле 2013 года ICIJ опубликовал сведения о 130 тысячах лиц из более чем 170 стран, подозревавшихся в уклонении от налогов в офшорах. Этот скандал получил название Offshore Leaks. А три года спустя - в апреле 2016 года с подачи ICIJ разгорелся новый скандал вокруг так называемых "панамских досье" (Panama Papers). Речь снова шла об офшорах.

В ноябре 2017-го расследователи обнародовали "Райские досье" - еще один массив документов, разоблачающих новые схемы уклонения от уплаты налогов известными политиками.

В октябре 2021 года ICIJ опубликовал "Досье Пандоры". Расследование показало, как влиятельные политики, способные помочь положить конец офшорной системе, наживаются на ней, скрывая собственные активы в тайных офшорных компаниях и фондах.

Ukraine's President Volodymyr Zelensky gives a joint press conference following talks with Poland's President on bilateral relations and Ukraine's ties with Europe under the new government, at the Presidential Place in Warsaw on August 31, 2019. - Zelenskiy is in Warsaw with members of his new cabinet and will attend ceremonies marking 80 years since the outbreak of World War II. (Photo by Janek SKARZYNSKI / AFP) (Photo by JANEK SKARZYNSKI/AFP via Getty Images)

"Ни одной новой детали": Зеленский впервые прокомментировал "Досье Пандоры" 17.10.2021

Президент Украины утверждает, что ни он, ни его партнеры по "Кварталу 95" не занимались отмыванием денег. В то же время Владимир Зеленский не отрицает использование офшоров.
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy gestures while speaking to the media during a news conference with the world's largest airplane, Ukrainian Antonov An-225 Mriya in the background at the Antonov aircraft factory in Kyiv, Ukraine, Thursday, May 20, 2021. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

"После "Досье Пандоры" хотелось бы услышать объяснения Зеленского" 05.10.2021

Из "Досье Пандоры" не следует, что президент Украины нарушил антикоррупционное законодательство. Но объясниться по поводу офшорных схем ему все же нужно, считает эксперт Центра противодействия коррупции Татьяна Шевчук.

Новое расследование об офшорах: почему в списке "Досье Пандоры" так много политиков? (04.10.2021) 04.10.2021

По данным международного расследования, более 300 политиков со всего мира связаны с офшорами. В этом списке - экс-премьер Великобритании Тони Блэр, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и многие другие.

Illustration Pandora Papers. Pandora Papers is the name for a new leak of documents that reveal the secret wealth of about 35 world leaders, both past and present, and more than 300 officials around the world. The term Croatia in English is mentioned 7,500 times in Pandora's documents., in Zagreb, Croatia, on October 04, 2021. Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Что скрывали в офшорах фигуранты "Досье Пандоры" (фотогалерея) 04.10.2021

Журналисты-расследователи два года вели расследование об офшорных сделках представителей мировой политической элиты. В фотогалерее DW - российские и зарубежные политики и чиновники, попавшие в "Досье Пандоры".
Symbolbild Pandora Papers. Die Rechte des Fotos sind für die DW frei.

"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования 04.10.2021

Консорциум журналистов-расследователей ICIJ обнародовал данные о тайных офшорных сделках и имуществе влиятельных политиков и чиновников. Некоторые российские и зарубежные фигуранты "Досье Пандоры" - в фотогалерее DW.
Zahlreiche Yachten und Boote liegen am 07.09.2009 im Hafen von Monaco. Foto: Daniel Reinhardt/dpa | Verwendung weltweit

Журналисты раскрыли в "Досье Пандоры" активы высокопоставленных россиян 03.10.2021

Международный журналистский консорциум ICIJ опубликовал результаты продолжавшегося два года расследования тайных офшорных сделок влиятельных мировых политиков. Среди прочих, в их фокусе оказались россияне.
Projekt mit dem International Consortium of International Journalists (ICIJ)

"Досье Пандоры": журналисты разоблачили офшорные схемы мировых лидеров 03.10.2021

Расследование журналистов из ICIJ рассказывает, как политики и бизнесмены используют налоговые гавани. Среди фигурантов - президент Украины Владимир Зеленский и экс-премьер Великобритании Тони Блэр.
Geldbeutel mit Geldscheinen: russischen Rubel, ukrainischen Hryvna, US-Dollar und Euro. Autor: Inna Kuprijanova, DW, 12.03.2015.

Финразведка США получает данные о долларовых транзакциях внутри РФ 22.09.2020

В данных из секретного досье Управления по противодействию финансовым преступлениям США содержится информация о 189 случаях подозрительных переводов денег между российскими банками.

Новый скандал с отмыванием денег: опять россияне и Deutsche Bank 21.09.2020

ICIJ опубликовал данные из секретного Управления США по противодействию финансовым преступлениям. Согласно расследованию журналистов, в отмывании денег подозреваются ряд россиян, близких к Кремлю.

Erstellt durch Per Sander/DW Inforgrafik

Секретное досье FinCEN: что нужно знать о нем и при чем здесь Россия 21.09.2020

Досье FinCEN - результат международного журналистского расследования, посвященного коррупционным схемам и отмыванию денег. В обзоре DW - самые важные факты о нем.

http://de.fotolia.com/id/47879024

Названы россияне из досье FinCEN о подозрительных банковских операциях 20.09.2020

В секретных файлах Минфина США упомянуты финансовые операции друга Путина Ролдугина, президентского советника Юмашева и российских госкомпаний, пишет издание "Важные истории".
Unternehmenssitz der Deutschen Bank an der Wall Street in Manhattan - New York Corporate Office the German Bank to the Wall Street in Manhattan New York

Журналистский консорциум ICIJ начал публикацию досье FinCEN о нелегальных банковских операциях 20.09.2020

Известные международные банки играют решающую роль в легализации незаконных средств, заявила сеть ICIJ, проанализировав секретные файлы Минфина США.
This photo taken on May 31, 2019 shows a watchtower on a high-security facility near what is believed to be a re-education camp where mostly Muslim ethnic minorities are detained, on the outskirts of Hotan, in China's northwestern Xinjiang region. - As many as one million ethnic Uighurs and other mostly Muslim minorities are believed to be held in a network of internment camps in Xinjiang, but China has not given any figures and describes the facilities as vocational education centres aimed at steering people away from extremism. (Photo by GREG BAKER / AFP) / TO GO WITH AFP STORY CHINA-XINJIANG-MEDIA-RIGHTS-PRESS,FOCUS BY EVA XIAO (Photo credit should read GREG BAKER/AFP via Getty Images)

Культурный геноцид? Власти Китая отправляют мусульман-уйгуров в лагеря 27.11.2019

Журналисты обнародовали China Cables - секретные документы правительства КНР о том, как власти обращаются с уйгурским меньшинством в стране. Правозащитники считают происходящее этнической чисткой.
©PHOTOPQR/LE REPUBLICAIN LORRAIN/Julio PELAEZ ; Thionville le 04 avril 2016. Scandale PANAMALEAKS ou Panama Papers. . Le cabinet Mossack Fonseca dénonce un crime . L_enquête réalisée par plus de 100 journaux sur des avoirs dans les paradis fiscaux de responsables politiques ou personnalités de premier plan est un «crime» et une «attaque» contre le Panama, a affirmé dimanche le patron du cabinet d_avocats panaméen Mossack Fonseca. Photo Julio pelaez A massive leak -coming from Mossack Fonseca- of 11.5 million tax documents on Sunday exposed the secret offshore dealings of aides to Russian president VladimirPutin, world leaders and celebrities including Barcelona forward LionelMessi. An investigation into the documents by more than 100 media groups, described as one of the largest such probes in history, revealed the hidden offshore dealings in the assets of around 140 political figures -- including 12 current or former heads of states. picture-alliance/dpa/J.Pelaez

Из-за "панамских досье" выписаны штрафы более чем на 1 млрд евро 03.04.2019

Публикация "панамских досье" повлекла за собой выплату огромных штрафов и доплату налогов. Большая часть штрафных сумм приходится на банки, сообщили немецкие СМИ.
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ЕС теряет 60 млрд евро из-за налоговых офшоров 07.11.2017

Евросоюз ежегодно недополучает пятую часть налогов на прибыль предприятий. Германия могла бы собирать на 17 млрд евро больше корпоративного налога.
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Казахские следы в "Райских досье": два чиновника и банкир 06.11.2017

Казахстан - единственный из Центральной Азии фигурирует в международном журналистском расследовании "Райские досье". В нем, среди прочего, упоминается о трех казахах и одной фирме.
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