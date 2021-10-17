Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), основанная в 1997 году сеть журналистов, в которую входят 280 репортеров из более 100 стран (данные по состоянию на октябрь 2021 года).
Консорциум был основан в качестве проекта Центра по общественному контролю с целью расширения защиты интересов общественности, концентрируя усилия на вопросах, которые не были решены в рамках границ одной страны. В апреле 2013 года ICIJ опубликовал сведения о 130 тысячах лиц из более чем 170 стран, подозревавшихся в уклонении от налогов в офшорах. Этот скандал получил название Offshore Leaks. А три года спустя - в апреле 2016 года с подачи ICIJ разгорелся новый скандал вокруг так называемых "панамских досье" (Panama Papers). Речь снова шла об офшорах.
В ноябре 2017-го расследователи обнародовали "Райские досье" - еще один массив документов, разоблачающих новые схемы уклонения от уплаты налогов известными политиками.
В октябре 2021 года ICIJ опубликовал "Досье Пандоры". Расследование показало, как влиятельные политики, способные помочь положить конец офшорной системе, наживаются на ней, скрывая собственные активы в тайных офшорных компаниях и фондах.
По данным международного расследования, более 300 политиков со всего мира связаны с офшорами. В этом списке - экс-премьер Великобритании Тони Блэр, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и многие другие.