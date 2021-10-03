 ″После ″Досье Пандоры″ хотелось бы услышать объяснения Зеленского″ | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 05.10.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

"После "Досье Пандоры" хотелось бы услышать объяснения Зеленского"

Из "Досье Пандоры" не следует, что президент Украины нарушил антикоррупционное законодательство. Но объясниться по поводу офшорных схем ему все же нужно, считает эксперт Центра противодействия коррупции Татьяна Шевчук.

Владимир Зеленский

От Владимира Зеленского ждут объяснений

Консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) 3 октября обнародовал данные об офшорных сделках мировой политической элиты и высокопоставленных чиновников - "Досье Пандоры". В списке оказалось имя президента Украины: в частности, говорилось о том, что до победы на выборах главы государства Владимир Зеленский владел долей в офшорной компании Maltex, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

В апреле 2019 года, еще до вступления на пост президента, он продал ее своему другу и деловому партнеру Сергею Шефиру. Утверждается, что Шефир сохранил свою долю и после того, как стал первым помощником украинского президента.

DW поговорила о возможных последствиях такого расследования с Татьяной Шевчук - экспертом в сфере корпоративного и финансового права украинского Центра противодействия коррупции.

DW: Владимир Зеленский стал одним из фигурантов "Досье Пандоры" - речь, в частности, идет об использовании им офшорных компаний. Очем это говорит организациям, противодействующим коррупции?

Татьяна Шевчук

Татьяна Шевчук

Татьяна Шевчук: Это не первые и не последние утечки информации, где речь идет об офшорах. Они говорят о том, что проблема злоупотребления офшорами существует. Это не только проблема Украины, но Украина упоминается каждый раз в подобном скандале. Среди представителей украинского бизнеса и политического истеблишмента принято пользоваться офшорными компаниями, чтобы скрыть свои доходы или еще какую-то собственность за рубежом, возможно, минимизировать налоги.

- То, о чем говорится в "Досье Пандоры", можно назвать примерами топ-коррупции?

- Сложно назвать коррупцией то, о чем идет речь в этих документах, поскольку не все факты говорят о ней. Некоторые просто свидетельствуют о том, как принято вести бизнес в Украине.

- Какие из обнародованных фактов могут свидетельствовать о коррупции?

- Это не конкретно вопрос Зеленского. В "Досье Пандоры" была, например, информация о народном депутате Александре Гереге - о том, что его бизнес в Крыму контролируется через кипрские компании. Эти данные могут свидетельствовать о топ-коррупции, поскольку они говорят об обходе украинского законодательства, запрещающего ведение хозяйственной деятельности в Крыму.

- А как насчет информации, касающейся непосредственно Владимира Зеленского и его соратников?

- Это неэтичные схемы работы украинского бизнеса. Насколько следует из публикации, Зеленский отказался от части бизнеса до того, как стал президентом. А его помощник Сергей Шефир не был обязан подавать декларацию, поскольку является так называемым помощником на общественных началах, и он не был обязан публиковать информацию об этих компаниях.

- Насколько законны такие офшорные схемы?

- Иметь в собственности компании в другой офшорной юрисдикции законно. Быть акционером компании за рубежом не противоречит украинскому законодательству. И в этом вопросе Украина является частью общей глобальной тенденции - скрывать компании и состояние за рубежом.

Проблема в том, что Украина делает минимальные попытки противостоять этому. Потому что это, по меньшей мере, большой отток капитала. Можно также говорить о том, что в целом офшорные компании - вне зависимости от их владельца - очень часто используют в теневых схемах отмывания средств, уклонения от уплаты налогов. Это проблема не только Украины, но и всех остальных стран. Но Украина не делает ничего эффективного для борьбы с этим феноменом.

- А что можно было бы сделать для противодействия таким схемам?

- Надлежащая работа налоговых органов, взаимодействие с соответствующими иностранными органами. Принятие соответствующего законодательства для уменьшения офшоризации экономики. Это тяжелые и последовательные институционные изменения по регулированию бизнеса и налогового законодательства. Несмотря на некоторые попытки это сделать, в Украине нет системности в борьбе с офшорами.

Есть частичные меры правительства, связанные с международными обязательствами и соглашениями. Есть определенные мероприятия на бумаге, которые на практике не работают. Это все сложные вещи, которые требуют системного подхода. Нельзя просто сказать: "Мы запретим офшоры", потому что не существует даже юридического понятия "офшор". Мы говорим о компаниях, зарегистрированных в секретных низконалоговых юрисдикциях. Просто запретить зарегистрировать там компанию нельзя.

- В "Досье Пандоры" фигурируют политики разных государств. Есть ли какие-то отличия Украины от других стран?

- Я бы сказала, что мы идем в ногу с другими государствами. Журналисты получили лишь незначительный объем данных обо всех существующих офшорных компаниях и тех, кто ими пользуется. Из того, что мы увидели, нарушения Зеленским конкретного антикоррупционного законодательства не было - в отличие, например, от азербайджанского лидера. Потому что Зеленский лишился этих компаний до вступления в должность, то есть факта недекларирования имущества не было.

- Иными словами, если информация подтвердится, предъявить президенту Зеленскому и его окружению нечего?

- По факту, нарушений не заметно. Но мы бы хотели, чтобы такие люди как Шефир декларировали свои финансовые интересы и владение компаниями. Пробел (в законодательстве - Ред.) позволяет ему не подавать электронную декларацию как помощнику на общественных началах. Но мы понимаем, какого уровня должность он занимает и какие важные у него обязанности. Поэтому общественный интерес к его состоянию есть и хотелось бы, чтобы в дальнейшем такие декларации были.

- Какие еще ответы, на ваш взгляд, должны прозвучать от Зеленского и его окружения?

Хотелось бы получить объяснения от Зеленского и его окружения по поводу опубликованной (в "Досье Пандоры" - Ред.) информации о компаниях, о структуре бизнеса. Для чего была создана такая сложная структура в офшорных компаниях? Выплачивались ли налоги в полном объеме, не было ли уклонений от налогообложения? И, собственно, какая бизнес-логика в создании таких компаний?

Это все создает пространство для злоупотреблений, и мы заинтересованы в том, чтобы наши политики и чиновники предоставляли максимально прозрачную информацию о своих доходах, в том числе, и за рубежом. Чтобы не возникало вопросов о происхождении таких состояний и о том, не являются ли они частью какого-то теневого бизнеса.

Смотрите также:

  • Досье Пандоры - результат работы свыше 600 журналистов из 117 стран

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    "Досье Пандоры" - результат работы свыше 600 журналистов из 117 стран

    Над изучением внутренних архивов 14 офшорных регистраторов консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) работал более двух лет. Расследованием занимались свыше 600 журналистов из 117 стран. От РФ в работе участвовало издание "Важные истории". В результате были разоблачены тайные активы и имущество мировых лидеров и высокопоставленных политиков и чиновников - российских и зарубежных.

  • Владимир Путин

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Близкая подруга Путина - владелица роскошных аппартаментов в Монако

    О близкой связи Светланы Кривоногих с президентом РФ написало в 2020 году издание "Проект", допустив, что она матерь дочери Путина, родившейся в 2003 году. В "Досье Пандоры" сказано, что Кривоногих владеет апартаментами в Монако за 3,6 млн долларов, купленными в 2003 году. Дела Кривоногих в Монако ведет фирма Moores Rowland. Ее клиентами были еще минимум два человека из близкого окружения Путина.

  • Сергей Чемезов

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Семья главы "Ростеха" прячет в офшорах имущество на 22 млрд рублей

    Семья главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова скрывает в офшорах имущество на 22 млрд рублей (более 260 млн евро), в том числе - 85-метровую яхту Valerie и виллу в испанской Марбелье. Судном, говорится далее в расследовании, владеет компания с Британских Виргинских островов Delima Services Limited, принадлежащая падчерице Чемезова Анастасии Игнатовой.

  • Константин Эрнст

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Офшор Константина Эрнста строит торговые центры на месте кинотеатров

    Гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, по данным "Досье Пандоры", - единственный акционер компании Haldis Corporation на Британских Виргинских островах. Эта фирма - крупнейший акционер зарегистрированной там же в день открытия сочинской Олимпиады компании Moscow Dvorik Ltd. Компания Эрнста участвует в проекте по сносу старых кинотеатров и строительству на их месте торговых центров.

  • Николай Токарев

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Зять и дочь главы "Транснефти": офшоры и гражданство Кипра

    Зять главы "Транснефти" Николая Токарева через офшоры был бенефициаром подрядчиков "Транснефти", по контрактам с ней его компании получили несколько миллиардов рублей, пишут "Важные истории". Вместе с дочерью Токарева Майей он приобрел элитные квартиры в центре Москвы. В 2014 году зять и дочь Токарева стали гражданами Кипра - через три месяца после введения санкций ЕС в отношении "Транснефти".

  • Герман Греф

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Герман Греф: капиталы семьи - в офшорном трасте

    Президент Сбербанка Герман Греф в 2011 году создал в Сингапуре офшорную компанию Angelus Trust для управления семейными активами более чем на 55 млн долларов. В 2017 году бенефициаром траста стал племянник Грефа Оскар. Затем компания была ликвидирована, ее активы переписаны на Оскара. В 2018 году активы были переданы компаниям Grand Investment Trust Кирилла Андросова - хорошего знакомого Грефа.

  • Сергей Лавров

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Зять главы МИДа РФ: виргинские офшоры, израильское гражданство

    Зять министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Александр Винокуров связан с целым рядом офшоров на Британских Виргинских островах, владеющих счетами в банках Великобритании. У Александра Винокурова расследователи из консорциума ICIJ также обнаружили израильское гражданство.

  • Владимир Зеленский

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Владимир Зеленский продал долю в офшорной компании деловому партнеру

    До победы на выборах президента Украины, говорится в расследовании, Владимир Зеленский владел долей в офшорной компании Maltex, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. В апреле 2019 года он продал ее своему другу Сергею Шефиру. Согласно документам, датированным июлем 2019 года, Шефир сохранил свою долю в Maltex и после того, как стал первым помощником украинского президента.

  • Тони Блэр

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Тони Блэр уклонялся от уплаты налогов

    Бывший премьер Великобритании Тони Блэр и его жена получили в собственность здание ценой в 8,8 млн долларов, купив офшорную компанию, занимающуюся операциями с недвижимостью, у министра промышленности и туризма Бахрейна Зайеда бен Рашида Аз-Заяни. Приобрели они не само здание, а акции компании, что позволило Блэрам избежать уплаты 400 тыс. долларов в качестве налога на имущество.

  • Андрей Бабиш

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Премьер-министр Чехии: владелец виллы на Лазурном берегу

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перевел 22 млн долларов на счета ряда офшорных компаний, чтобы приобрести особняк с двумя бассейнами и кинотеатром в одной из горных деревень Французской Ривьеры. Ни офшорные фирмы, ни особняк не значились в декларациях Бабиша о владении имуществом, пишет чешский портал Investigace.cz. После прихода к власти в 2017 году Бабиш обещал бороться с коррупцией.

  • Король Иордании Абдалла II

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Король Иордании Абдалла II: покупка через офшоры трех особняков в Малибу

    Король Иордании Абдалла II купил через офшорные компании три особняка на берегу океана в Малибу, выяснили журналисты-расследователи. Сделки обошлись ему в 68 млн долларов и были заключены во время "арабской весны", когда иорданцы заполнили улицы в знак протеста против коррупции и безработицы.

  • Ухуру Кениата

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Президент Кении Ухуру Кениата: бенефициар секретного фонда в Панаме

    Президент Кении Ухуру Кениата и его мать являются бенефициарами секретного фонда в Панаме. Другие члены его семьи, в том числе две сестры и брат, владеют пятью офшорными компаниями с активами на сумму более 30 млн долларов. В ходе предвыборной кампании Кениата делал упор на борьбу с коррупцией и призывал к прозрачности в политике.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 04:31

Новое расследование об офшорах: почему в списке "Досье Пандоры" так много политиков? (04.10.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Что прятали в офшорах близкие к Кремлю фигуранты "Досье Пандоры". DW Новости (04.10.2021)  

"Панамские досье": новый компромат доступен всем - DW Новости (10.05.2016)  

Также по теме

Projekt mit dem International Consortium of International Journalists (ICIJ)

"Досье Пандоры": журналисты разоблачили офшорные схемы мировых лидеров 03.10.2021

Расследование журналистов из ICIJ рассказывает, как политики и бизнесмены используют налоговые гавани. Среди фигурантов - президент Украины Владимир Зеленский и экс-премьер Великобритании Тони Блэр.

Symbolbild Pandora Papers. Die Rechte des Fotos sind für die DW frei.

"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования 04.10.2021

Консорциум журналистов-расследователей ICIJ обнародовал данные о тайных офшорных сделках и имуществе влиятельных политиков и чиновников. Некоторые российские и зарубежные фигуранты "Досье Пандоры" - в фотогалерее DW.

Illustration Pandora Papers. Pandora Papers is the name for a new leak of documents that reveal the secret wealth of about 35 world leaders, both past and present, and more than 300 officials around the world. The term Croatia in English is mentioned 7,500 times in Pandora's documents., in Zagreb, Croatia, on October 04, 2021. Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Что скрывали в офшорах фигуранты "Досье Пандоры" (фотогалерея) 04.10.2021

Журналисты-расследователи два года вели расследование об офшорных сделках представителей мировой политической элиты. В фотогалерее DW - российские и зарубежные политики и чиновники, попавшие в "Досье Пандоры".

Реклама