"После "Досье Пандоры" хотелось бы услышать объяснения Зеленского"

Консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) 3 октября обнародовал данные об офшорных сделках мировой политической элиты и высокопоставленных чиновников - "Досье Пандоры". В списке оказалось имя президента Украины: в частности, говорилось о том, что до победы на выборах главы государства Владимир Зеленский владел долей в офшорной компании Maltex, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

В апреле 2019 года, еще до вступления на пост президента, он продал ее своему другу и деловому партнеру Сергею Шефиру. Утверждается, что Шефир сохранил свою долю и после того, как стал первым помощником украинского президента.

DW поговорила о возможных последствиях такого расследования с Татьяной Шевчук - экспертом в сфере корпоративного и финансового права украинского Центра противодействия коррупции.

DW: Владимир Зеленский стал одним из фигурантов "Досье Пандоры" - речь, в частности, идет об использовании им офшорных компаний. Очем это говорит организациям, противодействующим коррупции?

Татьяна Шевчук

Татьяна Шевчук: Это не первые и не последние утечки информации, где речь идет об офшорах. Они говорят о том, что проблема злоупотребления офшорами существует. Это не только проблема Украины, но Украина упоминается каждый раз в подобном скандале. Среди представителей украинского бизнеса и политического истеблишмента принято пользоваться офшорными компаниями, чтобы скрыть свои доходы или еще какую-то собственность за рубежом, возможно, минимизировать налоги.

- То, о чем говорится в "Досье Пандоры", можно назвать примерами топ-коррупции?

- Сложно назвать коррупцией то, о чем идет речь в этих документах, поскольку не все факты говорят о ней. Некоторые просто свидетельствуют о том, как принято вести бизнес в Украине.

- Какие из обнародованных фактов могут свидетельствовать о коррупции?

- Это не конкретно вопрос Зеленского. В "Досье Пандоры" была, например, информация о народном депутате Александре Гереге - о том, что его бизнес в Крыму контролируется через кипрские компании. Эти данные могут свидетельствовать о топ-коррупции, поскольку они говорят об обходе украинского законодательства, запрещающего ведение хозяйственной деятельности в Крыму.

- А как насчет информации, касающейся непосредственно Владимира Зеленского и его соратников?

- Это неэтичные схемы работы украинского бизнеса. Насколько следует из публикации, Зеленский отказался от части бизнеса до того, как стал президентом. А его помощник Сергей Шефир не был обязан подавать декларацию, поскольку является так называемым помощником на общественных началах, и он не был обязан публиковать информацию об этих компаниях.

- Насколько законны такие офшорные схемы?

- Иметь в собственности компании в другой офшорной юрисдикции законно. Быть акционером компании за рубежом не противоречит украинскому законодательству. И в этом вопросе Украина является частью общей глобальной тенденции - скрывать компании и состояние за рубежом.

Проблема в том, что Украина делает минимальные попытки противостоять этому. Потому что это, по меньшей мере, большой отток капитала. Можно также говорить о том, что в целом офшорные компании - вне зависимости от их владельца - очень часто используют в теневых схемах отмывания средств, уклонения от уплаты налогов. Это проблема не только Украины, но и всех остальных стран. Но Украина не делает ничего эффективного для борьбы с этим феноменом.

- А что можно было бы сделать для противодействия таким схемам?

- Надлежащая работа налоговых органов, взаимодействие с соответствующими иностранными органами. Принятие соответствующего законодательства для уменьшения офшоризации экономики. Это тяжелые и последовательные институционные изменения по регулированию бизнеса и налогового законодательства. Несмотря на некоторые попытки это сделать, в Украине нет системности в борьбе с офшорами.

Есть частичные меры правительства, связанные с международными обязательствами и соглашениями. Есть определенные мероприятия на бумаге, которые на практике не работают. Это все сложные вещи, которые требуют системного подхода. Нельзя просто сказать: "Мы запретим офшоры", потому что не существует даже юридического понятия "офшор". Мы говорим о компаниях, зарегистрированных в секретных низконалоговых юрисдикциях. Просто запретить зарегистрировать там компанию нельзя.

- В "Досье Пандоры" фигурируют политики разных государств. Есть ли какие-то отличия Украины от других стран?

- Я бы сказала, что мы идем в ногу с другими государствами. Журналисты получили лишь незначительный объем данных обо всех существующих офшорных компаниях и тех, кто ими пользуется. Из того, что мы увидели, нарушения Зеленским конкретного антикоррупционного законодательства не было - в отличие, например, от азербайджанского лидера. Потому что Зеленский лишился этих компаний до вступления в должность, то есть факта недекларирования имущества не было.

- Иными словами, если информация подтвердится, предъявить президенту Зеленскому и его окружению нечего?

- По факту, нарушений не заметно. Но мы бы хотели, чтобы такие люди как Шефир декларировали свои финансовые интересы и владение компаниями. Пробел (в законодательстве - Ред.) позволяет ему не подавать электронную декларацию как помощнику на общественных началах. Но мы понимаем, какого уровня должность он занимает и какие важные у него обязанности. Поэтому общественный интерес к его состоянию есть и хотелось бы, чтобы в дальнейшем такие декларации были.

- Какие еще ответы, на ваш взгляд, должны прозвучать от Зеленского и его окружения?

Хотелось бы получить объяснения от Зеленского и его окружения по поводу опубликованной (в "Досье Пандоры" - Ред.) информации о компаниях, о структуре бизнеса. Для чего была создана такая сложная структура в офшорных компаниях? Выплачивались ли налоги в полном объеме, не было ли уклонений от налогообложения? И, собственно, какая бизнес-логика в создании таких компаний?

Это все создает пространство для злоупотреблений, и мы заинтересованы в том, чтобы наши политики и чиновники предоставляли максимально прозрачную информацию о своих доходах, в том числе, и за рубежом. Чтобы не возникало вопросов о происхождении таких состояний и о том, не являются ли они частью какого-то теневого бизнеса.

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