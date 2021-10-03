"Досье Пандоры": как работают российские офшорные схемы

"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

Близкая подруга Путина - владелица роскошных аппартаментов в Монако

О близкой связи Светланы Кривоногих с президентом РФ написало в 2020 году издание "Проект", допустив, что она матерь дочери Путина, родившейся в 2003 году. В "Досье Пандоры" сказано, что Кривоногих владеет апартаментами в Монако за 3,6 млн долларов, купленными в 2003 году. Дела Кривоногих в Монако ведет фирма Moores Rowland. Ее клиентами были еще минимум два человека из близкого окружения Путина.