"Досье Пандоры": как работают российские офшорные схемы

Фигурантами большого расследования офшорных схем стали, среди прочих, крупные российские политики и бизнесмены и их родственники. Как им удавалось сохранить свои сделки в тайне, догадался Сергей Елкин.
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Данные из журналистского расследования "Досье Пандоры" являются безосновательными утверждениями, заявил пресс-секретарь Путина. То, что "действительно бросается в глаза", - это сведения о США, уверяет Песков.
Международный журналистский консорциум ICIJ опубликовал результаты продолжавшегося два года расследования тайных офшорных сделок влиятельных мировых политиков. Среди прочих, в их фокусе оказались россияне.