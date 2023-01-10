Расследование "Проекта": Герман Греф и его активы

Как выяснили независимые журналисты-расследователи из издания "Проект", глава "Сбербанка России" Герман Греф больше думает о себе, чем о вкладчиках.

В основу расследования издания "Проект" легли, наряду с другими, воспоминания Ахмеда Билалова - бывшего депутата Госдумы и бывшего бенефициара компании "Красная поляна", одного из основных застройщиков объектов для Олимпиады-2014 в Сочи. В нулевых годах Билалов считал себя если не другом, то хорошим знакомым Грефа. Однако их ссора в 2011 году привела к тому, что бизнесмен лишился компании и едва успел сбежать от ареста за границу.

"Проект" так цитирует воспоминания Билалова о встрече с Германом Грефом в кабинете Дмитрия Козака в российском Белом доме в 2012 году: "Я говорю - а что будет, если я не соглашусь участвовать в вашей эмиссии так называемой?" И Греф говорит: "Ну, мы же разные услуги оказываем, можем отравить, убить, нанять киллеров".

Главный либерал в окружении Путина?

Билалов утверждает, что записал эти слова на диктофон, и теперь представляет запись в американском суде, в который обратился с иском против американской "дочки" "Сбербанка" и лично Грефа, обвинив их в рейдерском захвате своего бизнеса.

Герман Греф и Владимир Путин на конференции в Москве, ноябрь 2022 года Фото: Mikhail Metzel/Sipa USA/IMAGO

Воспоминания Билалова - один из штрихов к портрету Германа Грефа, который слывет одним из главных так называемых "системных либералов" в окружении Владимира Путина. "Многие ждали от Грефа и таких, как он, публичного несогласия с решением Кремля начать войну с Украиной, но не дождались, - указывает "Проект". - Недавно Греф даже сказал, что вызванный войной кризис делает жизнь только интересней. Все дело в том, что Греф - сам важная часть выстроенной при Путине системы - на словах он поддерживает курс Кремля, а на деле выводит миллионы долларов за границу".

Авторы расследования приводят целый ряд свидетельств того, что глава государственного "Сбербанка", хранящего 17 триллионов рублей, то есть почти половину всех денег, которые россияне держат на банковских счетах, заботится не только о благополучии вкладчиков.

Зачем банкиру два самолета

Так, в 2016 году, по данным "Проекта" , "Сбербанк" приобрел один из самых дорогих на тот момент бизнес-джетов Gulfstream G650, причем вдобавок к уже имеющемуся у банка более "скромному" G550. Сейчас два таких самолета стоят примерно 110 млн долларов или 7,5 млрд рублей.

Gulfstream G650 на авиасалоне во Внуково, июль 2017 года Фото: picture-alliance/dpa/R. Sitdikov

Изучив новости о перемещениях Грефа и данные сервиса Icarus Flights, отслеживающего перелеты джетов, "Проект" утверждает, что самолетами пользуется сам Греф, в том числе для полетов на экзотические курорты в Карибском море, а чаще всего - в немецкий курортный Баден-Баден.

"Мы можем утверждать, что Баден - это излюбленное место отдыха, а не работы Грефа", - пишут авторы расследования и приводят выписку из немецкой кадастровой книги, свидетельствующую о том, что по адресу Софиенштрассе, 35 в этом городе Греф владеет квартирой, рыночная стоимость которой оценивается в настоящее время в 300-400 тысяч евро.

Греф и фонд Altera Capital

Но это пустяк в сравнении с ценами на недвижимость, которой директор "Сбербанка" владеет в Подмосковье. В России Греф поселился в шикарном особняке на Рублевском шоссе, в Архангельском, пишет "Проект": "Четырехэтажный дом находится на берегу Москвы-реки на территории так называемых "косыгинских дач". Стоит особняк не менее 250 миллионов рублей".

Но и это пустяк, если верить расследованию, авторы которого установили тесную связь между Германом Грефом и крупным люксембургским инвестиционным фондом Altera Capital, общий объем которого составляет от 300 до 500 млн долларов, а руководит им доверенный человек Грефа, экс-замглавы аппарата правительства Кирилл Андросов. Билалов называет Андросова "кошельком Грефа".

"Проект" ознакомился с ранее не публиковавшимися документами из архива Pandora Papers, потянул за ниточку и в конце концов, в несколько этапов, вышел на документ, свидетельствующий о том, что этот многомиллионный фонд фактически находился под контролем некоей панамской фирмы - Halco Group SA, принадлежащей семье Германа Грефа. "Из приведенных фактов (о том, как, согласно расследованию, Греф строил свою личную офшорную сеть. - Ред.) видно, как невысоко оценивал перспективы России руководитель крупнейшего государственного банка и давний знакомый Путина", - констатирует "Проект".

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