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Фото: Ute Grabowsky/photothek/picture alliance

Коррупция

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Последние публикации DW, посвященные коррупции и борьбе с этим явлением.

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Контекст

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Киев отражает мощный удар. Провал жены Шредера. DW Шоу

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МВД обнародовало видео с признанием Дарьи Треповой в том, что она передала статуэтку со взрывчаткой Владлену Татарскому.
Преступность3 апреля 2023 г.
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Выборы в Болгарии. Почему они важны для ЕС и для Украины

Выборы в Болгарии. Почему они важны для ЕС и для Украины

Большинство болгар хотят, прежде всего, политической стабильности. Исход выборов имеет и решающее значение для Европы.
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Возможен ли в Израиле компромисс по судебной реформе?

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