Встреча в Кишиневе: кто и с чем приехал поддержать Молдову

За месяц до президентских выборов в Кишинев приехали 65 иностранных делегаций для участия в Платформе поддержки Молдовы, инициированной ФРГ, Францией и Румынией. Ее цель - оказание политической и финансовой помощи.

Главы дипломатических ведомств съехались в Кишинев за месяц до президентских выборов и референдума о вступлении Молдовы в ЕС, назначенных на 20 октября. Мероприятие в рамках Платформы поддержки Молдовы - крупной международной конференции, инициированной Германией, Францией и Румынией, оказалось самым масштабным по количеству участников и проходило под патронатом премьер-министра страны Дорина Речана. Делегатам предложили участвовать в четырех рабочих панелях по вопросам правосудия и борьбы с коррупцией, энергетики и энергоэффективности, устойчивого экономического развития и реформы государственного управления.

Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что число рабочих групп было сокращено, чтобы сосредоточить усилия на самых важных секторах. Уже к полудню правительство Молдовы отчиталось о подписании девяти соглашений о предоставлении грантов и кредитов на 385 миллионов евро.

Деньги для Молдовы есть

Работа платформы началась с подписания меморандумов о взаимопонимании и пакетов финансовой помощи с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), а также правительствами Германии, Франции, Норвегии, США и Канады. Молдова получит 80 миллионов евро в виде безвозмездной помощи и 305 миллионов в виде льготных займов.

ЕИБ предоставит грант на реабилитацию 128 километров участка железнодорожного коридора "Север-Центр", ремонт путей которого обойдется в 12 миллионов евро. Кроме того, ЕБРР выдаст 4,3 миллиона евро на модернизацию инфраструктуры по утилизации мусора.

Анналена Бербок выступает перед журналистами перед открытием Платформы поддержки Молдовы в Кишиневе Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Среди стран самый крупный льготный кредит выделит Канада. Около 79 миллионов евро пойдут на поддержку семей из уязвимых слоев, интеграцию украинских беженцев и продвижение устойчивого экономического роста. США вложат 38 миллионов долларов в два проекта по развитию демократических институтов и дополнительную помощь для развития торговли.

Стратегический партнер Молдовы Франция через свое Агентство развития выделит еще 25 миллионов евро на энергетические реформы и защиту окружающей среды. А Германия, в свою очередь, участвует в трехстороннем соглашении с Молдовой и Норвегией, предусматривающем финансовую поддержку в размере 20 миллионов евро для повышения энергоэффективности жилищного сектора.

Самая большая сумма - 200 миллионов евро выделена на программу развития лесов Молдовы, строительство Национального центра лесной генетики и трех центров производства посадочного материала. Такое соглашение подписано правительством Молдовы с ЕИБ. Проект создаст более 10 тысяч рабочих мест в сельской местности.

Визиты накануне выборов и референдума

Крупная международная встреча прошла за месяц до выборов президента и референдума о вступлении Молдовы в Евросоюз. Особого ажиотажа в Кишиневе она не вызвала и даже выглядела дежурной на фоне постоянных визитов европейских топ-чиновников и глав стран ЕС.

За неполный месяц с момента приезда в августе канцлера Германии Олафа Шольца, Молдову посетили также премьер-министр Польши Дональд Туск, президенты Литвы, Латвии и Эстонии, а также премьер-министр Люксембурга, улетевший за четыре дня до начала работы платформы.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Кишиневе, 17 сентября 2024 года Фото: Elena Covalenco

В Молдове, отмечает эксперт ассоциации WatchDog Андрей Курэрару, звучат голоса, утверждающие, что такие визиты призваны поднять рейтинг президента страны Майи Санду, а их оппоненты указывают, что ее популярность и так находится на пике. Правы и те, и другие, считает эксперт, но в данном случае важно, что страны, участвовавшие в нынешней встрече, подписали финансовые обязательства на сотни миллионов евро еще до референдума о вступлении страны в ЕС. То есть, даже не зная результатов плебисцита, партнеры показывают, что готовы поддерживать Молдову долгосрочно. "Это было бы слишком дорого для простого пиара", - говорит Андрей Курэрару.

Сама Майя Санду присутствовала на мероприятии, но ограничилась коротким посланием. Она отметила, что Молдова не одинока на пути в ЕС, а поддержка партнерских государств была значительной. "История научила нас, что ни одна страна не смогла добиться экономического успеха без первоначальной поддержки и партнерства. Именно за такой помощью мы обратились к нашим партнерам", - сказала Майя Санду.

"Уже не поддержка, а партнерство"

Одним из главных результатов пятой конференции стало ее переформатирование из Платформы поддержки в Платформу партнерства. На итоговой пресс-конференции вице-премьер и глава МИД Молдовы Михай Попшой с удовлетворением констатировал, что "самый трудный период уже преодолен, и пришла пора планировать среднесрочные и долгосрочные проекты".

Его поддержала и глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock), назвав этот проект "историей успеха смелых и стойких людей". "Платформа партнерства сегодня преуспела в переходе от антикризисных мер к плановым стратегиям", - сказала Анналена Бербок.

Глава МИД Румынии Луминица Одобеску в Кишиневе Фото: Elena Covalenco

Кроме того, Бербок пообещала дальнейшую поддержку Молдове на пути в ЕС. Долгосрочную поддержку Кишиневупообещал и министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. Он напомнил, что "война, которая приносит много горя украинскому народу и негативно влияет на экономику и безопасность Европы продолжается", поэтому движение Молдовы в ЕС потребует беспрецедентных усилий для реформ. Но эти реформы и помогут стране присоединиться к ЕС.

Глава МИД Румынии, еще одного основателя Платформы, Луминица Одобеску подчеркнула, что Молдова за последний год как раз в проведении реформ показала впечатляющие результаты. Она призвала партнеров улучшить бизнес-среду в стране для привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, что повлечет улучшение и социального обеспечения граждан. "Это новые задачи для нас", - заключила Луминица Одобеску.