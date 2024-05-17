Санду в Берлине. Канцлер обещает Молдове помощь на пути в ЕС

На переговорах президента Молдовы и канцлера ФРГ в Берлине речь шла о вступлении в ЕС и войне России против Украины. Санду и Шольц ответили и на вопрос DW о конфликте в Приднестровье.

Встреча с федеральным президентом, беседа со спикером бундестага, переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz), совместная пресс-конференция... Такой была в пятницу, 17 мая, программа берлинского этапа визита президента Молдовы Майи Санду в Германию. В субботу она отправится в Лейпциг за немецкой премией, присуждаемой за особый вклад в укрепление демократии.

Главными темами переговоров в Берлине стали перспективы присоединения Молдовы к ЕС и связанные с войной России против Украины риски для этой страны.

Референдум о вступлении в ЕС и президентские выборы

Майя Санду приехала в Берлин на следующий день после того, как парламент Молдовы принял решение провести в стране 20 октября референдум по вопросу вступления республики в Европейский Союз. В случае положительного исхода голосования вступление в ЕС будет записано в конституцию Молдовы как "стратегическая цель". В тот же день пройдут и выборы президента. Майя Санду намерена баллотироваться на второй срок.

В Молдове рады началу переговоров о вступлении в ЕС Фото: Elena Covalenco

Проводить референдум и выборы президента в один день решено, очевидно, неслучайно. Хотя наблюдатели и исходят из того, что большинство молдаван поддерживают курс Кишинева на евроинтеграцию и проголосуют "за", важна явка. Референдум будет считаться состоявшимся, если в голосовании примут участие не менее 33 процентов избирателей. Шанс достичь такой явки, разумеется, выше, если параллельно проводить еще и выборы главы государства.

В ЕС с Приднестровьем или без?

Статус кандидата на вступление в ЕС страна получила еще в июне 2022 года, а 14 декабря 2023 года на саммите ЕС было принято решение начать переговоры с Кишиневом на этот счет . Сколько они продлятся, неизвестно, как неизвестно и то, будет ли Молдова входить в состав Европейского Союза вместе с Приднестровьем или без него. В Брюсселе, по некоторым сведениям, допускают как тот, так и другой вариант. Майя Санду надеется на первый.

Отвечая на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером на вопрос корреспондента DW, президент Молдовы обратила внимание на меры по достижению экономической интеграции всей страны. Так, 80 процентов экспорта из Приднестровья, по ее словам, идут в Евросоюз, 10 лет назад ситуация была совершенно иной. Это означает, заявила Санду, что вся Молдова, включая Приднестровье, все больше экономически интегрируется в рынок ЕС.

"Мы хотим, чтобы наши люди и на правом, и на левом берегу Днестра получали преимущества от интеграции в ЕС", - заявила Санду и выразила надежду на достижение такого геополитического решения, которое позволило бы мирным образом урегулировать конфликт, чему пока, по ее словам, мешает присутствие российских войск в самопровозглашенной "ПМР".

Майя Санду отвечает на вопрос о Приднестровье на пресс-конференции в Берлине Фото: Michele Tantussi/AFP/Getty Images

Канцлер Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос DW, может ли Молдова стать членом ЕС без Приднестровья. "Немецкое правительство поддерживает усилия, нацеленные на преодоление конфликта на основе территориальной целостности и суверенитета Молдовы", - сказал он. Что же касается перспективы вступления страны в ЕС, то, как он подчеркнул в своем вступительном слове, "расширение ЕС отвечает стратегическим интересам всего союза, Германии и Молдовы".

Помощь Украине - это и помощь Молдове

Еще одной важной темой на переговорах Санду и Шольца была война России против Украины и ее последствия для Молдовы. Республика, по оценке канцлера, "массивно страдает" из-за российской агрессии против Украины и ее последствий, как экономических, так и в сфере безопасности.

"И мы знаем о попытках России с помощью пророссийских деятелей дестабилизировать ситуацию в Молдове", - добавил Шольц, высоко оценил способность Майи Санду противостоять таким попыткам и пообещал и дальше оказывать Молдове всестороннюю поддержку.

Майя Санду, со своей стороны, заявила, что Германия, поддерживая Украину в отражении российской агрессии, тем самым поддерживает и Молдову. "Моя страна не была бы сегодня в безопасности, если бы Украина не дала России такой отпор", - пояснила она.

Но одновременно, добавила Санду, помощь Молдове помогает и Украине: "Демократическая и стабильная Молдова является надежным соседом Украины, с которой мы имеем общую границу протяженностью в 1200 километров". Более того, Молдова, заявила президент, готовится взять на себя роль "стратегического хаба" для послевоенного восстановления Украины.

Первый лауреат премии имени Роберта Блюма

В субботу, 18 мая, президента Молдовы ждут в Лейпциге. В Старой Ратуше города ей вручат "Премию имени Роберта Блюма за демократию".

Майя Санду - первый лауреат этой премии, недавно учрежденной под патронажем президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier). Премией в 25 тысяч евро раз в два года будут награждать общественных, религиозных, научных или политических деятелей за особый вклад в обеспечение права на свободу мнений и мирные перемены.

Майя Санду начала визит в Германию со встречи с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Поздравляя Майю Санду с присуждением новой премии, Штайнмайер заявил: "Во времена, когда война вернулась в Европу, а демократиям приходиться выдерживать как внутренний, так и внешний натиск, вы смело и уверенно руководите вашей страной. Пусть эта премия прибавит вам сил продолжать действовать во имя демократической и европейской Молдовы".

Роберт Блюм (Robert Blum), в честь которого названа новая премия, жил в Лейпциге в первой половине 19 века, был политическим деятелем и популярным либеральным публицистом. В 1848 году он принял участие в Мартовской революции и был депутатом первого, демократически избранного общегерманского парламента - Национального собрания, заседавшего в 1848-1849 годах в церкви Святого Павла во Франкфурте-на-Майне.