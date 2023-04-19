Парламент ЕС - за переговоры о членстве Молдовы в 2023 году

Европарламент принял резолюцию по Молдове, призвав Брюссель начать переговоры о вступлении страны в ЕС до конца 2023 года, а также ввести санкции против беглых молдавских олигархов.

Парламент Европейского Союза в среду, 19 апреля, принял резолюцию по Молдове, в которой призвал Брюссель начать переговоры с Кишиневом о вступлении в ЕС к концу 2023 года. Условием для этого должно стать выполнение Молдовой девяти шагов, определенных Европейской комиссией. По мнению евродепутатов, членство Молдовы в Евросоюзе станет геостратегической инвестицией в объединенную и сильную Европу.

В то же время парламент призвал правительство Молдовы продолжать реформы в области демократии и верховенства закона, добиваться полной реализации соглашения об ассоциации с ЕС и всеобъемлющей зоны свободной торговли, а также бороться с организованной международной преступностью.

Санкции против молдавских олигархов

В резолюции депутаты призывают Евросоюз немедленно ввести санкции против беглых молдавских олигархов Илана Шора и Владимира Плахотнюка, их компаний и политических организаций, а также экстрадировать обоих в Молдову, чтобы они могли предстать перед судом.

Парламент также просит ЕС расширить сферу действия санкций, чтобы они распространялись на акты коррупции, подрывающие безопасность, стабильность, конституционные и демократические основы в Молдове.

Страна подвергается давлению со стороны России и попыткам дестабилизировать проевропейское правительство, а также экономическим потрясениям из-за войны в Украине, отмечают в Европарламенте. Он приветствует лидерство президента Молдовы Майи Санду и властей страны в решении этих проблем.

ЕС должен поддержать Молдову в достижении энергонезависимости

Депутаты осудили энергетический шантаж Молдовы со стороны России и поддержали усилия Кишинева по повышению энергетической безопасности за счет диверсификации источников, снижения потребления и приобретения энергоносителей на европейском рынке. Европарламентарии подчеркивают, что Евросоюзу необходимо и далее поддерживать Молдову в достижении энергетической независимости от России.

Текст резолюции был принят 555 голосами, против выступили 49 евродепутата, 26 воздержались.

Молдова стала кандидатом на вступление в Евросоюз в мае 2022 года, подав заявку по ускоренной процедуре вместе с Украиной.

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