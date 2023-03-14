Молдова после протестов. Планы РФ по дестабилизации сорваны?

В Молдове опасаются действий РФ по свержению власти в Кишиневе, чтобы использовать страну в войне против Украины. Это было и целью сети, подготовленной, как утверждают в Молдове, ФСБ РФ, и задержанной после протестов.

Через день после задержания в столице Молдовы Кишиневе нескольких человек, обвиняемых в насилии и подстрекательстве к беспорядкам во время протестов против проевропейского правительства, становится все более понятной подоплека происходящего. Власти Молдовы утверждают, что ФСБ РФ была подготовлена настоящая сеть для нападений на полицию во время демонстраций, организованных пророссийской оппозицией, и дестабилизации ситуации в стране. Пророссийские политики оспаривают официальную версию, продвигая идею о том, что пророссийские наемники были завербованы молдавским правительством, чтобы оправдать подавление протестов оппозиции и повысить престиж прозападного президента Майи Санду.

Официальный Кишинев уже несколько месяцев предупреждает - в том числе и в международных институтах - о планах Москвы дестабилизировать Молдову, заблокировать ее сближение с ЕС, установив лояльное Кремлю правительство. До сих пор власти утверждали, что сорвали по крайней мере три попытки России свергнуть конституционный порядок в Молдове методами гибридной войны.

"Предатели страны предстанут перед судом"

После протестов 12 марта министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко заявила, что ее ведомство не позволит преступникам и предателям скрывать свои истинные планы под прикрытием права на протест. "Я посылаю предателям страны предупреждение, что они скоро предстанут перед судом, независимо от того, сколько денег и помощи они получат, чтобы разрушить нашу страну", - приводит ее слова правительственный Telegram-канал. В сообщении отмечается, что начато расследование в отношении всех, кто нападал на гражданских лиц и сотрудников полиции во время протестов. "Предательство - это самое отвратительное поведение для человека, который здесь родился и живет", - утверждает Ревенко.

Глава МВД Республики Молдова Анна Ревенко Фото: Ondrej Deml/CTK/dpa/picture alliance

Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что целью протестов, организованных пророссийской партией "Шор", было разрушение конституционного порядка, свержение легитимной власти в Молдове, что может передать страну "в распоряжение России". "Это делается для того, чтобы остановить процесс европейской интеграции, а также чтобы использовать Молдову в войне России против Украины", - заявил глава парламента. Неудавшаяся попытка дестабилизировать ситуацию в стране была предпринята некоторыми политическими партиями и связанными с ними преступными группировками, "которые воспользовались народной бедой", - добавил Гросу, намекая на то, что бедных жителей провинции заманивали деньгами и едой для участия в протестах.

ЕС и США поддерживают правительство Молдовы

Президент Майя Санду 12 марта проинформировала по телефону председателя Совета ЕС Шарля Мишеля о ситуации с безопасностью в Республике Молдова. Планируется, что в самое ближайшее время Европейский парламент (ЕП) обсудит угрозы, с которыми сталкивается Кишинев. Затем резолюция по этому вопросу будет принята на пленарном заседании ЕП в апреле. "Республика Молдова так же важна для безопасности Румынии и Европейского Союза, как и Украина", - уверен румынский либеральный евродепутат Зигфрид Муресан. Брюссель должен принять участие и оказать Кишиневу максимальную помощь в преодолении текущих проблем, чтобы подготовить страну к началу переговоров о вступлении в ЕС, - пояснил политик.

Евродепутат Зигфрид Муресан уверен: Брюссель должен помочь Кишиневу Фото: Elena Covalenco

США также пристально следят за попытками России поставить под угрозу мир в Республике Молдова. В конце прошлой недели США обвинили Россию в попытке дестабилизировать обстановку в республике путем целенаправленных уличных протестов. "Россия хочет ослабить правительство Молдовы, ее целью является создание в Кишиневе администрации, благоприятной для Москвы", - заявил директор по коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби агентству AFP. Он также сказал, что США активизировали обмен информацией с Молдовой о деятельности России в стране для устранения угроз. На встрече президента США Джо Байдена с молдавским лидером Майей Санду во время его визита в Варшаву обсуждалась война РФ против Украины и помощь США Молдове, сказал он. "Как и Майя Санду, мы не видим непосредственной военной угрозы для Молдовы в настоящее время, но мы разделяем обеспокоенность Майи Санду по поводу попыток России дестабилизировать ее страну, - сказал Кирби. - В духе партнерства с Молдовой США будут делиться собственной информацией - в том числе разведывательной - об усилиях России по дестабилизации Молдовы".

В пресс-релизе посольства США в Кишиневе говорится, что тревожные сигналы президента Майя Санду в публичном пространстве, "вызывают беспокойство, хотя и не удивляют многих молдавских граждан, которые на протяжении десятилетий были свидетелями злонамеренного влияния России в Молдове". Посольство США призвало молдаван, а также молдавских бизнесменов и иностранных инвесторов доверять правительству. Правительство может проводить реформы, важные для экономического развития и для защиты страны от внешних сил, которые хотят навредить Республике Молдова.

"Мы будем продолжать работать с вооруженными силами Республики Молдова и внимательно следить за их запросами. Важно иметь армию, способную защитить конституционный нейтралитет Молдовы, и мы хотим найти способы помочь", - сказал Кент Д. Логсдон, посол США в Кишиневе.

Смотрите также: