В Молдове - новые акции против проевропейского правительства

​​​​​​​Акция протеста собрала около шести тысяч человек, не обошлось без стычек с полицией. Всю неделю перед тем силовики проводили обыски

Днем в воскресенье, 12 марта, у здания парламента Молдовы в центре Кишинева должен был состояться митинг, организованный "Движением для народа”, основу которого составляют члены пророссийской политической партии "Шор”. Но поравнявшись с заявленным местом проведения собрания шеститысячная колонна даже не остановилась и прошла мимо - прямо на первый полицейский кордон. Главным действующим лицом всей акции стала депутат парламента от партии "Шор” Марина Таубер.

Вместо тарифов свержение правительства

Марина Таубер, пользуясь статусом депутата и, соответственно, иммунитетом, не стесняясь вступала в стычки с полицией и требовала освободить колонне дорогу к зданию правительства. В ответ полицейские просили соблюдать заявленный регламент протеста. В отличие от Таубер, остальные участники акции вели себя осторожно и предпочитали остановиться перед шеренгами силовиков.

Листовка "Движения для народа" Фото: Alexander Burakov/DW

Изначально митинг был заявлен, как протест против повышения коммунальных платежей. В течение недели накануне активисты "Движения для народа" распространяли листовки на румынском и русском языках с призывом заставить власти компенсировать гражданам коммунальные расходы за три зимних месяца. Коммунальные платежи резко выросли в Молдове из-за взрывного роста цен на газ. На это и сделала акцент, казалось бы, оппозиция: "Присоединяйтесь к социальной акции”, - гласил текст листовок.

Но на деле о платежах вспомнили лишь однажды - в резолюции митинга. С самого начала колонна скандировала "Жос Майю Санду” ("Долой Майю Санду”), а потом по очереди этот лозунг был адресован всем членам проевропейского правительства. У протестующих снова была растяжка "Нет войне в Молдове”, а наиболее странно выглядели плакаты с цитатами пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Критика ЕС и США присутствовала, но все же не была основной темой.

Лозунги протестующих Фото: Alexander Burakov/DW

Провокации и задержания

В какой-то момент Марине Таубер удалось выскользнуть из-под опеки полиции, она обогнула кордон и призвала своих сторонников бежать вперед. В этот момент у здания правительства спецназ перегородил центральный проспект Штефана Великого автобусами и выставил кордон в боевой экипировке. Вступать в стычку депутат не стала и решила обойти полицейских через парк, что сыграло с ней злую шутку - она настолько отдалилась от колонны, что протестующие оказались обезглавлены.

Оцепление перед парламентом Молдовы, 12 марта Фото: VLADISLAV CULIOMZA/REUTERS

В это же время возле парка Штефана Великого около сотни человек организовали акцию против партии "Шор” и Марины Таубер лично. Они напомнили, что бизнесмен Илан Шор находится в международном розыске по делу о краже 1 миллиарда долларов из банковской системы страны, а сама Таубер находится под следствием за незаконное финансирование партии.

Митинг был организован прямо на проезжей части, где была установлена переносная сцена, которую активисты "Шор” носят с собой на руках. На этом фоне Марина Таубер предприняла еще две безуспешные попытки прорваться через кордон полиции. Поддавшись на призыв своего лидера несколько человек последовали за ней, и около трех участников акции были задержаны силовиками. Закончился митинг голосованием за резолюцию с требованием оплатить счета, которую Таубер занесла дежурному в здание правительства.

Неделя обысков и задержаний

Всю неделю, начиная с минувшего понедельника, к акции готовились не только активисты партии "Шор”, но и спецслужбы Молдовы. В аэропорту Кишинева 6 марта были задержаны и допрошены 80 молодых парней, которые вернулись из Турции. Служба информации и безопасности (SIS) Молдовы разъяснила, что ведомство проверяет информацию об участии граждан страны в организованных за границей учениях с целью накопления навыков организации массовых беспорядков. Четырем не гражданам страны было отказано во въезде.

На следующий день бизнесмен Илан Шор, скрывающийся в Израиле, признал, что он действительно отправил группу молодых активистов движения "СТАРТ” в Турцию, организовав им трехдневные "каникулы, чтобы ознакомиться с достопримечательностями, принять участие в спортивных и интеллектуальных мероприятиях”.

Кишиневская полиция в состоянии повышенной готовности Фото: Alexander Burakov/DW

В то же время министр внутренних дел Анна Ревенко заявила, что риски дестабилизации Молдовы сохраняются, и усиление пограничного контроля является мерой национальной безопасности. А самую мощную операцию осуществили сотрудники антикоррупционной прокуратуры в четверг, 9 марта. При поддержке других силовых служб они провели обыски по делу о незаконном финансировании политической партии "Шор” организованной преступной группой. Были задержаны три человека, в машинах которых обнаружили расфасованные в пакеты наличные деньги и списки с контактами получателей. В разных валютах изъято средств в сумме эквивалентной 225 тысячам евро”.

Обыски продолжились и в пятницу. Кроме Кишинева полиция провела рейды в населенных пунктах на севере страны в рамках уголовного дела о подготовке массовых беспорядков. Было изъято более 11 тысяч долларов, а среди тех, у кого проводили обыски оказался и мужчина, вернувшиеся из Турции. Уже в день митинга, в воскресенье пограничная полиция Молдовы сообщила, что утром в международном аэропорту Кишинева в потоке пассажиров был выявлен член российской ЧВК "Вагнер”, мужчину не пустили в страну и отправили самолетом обратно.

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