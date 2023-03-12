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Протесты в Кишиневе 12 марта
Протесты в Кишиневе 12 мартаФото: Vitalie Calugareanu/DW
ПолитикаМолдова

В Молдове предупредили о возможности мер по дестабилизации

Ольга Лебедева
23 мин. назад

В Кишиневе прошла акция протеста оппозиции. В полиции заявили о подготовке провокаций российскими спецслужбами, в этой связи задержаны 7 подозреваемых.

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Глава генерального комиссариата полиции Молдовы Виорел Чернэуцану обвинил российские спецслужбы в подготовке акций по дестабилизации в ходе оппозиционных протестов. "В распоряжении полиции появились оперативные данные о подготовке спецслужбами Российской Федерации действий по дестабилизации ситуации в Республике Молдова, которые планировались в ходе акций протеста оппозиции, включая сегодняшнюю", - заявил он в воскресенье, 12 марта, на брифинге перед митингом партии "Шор".

Чернэуцану также сообщил о задержании 7 человек, которые проходили специальную подготовку с данными целями под руководством представителя России. Всего в полицию было доставлено 25 подозреваемых.

В Кишиневе прошла крупная акция протеста

Между тем в центре Кишинева прошла массовая акция протеста, организованная партией "Шор". Участники митинга, требовавшие оплаты коммунальных платежей за отопительный сезон и недопущения войны в Молдове, пытались прорваться через полицейское оцепление к зданию правительства, пишет издание Publika.md. 

Участники акции приняли резолюцию, потребовав от правительства дать в течение суток ответ о погашении коммунальных платежей населения за зимние месяцы, заявила вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер. Кроме того, активисты призвали к отставке премьер-министра Майи Санду. По данным "Интерфакса", на акции было задержано около 50 человек.

Полиция Молдовы предупредила о возможных провокациях

Накануне полиция Молдовы предупредила о возможных провокациях. В заявлении правоохранители призвали придерживаться порядка. "У Национальной полиции имеется информация о том, что завтра во время акции планируется организация действий по дестабилизации и массовых беспорядков В связи с этим просим организаторов и участников соблюдать требования законодательства и не допускать действий, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также безопасность государства", - призвали в Кишиневе. Среди прочего, участников попросили не закрывать лица и воздерживаться от противоправных действий.

12 марта стало известно, что пограничная полиция Молдовы не пустила в страну представителя российской частной военной кампании (ЧВК) "Вагнер". "Обмен информацией позволил нам выявить в потоке пассажиров в аэропорту Кишинева гражданина, идентифицированного как представитель ЧВК из России ("Вагнер")", - сообщили в полиции. Мужчина прибыл в Молдову на самолете. Мужчину вернули самолетом в государство, из которого он вылетел.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил о существовании российского плана по захвату власти в Молдове. После этого президент этой страны Майя Санду подтвердила получение данной информации от Киева и сообщила об угрозе дестабилизации Молдовы и привлечении Россией диверсантов из нескольких стран мира, чтобы атаковать госучреждения и захватывать заложников.

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