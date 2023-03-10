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Илва Йоханссон, еврокомиссар по внутренним делам
Еврокомиссар по внутренним делам Илва ЙоханссонФото: John Thys/AFP/Getty Images
ПолитикаМолдова

Еврокомиссар: Путин хочет разрушить Молдову и ЕС

Ксения Польская
2 ч. назад

Евросоюз и Молдова укрепляют сотрудничество в сфере безопасности. Специальный центр поддержки собрался в Брюсселе в составе министров стран ЕС, чтобы разработать стратегии реагирования на угрозы из РФ.

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Президент РФ Владимир Путин не просто хочет уничтожить Украину, украинцев и украинскую культуру, он также жаждет "разрушить, дестабилизировать, разделить Европейский Союз и, конечно же, Молдову", заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон в пятницу, 10 марта, в Брюсселе на совместной пресс-конференции с министром внутренних дел Молдовы Анной Ревенко, передает корреспондентка DW.

"Мы не дадим Путину победить, - сказала Йоханссон. - Именно поэтому мы боремся за поддержку Украины и твердо выступаем против Путина, и именно поэтому наше сотрудничество (с Молдовой. - Ред.) в сфере безопасности так важно". Она подчеркнула, что Молдова играет ключевую роль в обеспечении внутренней безопасности Европы.

Москва стремится "изменить демократический курс" Кишинева

Молдова ежедневно ощущает на себе проявления гибридной войны, сказала Анна Ревенко. "Мы видим, как Москва, группы интересов и беглые олигархи объединяют все свои усилия и ресурсы для повышения уровня дестабилизации до такой степени, чтобы изменить демократический курс в Молдове", - сообщила она. Министр констатировала, что эти угрозы возможно устранить только сообща с Евросоюзом и призвала повысить эффективность борьбы с ними. По ее словам, сейчас задача центра - разработать краткосрочные и среднесрочные стратегии реагирования.

Вскоре после пресс-конференции началось заседание Центра поддержки ЕС по вопросам внутренней безопасности и управления границами в Молдове. На нем министры и другие высокопоставленные чиновники стран Евросоюза обсудили меры борьбы с угрозами из России в отношении Молдовы и ЕС. Встреча в этом формате впервые прошла в Брюсселе и на таком уровне - предыдущие четыре раза центр заседал в Кишиневе.

Центр поддержки ЕС по вопросам внутренней безопасности и управления границами в Молдове был создан в июле 2022 года. Помимо угрозы из РФ, он призван бороться с организованной преступностью, включая незаконный оборот огнестрельного оружия и торговлю людьми. В рамках этого сотрудничества Молдова успешно участвует более чем в десяти крупных расследованиях Европола, а ее границы патрулируют 82 офицера службы внешних границ Евросоюза Frontex, сообщила Йоханссон.

В 2023 году Брюссель намерен усилить сотрудничество с Кишиневом в сфере безопасности с упором на гибридные угрозы и управление кризисами в Молдове.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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