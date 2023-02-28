"Раскачать Молдову". Партия "Шор" и "тарифные протесты"

В центре Кишинева во вторник, 28 февраля, прошел митинг, организованный "Движением для народа", основу которого составляют члены партии "Шор". Она названа по имени ее лидера Илана Шора, бизнесмена, находящегося в международном розыске по делу о краже 1 миллиарда долларов из банковской системы Молдовы. Акция протеста прошла на фоне продления в стране режима чрезвычайной ситуации в связи с войной в Украине и угрозами для энергетической и национальной безопасности.

Политическая партия "Шор" в сентябре прошлого года заявила о начале бессрочных протестов с требованием досрочных парламентских и президентских выборов. В Молдове ее считают главной пророссийской силой. Во вторник митинг у примэрии Кишинева собрал около трех тысяч человек. Власти мобилизовали полицию, но до стычек дело не дошло.

Против тарифов и против Майи Санду

Организаторы акции призывали граждан выйти на протест, чтобы потребовать от властей компенсации коммунальных счетов за три зимних месяца. Сбор был назначен на 12:30 дня, поэтому подтянулись в основном молодежь и пенсионеры. Кое-где были замечены люди со списками в руках, сверявшие участников пофамильно, а сами места сбора были подписаны названиями районов и городов страны.

Сверка списка перед началом акции протеста в Кишиневе, 28 февраля 2023 года Фото: Alexander Burakov/DW

Примерно через час колонна вышла на одну из полос проезжей части, возглавила ее депутат парламента от партии "Шор" Марина Таубер, находящаяся в данный момент под следствием за незаконное финансирование и фальсификацию финансового отчета партии. Участники демонстрации скандировали "Жос Майя Санду" ("Долой Майю Санду") в адрес президента страны и почему-то несли растяжку "Нет войне в Молдове".

Рядовые протестующие признавались, что пришли каждый со своей повесткой. Молодежь не могла внятно оформить мысли и выступала "просто за мир и все хорошее". Пенсионеры все же жаловались и на действительно непомерные коммунальные платежи. После провала переговоров о новом газовом контракте с "Газпромом" в октябре прошлого года Молдове пришлось закупить часть газа в Европе. Газ по рыночным ценам резко взвинтил и цены на коммунальные услуги. В отопительный сезон счета стали достигать сумм в сто евро и выше, а государственные компенсации больше похожи на лотерею - их размер постоянно варьируется.

"Мы предпочитаем мерзнуть, платить нечем", - так описал ситуацию пожилой мужчина, который живет с семьей сына в коттедже, отапливаемом газовым котлом. В месяц, сетует он, требуется двести кубометров газа, а цена 1,5 евро за куб. С другой стороны, признает он, любая другая политическая сила в стране тоже вряд ли имеет рецепт для решения этой проблемы.

Технология протеста от "Шора"

Постепенно колонна дошла до примэрии Кишинева, где и был назначен митинг. Полиция и спецназ перекрыли центральный проспект Штефана Великого, чтобы не пропустить протестующих дальше, к правительственным зданиям. Марина Таубер дошла до соприкосновения с первой шеренгой полиции, но там колонна и остановилась. Митинг прошел прямо посреди проезжей части.

Колонна протестующих во главе с депутатом Мариной Таубер, 28 февраля 2023 года Фото: Alexander Burakov/DW

Партия "Шор" имеет 6 мест из 101 в парламенте страны. Сам Илан Шор находится в Израиле, где родился и имеет гражданство. В Молдове в 2017 году он был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы, а после апелляции, через два года, бежал из страны и был объявлен в международный розыск. Но Израиль в его экстрадиции отказал. С тех пор он общается со сторонниками через фейсбук.

Бизнесмен открыто контактирует с представителями российской власти и договаривается, например, с Россельхознадзором о поставке в Россию сельхозпродукции из города Орхеи, где он когда-то был примаром. Он не скрывает, что его задачей является свержение проевропейского правительства Молдовы.

Технология протестов проста. По стране разбросаны социальные магазины под маркой "МериШор" (в переводе "Клюква"). Часть вывески со словом "Шор" выделена красным цветом, чтобы было понятно, кто именно дает пенсионерам и малоимущим дешевые продукты питания. Илан Шор запустил этот социальный проект еще в 2015 году, в данный момент работает 139 таких магазинов, которыми пользуется до 400 тысяч человек.

За четыре дня до акции протеста возле магазинов выставляются агитационные палатки "Движения для народа" и активисты раздают листовки с призывом выйти на улицу. Корреспонденту DW агитаторы сообщили, что участие бесплатное, хотя в Кишиневе не секрет, что такса за участие в демонстрации - 400 леев (20 евро в эквиваленте).

К протестам "Шор" власть "относится спокойно"

Депутат парламента Молдовы от партии большинства "Действие и солидарность" (PAS), известный музыкант Виталий Гаврук отмечает, что в Молдове нужно учитывать региональный менталитет. Здесь практически нет людей, у которых нет второго, третьего или даже четвертого гражданства. В порядке вещей иметь румынский паспорт, у многих есть российский, у кого-то украинский или израильский. Поэтому Илан Шор, даже находясь в бегах, является депутатом парламента и даже получает там зарплату.

Виталий Гаврук Фото: Alexander Burakov/DW

"Партия власти спокойно относится к протестам "Шор" и считает их нерелевантными в текущей ситуации", - продолжает Гаврук. Их пик пришелся на октябрь-ноябрь прошлого года, когда в центре Кишинева стояли палатки, а демонстрантов мобилизовали со всей Молдовы. Стоило это организаторам очень дорого. По подсчетам его коллег, один день обходился в 5 миллионов долларов.

Потом протесты стали слабеть, и теперь никакого шанса пошатнуть позиции президента страны Майи Санду, считает политик, у них нет. Более того, спецслужбам прекрасно известно, что магазины "МериШор", по сути, являются филиалами партии, а протесты проплаченными, это задокументировано. Но на пути в Евросоюз, поясняет Гаврук, главное - это верховенство закона. Пока нет решения суда, нет и никаких реакций.

За последнее десятилетие, поясняет он, в молдавском обществе произошел тектонический сдвиг в сторону Евросоюза. Когда-то до полумиллиона граждан страны ездили в Россию на заработки, а теперь они живут в странах ЕС и могут сравнивать. В минувшем году они прислали домой около полутора миллиардов долларов, их выбор однозначно на стороне Евросоюза.

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