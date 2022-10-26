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Представители правительства Молдовы уже призвали граждан страны экономить электроэнергию
Представители правительства Молдовы уже призвали граждан страны экономить электроэнергиюФото: Anna Gluschko/DW
ПолитикаМолдова

Молдова столкнулась с дефицитом электроэнергии

Юлия Семенова
59 мин. назад

Украина снизила поставки молдавским потребителям из-за российских обстрелов, МолдГРЭС - из-за сокращения поставок российского газа.

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Молдова столкнулась с дефицитом электроэнергии. С 24 октября энергосистема страны работает в аварийном режиме, внутреннее потребление электричества не покрывается импортными закупками и собственным производством. Власти страны призывают к экономии, а жители опасаются массовых отключений и закупают свечи и фонарики. DW пытается разобраться в том, почему возникла такая ситуация и сколько она продлится.

Почему сократились поставки электричества

Еще 11 октября Украина, откуда Молдова получала 30 процентов электричества, объявила о временной приостановке поставок после повреждения своей инфраструктуры в ходе массированных российских обстрелов.

А с 24 октября и МолдГРЭС, расположенная в Приднестровском регионе Молдовы, снизила поставки на правый берег Днестра с 70 до 27 процентов. Это произошло из-за сокращения на 30 процентов поставок в Приднестровье российского газа, необходимого для производственного процесса по выработке электроэнергии. Власти Тирасполя ввели режим чрезвычайного положения в сфере экономики и приняли решение в первую очередь обеспечить потребности своих граждан. Как заявил в эфире местного телевидения председатель правительства непризнанной республики Александр Розенберг, "мы сэкономили 22 миллиона кубометров за счет наших предприятий, чтобы исполнить свои договорные обязательства с Молдовой. Все, что можно было, мы сделали. Но дальше мы не можем оставить людей Приднестровья без тепла, не можем полностью остановить промышленность".

По данным молдавского министерства инфраструктуры, в будни страна потребляет от 700 до 830 МВт электроэнергии. 25 октября она сумела получить 600-630 МВт.

Власти призывают к экономии электроэнергии

Вечером 25 октября в Кишиневе было отключено уличное освещение, светились лишь вывески магазинов и ресторанов. Это было сделано в соответствии с постановлением Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям (ЧС), пояснил корреспонденту DW мэр столицы Ион Чебан. "Решение комиссии - закон, нарушение его - уголовка", - добавил он. Чебан сообщил также, что меры по обеспечению безопасности граждан пока не обсуждались.

Среди других мер, утвержденных 25 октября комиссией по ЧС для экономии электроэнергии, значатся отключение в часы пик лифтов в жилых домах, отключение фонтанов, витрин, декоративного освещения и рекламы, сокращения на 30 процентов освещения в общественных зданиях и снижение в них температуры до 19 градусов, а в нерабочие дни до 15 градусов Цельсия и так далее. Среди прочего, запрещен майнинг криптовалют и импорт специального оборудования для него.

В видеообращении к гражданам 25 октября премьер-министр страны Наталья Гаврилица призвала граждан к экономии и бережливости. "Чтобы пережить сложный период, необходимо участие каждого. Каждый из нас может экономить энергию и уменьшать огромное давление, которое сегодня оказывается на энергетическую систему", - сказала она.

Электроэнергия из Румынии

Молдову от веерных отключений электроэнергии спасают сегодня трансграничные перетоки, которые стоят очень дорого. По словам министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну, стоимость электроэнергии из Румынии составляет от 190 до 348 евро/МВт. Это сумма в пять раз выше цены, которую Молдова платила МолдГРЭС, цитируют чиновника местные СМИ. "Да, это большая цена. Но если мы экономим, мы сможем платить меньше", - заявил Спыну.

Власти "пытаются покрыть дефицит, покупая энергию в 3-5 раз дороже, но потребители не смогут платить по этим ценам", говорит в интервью DW бывший премьер-министр страны Ион Кику. Он убежден, что для покрытия расходов правительство "полезет в бюджет, где уже нет денег. Они возьмут миллиардные кредиты под огромные проценты у коммерческих банков". По мнению Кику, кризиса в таком масштабе могло бы и не быть, если бы власти "провели нормальные переговоры с "Газпромом", несмотря на войну в Украине".

В октябре российский концерн снизил поставки топлива в Молдову, в том числе в Приднестровский регион, на 30 процентов. "Газпром" заявил о своем праве полностью прекратить поставки в случае нарушения Молдовой контрактных обязательств.

Тарифы на электричество для населения вырастут

Эксперт в сфере энергетики Сергей Тофилат считает, что "правительство делает все возможное". В интервью DW он напомнил, что еще в марте Молдова "соединилась с европейской инфраструктурой", что уже сегодня "позволяет нам получать электроэнергию из Румынии, пусть в небольших объемах". Сложная ситуация ждет нас в ближайшие два года, пока Европа не найдет замену российскому газу, а у нас не будет построена новая энергетическая инфраструктура, соединяющая Молдову с ЕС, считает Тофилат. Нынешний же кризис, по его мнению, продлится еще несколько недель, "пока правительство не найдет новых поставщиков и не подпишет с ними долгосрочные контракты". Тофилат уверен, что тарифы для населения еще вырастут. Последний раз они повысились в середине октября.

Между тем обычные граждане опасаются веерных отключений электроэнергии, массово закупая свечи и фонарики. Цены на эти изделия на Центральном рынке Кишинева выросли за два дня на 20 процентов.

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