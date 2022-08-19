Москва ограничила ввоз сельхозпродукции из Молдовы

Экономика и бизнесМолдоваМосква ограничила ввоз сельхозпродукции из МолдовыTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoЭкономика и бизнесМолдоваАнна Глушко21.08.202221 августа 2022 г.В Молдове считают названные Россией причины для эмбарго на сельхозпродукцию надуманными. В Кишиневе считают, что речь идет о мести за проевропейский путь властей в Кишиневе. Фермеров, ориентированных на российский рынок, ждут нелегкие времена.https://www.dw.com/ru/moskva-ogranichila-vvoz-selhozprodukcii-iz-moldovy/video-62881123Реклама