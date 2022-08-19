Москва ограничила ввоз сельхозпродукции из Молдовы

Анна Глушко

21.08.2022 21 августа 2022 г.

В Молдове считают названные Россией причины для эмбарго на сельхозпродукцию надуманными. В Кишиневе считают, что речь идет о мести за проевропейский путь властей в Кишиневе. Фермеров, ориентированных на российский рынок, ждут нелегкие времена.