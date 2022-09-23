ФРГ выделит Молдове еще 60 млн для преодоления энергокризиса

Республика столкнулась с проблемами при оплате российского газа, Германия пообещала выделить еще 60 млн евро для преодоления кризиса.

Германия выделит республике Молдова дополнительные 60 млн евро для преодоления энергетического кризиса в стране на фоне российского вторжения в Украину. Об этом сообщает агентство dpa в пятницу, 23 сентября.

Деньги выделит министерство экономического сотрудничества и развития (BMZ), сообщили в ведомстве накануне встречи министра по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свеньи Шульце (Svenja Schulze) и президента Молдовы Майи Санду в Берлине. Основным вопросом на повестке переговоров станет курс республики на реформы для присоединения к Евросоюзу и дальнейшая поддержка в преодолении последствий войны России против Украины, пишет dpa.

В августе компания "Молдовагаз" (Moldovagaz) сообщила, что не сможет заплатить российскому поставщику "Газпром" аванс за поставки газа. "Мы закроем июль, а аванс за август не сможем заплатить - это однозначно", - констатировал глава компании Вадим Чебан, добавив, что текущая ситуация сложилась из-за "объективных условий молдавского законодательства". В конце августа "Газпром" согласился дать Молдове отсрочку по платежам.

Международная финансовая помощь Молдове

В июле Германия сообщила о выделении 40 млн евро бюджетной помощи Молдове. В республике самое высокое число беженцев из Украины в пересчете на одного жителя Молдовы, а инфляция в стране достигла 29 процентов, объяснила тогда министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Прямая бюджетная поддержка со стороны Германии необходимы, "поскольку при таком высоком уровне инфляции беднейшие слои населения Молдовы действительно находятся на грани выживания", объяснила глава немецкого МИДа. "Это подчеркивает, насколько важно, чтобы мы продолжали дальше работать над стабилизацией (ситуации. - Ред.)", - подчеркнула она.

В апреле по итогам конференции доноров в Германии 9 международных организаций и 36 стран-доноров решили выделить Молдове помощь на сумму 695 миллионов евро, в том числе кредиты и 108 млн евро прямых дотаций в государственный бюджет страны.

Молдова - кандидат на вступление в ЕС

В конце июня Евросоюз предоставил Молдове статус кандидата на вступление в ЕС. "Статус кандидата в члены ЕС подчеркивает тот факт, что мы не оставим ни одну страну, какой бы маленькой она ни была, каким бы сильным ни было давление со стороны России, в этой сложной ситуации", - заявила Бербок.

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