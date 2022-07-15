Германия выделит Молдове еще 40 млн евро бюджетной помощи

Германия пообещала дополнительно выделить Молдове 40 млн евро бюджетной помощи на фоне экономических проблем республики и войны в Украине. Об этом в пятницу, 15 июля, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Ситуация в Молдове по-прежнему "невероятно сложная", заявила Бербок перед началом международной конференции стран-доноров в Бухаресте. Число беженцев из Украины в пересчете на одного жителя республики выше, чем в любой другой стране, а инфляция в Молдове достигла 29 процентов, напомнила она.

"Это подчеркивает, насколько важно, чтобы мы продолжали дальше работать над стабилизацией (ситуации. - Ред.)", - цитирует Бербок агентство AFP. 40 млн евро прямой бюджетной поддержки со стороны Германии необходимы, "поскольку при таком высоком уровне инфляции беднейшие слои населения Молдовы действительно находятся на грани выживания", объяснила глава немецкого МИДа.

Выделение дополнительных средств должен одобрить бюджетный комитет бундестага, отмечает AFP. Бербок добавила, что Германия помогает Молдове охранять границу, предоставляет стране беспилотники, приборы ночного видения и транспортные средства.

700 млн евро для Молдовы от стран-доноров

В апреле по итогам конференции доноров в Германии 9 международных организаций и 36 стран-доноров решили выделить Молдове помощь на сумму 695 миллионов евро, в том числе кредиты и 108 млн евро прямых дотаций в государственный бюджет страны.

Тогда же Германия и ее партнеры согласовали помощь Молдове в пяти сферах: прием, размещение и дальнейший трансфер украинских беженцев, поддержка в вопросах энергоснабжения, помощь в проведении реформ в стране, налаживание пограничного менеджмента и укрепление "выносливости в финансовой сфере".

В конце июня Евросоюз предоставил Молдове статус кандидата на вступление в ЕС. "Статус кандидата в члены ЕС подчеркивает тот факт, что мы не оставим ни одну страну, какой бы маленькой она ни была, каким бы сильным ни было давление со стороны России, в этой сложной ситуации", - заявила Бербок.

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