Берлин строит между Молдовой и Западом "мост солидарности"

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На конференции в немецкой столице 9 международных организаций и 36 стран-доноров решили оказать Молдове помощь на 695 миллионов евро. Деньги пойдут не только на украинских беженцев.
Когда в середине марта министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) ездила в Молдову, ситуация с украинскими беженцами в этой стране оказала на нее, по всей видимости, сильное впечатление. По горячим следам той поездки она инициировала создание "воздушного моста", по которому прямо из Кишинева в разные немецкие города начали доставлять украинских женщин и детей, спасающихся от войны на их родине.
А во вторник, 5 апреля, в Берлине по инициативе Бербок и при содействии ее коллег из Франции и Румынии состоялась конференция, в работе которой приняли участие представители девяти международных организаций и 36 стран, готовых оказать Молдове срочную финансовую и гуманитарную помощь, причем не только для приема украинских беженцев. Речь идет о том, чтобы построить между Молдовой и странами Запада "мост солидарности", сказала Бербок, открывая встречу.
В Берлин приехала и премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица. В интервью DW она рассказала, что с начала военных действий в Украине молдавскую границу пересекли около 400 тысяч украинцев, спасающихся от войны и ее ужасных последствий. Большинство из них отправились дальше на Запад, но не все.
"Примерно 100 тысяч беженцев решили остаться в Молдове, - заявила Гаврилица. - Это очень большое число, учитывая тот факт, что население нашей страны составляет всего 2,7 миллиона человек. То есть более трех процентов населения Молдовы сейчас - украинские беженцы. Это в основном матери с детьми. Половина всех беженцев - дети".
Для сравнения: В Германии с населением в 83 миллиона человек до сих пор зарегистрировано порядка 300 тысяч украинских беженцев. В Польше с населением в 38 миллионов - 2,5 миллиона беженцев из Украины.
По словам премьер-министра, из всех соседних с Украиной стран Молдова оказалась в самом уязвимом и рискованном положении. И это не только социальные и экономические последствия войны непосредственно у молдавской границы. Следует иметь в виду еще и Приднестровье, где расквартированы российские войска. "А ведь у нас нет никакого "зонтика безопасности", - говорит Наталья Гаврилица. - Сильно пострадала внешняя торговля, 15% которой приходились на Украину, Россию и Беларусь, а Одесса была и для Молдовы важнейшим внешнеторговым портом".
Последствия войны, развязанной Россией против Украины, сказываются в Молдавии особенно сильно. Цены на газ за последние полгода выросли в 8 раз, инфляция достигла 18%. Если в прошлом году в стране был экономический рост, то в текущем здесь ожидается рецессия.
"Эта страна особенно уязвима, поскольку почти на 100% зависит от поставок российского газа", - напоминает министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце (Svenja Schulze), решившая на 5 миллионов - до 40 миллионов евро - нарастить помощь Молдове по линии своего ведомства. Еще 50 миллионов в качестве несвязанного кредита немецкое правительство выделяет Кишиневу по распоряжению канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz).
А промежуточный итог конференции стран-доноров в МИД ФРГ - 695 миллионов евро, которые будут в ближайшее время перечислены Кишиневу. В том числе - кредиты и 108 миллионов прямых дотаций в государственный бюджет Молдовы.
"Молдова не одинока, - сказала на пресс-конференции Анналена Бербок, обращаясь к Наталье Гаврилице. - Мы видим, перед каким вызовом вы оказались, мы - на вашей стороне, и мы действует превентивно". Германия и ее партнеры готовы оказать Молдове помощь в пяти сферах. Одна - это прием и размещение украинских беженцев, включая трансфер части из них в другие европейские страны и оказание гуманитарной помощи на сумму в 71 миллион евро. Вторая - поддержка Молдовы в том, что касается энергоснабжения в тех сферах, в которых страна особенно уязвима из-за газовой зависимости.
Третье направление - содействие ускорению реформ в Молдове в судебной сфере, борьбе с коррупцией и поощрении экономического развития. В-четвертых, продолжала перечислять Бербок, мы поможем наладить пограничный менеджмент. И, в-пятых, "укрепим выносливость Молдовы в финансовой сфере", для чего, собственно, и собраны на конференции доноров те самые 695 миллионов евро.
Поблагодарив Анналену Бербок и других участников конференции стран-доноров, Наталья Гаврилица напомнила о том, что Молдова подала заявку на вступление в Евросоюз. "Мы хотим быть частью свободного мира, для нас это естественный шаг, мы хотим быть членом Европейского Союза, поскольку мы верим в поступательное развитие на основе демократии и правовой государственности, - заявила она. - Мы знаем, что только таким путем мы сможем сдержать обещания, данные нашему населению, и обеспечить повышение уровня жизни в стране".
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