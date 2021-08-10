 Массовые увольнения госчиновников в Молдове: смена элит? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 10.08.2021

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Европа

Массовые увольнения госчиновников в Молдове: смена элит?

Правительство освободило от должности почти всех госсекретарей министерств и глав некоторых ведомств. Может лишиться поста и генпрокурор. DW - с оценками и прогнозами экспертов.

Здание парламента Молдовы

Пропрезидентская партия "Действие и солидарность" имеет в парламенте Молдовы абсолютное большинство

На своем первом заседании 9 августа новое правительство Молдовы под руководством премьер-министра Натальи Гаврилицы отправило в отставку почти всех госсекретарей министерств, глав государственных ведомств и агентств. Освобожден от должности посол Молдовы в Российской Федерации Владимир Головатюк.

Как заявила в интервью местным СМИ глава кабмина Гаврилица, выдвинувшая ее на этот пост пропрезидентская партия "Действие и солидарность" (ПДС) готовит закон, позволяющий уволить генпрокурора Александра Стояногло, отставки которого давно требуют депутаты этой партии. Мнения экспертов разделились: одни говорят о реализации правящей ПДС своей предвыборной программы и перспективе качественных изменений в стране, другие - о расчистке места для "своих людей".

"ПДС хочет перезапустить систему"

На заседании правительства премьер призвала министров в первые месяцы работы быть "наполовину прокурорами".

Наталья Гаврилица

Наталья Гаврилица

"Меня и граждан интересуют схемы, с помощью которых из подведомственных вам министерств и учреждений воровали деньги. Очень прошу проверить все контракты о госзакупках, которые заключались в последнее время. Также прошу проинформировать нас о том, какие фирмы заключили контракты о госзакупках, какие процессы госзакупок кажутся вам подозрительными: проведение тендера или цены на товары или оказываемые услуги", - сказала она.

Между тем часть отправленных в отставку чиновников заранее подали заявления "по собственному желанию". 9 августа правительство удовлетворило их просьбы. В числе тех, кто отказался от поста добровольно, - глава Агентства земельных отношений и кадастра Анатолий Гилаш. СМИ неоднократно писали о его дорогой недвижимости и бизнесе, в том числе о том, что фирма его супруги выиграла крупный тендер на ремонт дорог. Аудиторы Счетной палаты пришли к выводу о завышенных ценах на работу и материалы, но никто не был привлечен к ответственности.

Некоторые из отправленных в отставку госслужащих давно себя скомпрометировали, им нечего делать в публичном управлении, уверен политический аналитик Алексей Тулбуре: "Отставка Гилаша и нескольких других персон связана именно с расчисткой системы. Что же касается госсекретарей, то их меняет любое правительство".

"У властей благородные намерения: они хотят перезапустить страну. Люди хотят не смены политических элит, а новой модели жизни", - говорит эксперт в интервью DW. Он, однако, не берется предсказать, "во что все это выльется, будет ли качественное изменение ситуации".

"Это обычная политическая замена"

С точки зрения политолога Корнелия Чури, "пока что никакой чистки нет, это обычный политический процесс, как при любой смене власти. Он не очень правильно оформлен, потому что госсекретари министерств получили должности по конкурсу, их нельзя просто так увольнять, но тем не менее, ничего необычного тут нет".

На избирательном участке в Молдове

Досрочные парламентские выборы прошли в Молдове 11 июля

"Важно не просто убрать людей с должностей, а распутать коррупционную схему, завести уголовные дела. Мы этого пока не видим и скоро не увидим", - поделился эксперт своим мнением с DW. Он считает, что когда "закончится рутинный процесс расчистки места, портфели получат приближенные к правящей ПДС люди, как это обычно бывает".

Однако спикер парламента Игорь Гросу убежден, что при подборе кадров будет применяться "политический и профессиональный" критерий. "Мы возьмем профессиональных людей, за которых в ответе ПДС. Если будут выполнять работу - пойдут вперед, если нет - сделают шаг в сторону", - цитировали спикера местные СМИ.

Снимут ли Генпрокурора?

По словам Гросу, уволить можно "любого, кто не выполняет своих задач", в том числе утвержденного парламентом Генерального прокурора. С его точки зрения, нынешний глава Генпрокуратуры Александр Стояногло не оправдал ожиданий. По мнению спикера парламента, общество ждет расследования громких дел, связанных с выводом в офшоры из молдавских банков миллиарда долларов США, с "Ландроматом", с распутыванием коррупционных схем.

Как сообщила вечером 9 августа в эфире одного из местных телеканалов глава кабмина Гаврилица, правительство изменит законодательство, чтобы уволить действующего главу Генпрокуратуры. "Система будет приведена в порядок", - пообещала премьер, добавив, что в закон будут внесены изменения, позволяющие давать оценку действиям генпрокурора.

Мая Санду после выборов 11 июля

Мая Санду после выборов 11 июля

Как считает экс-представитель Молдовы в ЕСПЧ Станислав Павловский, правящая ПДС может изменить закон, но его "нельзя изменять в чьих-то интересах". "Отсутствие стабильности законодательства влечет за собой его непредсказуемость. Законы не должны зависеть от того, кто победил на выборах", - указывает Павловский.

Стояногло возглавил прокуратуру в период правления социалистов. Он получил должность по конкурсу в ноябре 2019 года. Конституция предусматривает полную независимость Генпрокурора от других ветвей власти. Президент может досрочно освободить главу Генпрокуратуры от должности, если он сам подал заявление об отставке, выявлен конфликт интересов и в некоторых других случаях. Увольнение Генпрокурора происходит на основании вступившего в законную силу судебного решения или решения Высшего совета прокуроров.

ПДС обрела всю полноту власти, выиграв досрочные парламентские выборы 11 июля. У партии 63 мандата в парламенте из 101. В правительстве, сформированном 6 августа, - члены партии и близкие к ней люди. Президент Майя Санду также выдвиженец ПДС и бывший ее лидер.

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