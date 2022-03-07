Как Молдова принимает беженцев из Украины

Каждый вечер Роман, который живет в Кишиневе, берет автомобиль своего отца и привозит на нем в город украинских беженцев с КПП Паланка, что на границе Украины и Молдовы. Машину он заправляет на собственные средства. Роман совсем недавно вернулся домой из Ирландии, где был на заработках. Почти треть жителей Молдовы из-за бедственного положения в ее экономике вынуждены работать за рубежом, чтобы прокормить свои семьи.

В Молдову, страну с населением 3 миллиона человек, которая находится между Румынией и Украиной, уже прибыли 100 000 украинских беженцев. Почти половина из них едет дальше в Румынию, входящую в ЕС. Роман рад сообщению, которое только что получил: "Мне написала Ангелина, женщина, которой я помог пару дней назад. Она с дочерью уже в Праге и хотела меня поблагодарить. Она пишет, что даже не могла представить себе, что совершенно чужой человек будет так помогать ее семье".

Президент Санду: Мы будем поддерживать Украину

Уже в первые дни войны в страну прибыли тысячи беженцев из Украины. Президент Молдовы Майя Санду еще утром 24 февраля заявила: "Все КПП на границе Молдовы и Украины открыты и работают в усиленном режиме. Мы поддержим людей из Украины".

Многие молдавские добровольцы встречают беженцев с чаем и горячей едой сразу на границе Паланки, помогают потом им быстро найти жилье или транспорт, если люди хотят ехать дальше. Государственные службы бесплатно предоставляют автобусы и крышу над головой - многих беженцев разместили в выставочном павильоне Moldexpo в Кишиневе.

Погранпереход на границе Украины и Молдовы

Большинство бежавших от войны украинцев, которых корреспондент DW встретил на украинско-молдавской границе, очень благодарны Молдове за готовность их принять. Но не все. Так, один из беженцев вдруг начинает кричать по-русски, что "агрессивная Молдавия в 1992 году напала на Приднестровье". Потом этот человек садится в автобус и уезжает в Румынию.

Демарш этого беженца демонстрирует политическое напряжение, которое сейчас царит в регионе. 30 лет назад здесь вспыхнул вооруженный конфликт. Пророссийские сепаратисты при поддержке Москвы объявили тогда о создании самопровозглашенной "Приднестровской Молдавской республики" ("ПМР"). И по сегодняшний день российские военные, которых Кремль называет "миротворцами", находятся в Приднестровье, являющемся согласно международному праву территорией Молдовы.

Но фактически "ПМР" не признает власти в Кишиневе. В Молдове многие опасаются возможной российской агрессии. Поэтому президент Майя Санду 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, объявила в стране чрезвычайное положение. В этот же день воздушное пространство Молдовы было закрыто.

Параллели между Донбассом и Приднестровьем

Молдавский эксперт в области безопасности, экс-министр обороны Виорел Чиботару видит четкие параллели между Приднестровьем и Донбассом, самопровозглашенными "ПМР", "ДНР" и "ЛНР". "В обоих случаях речь идет о желании восстановить Советский Союз, - говорит он в интервью DW. - И точно так же, как в случае с "ДНР" и "ЛНР", в начале 90-х было много фейковых новостей о Приднестровье".

Тирасполь - столица самопровозглашенной "ПМР"

Другая, по его мнению, общая черта - во время конфликта в Приднестровье российская сторона сообщала о том, что не Россия поставляла сепаратистам оружие и что якобы неизвестно, как оно попало в страну. Точно так же Москва вела себя и в случае Донбасса, заявляя, что сепаратисты в "ДНР" и "ЛНР" "сами себя вооружили и Россия не имеет к этому никакого отношения".

Многие эксперты в Молдове предупреждают о том, что находящиеся в Приднестровье российские военные могут напрямую вмешаться в войну в Украине. Так думает и Виорел Чеботару: "Войска в Приднестровье напоминают старика с допотопным ружьем, который маркирует свою территорию. Но если будет необходимо, то им на помощь придут 30 самолетов".

Страх перед повторение украинского сценария

После того как президент Майя Санду подписала официальную заявку о принятии Молдовы в ЕС, власти самопровозглашенной "ПНР" потребовали от международного сообщества признания Приднестровья. Страх перед тем, что в Молдове может повториться украинский сценарий, в обществе велик. Война совсем близко. Очень часто в Молдове слышны взрывы, происходящие на территории Украины.

На этом фоне готовность жителей Молдовы помогать украинцам особенно ценна, констатирует бывший глава делегации Молдовы в ЕС Петер Михалко. "Я горжусь тем, что живу в Молдове. Я многих из вас знаю лично и преклоняюсь перед каждым жестом человечности и гостеприимства, который вижу. Вы являетесь примером для Европы и для всего мира", - написал Михалко на своей странице в Facebook.

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