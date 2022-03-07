Как Молдова принимает беженцев из Украины

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Самая бедная страна Европы уже приняла более 100 тысяч беженцев из Украины. Как им помогает Молдова, которая 30 лет назад сама пережила военный конфликт и боится стать следующей целью России.
Каждый вечер Роман, который живет в Кишиневе, берет автомобиль своего отца и привозит на нем в город украинских беженцев с КПП Паланка, что на границе Украины и Молдовы. Машину он заправляет на собственные средства. Роман совсем недавно вернулся домой из Ирландии, где был на заработках. Почти треть жителей Молдовы из-за бедственного положения в ее экономике вынуждены работать за рубежом, чтобы прокормить свои семьи.
В Молдову, страну с населением 3 миллиона человек, которая находится между Румынией и Украиной, уже прибыли 100 000 украинских беженцев. Почти половина из них едет дальше в Румынию, входящую в ЕС. Роман рад сообщению, которое только что получил: "Мне написала Ангелина, женщина, которой я помог пару дней назад. Она с дочерью уже в Праге и хотела меня поблагодарить. Она пишет, что даже не могла представить себе, что совершенно чужой человек будет так помогать ее семье".
Уже в первые дни войны в страну прибыли тысячи беженцев из Украины. Президент Молдовы Майя Санду еще утром 24 февраля заявила: "Все КПП на границе Молдовы и Украины открыты и работают в усиленном режиме. Мы поддержим людей из Украины".
Многие молдавские добровольцы встречают беженцев с чаем и горячей едой сразу на границе Паланки, помогают потом им быстро найти жилье или транспорт, если люди хотят ехать дальше. Государственные службы бесплатно предоставляют автобусы и крышу над головой - многих беженцев разместили в выставочном павильоне Moldexpo в Кишиневе.
Большинство бежавших от войны украинцев, которых корреспондент DW встретил на украинско-молдавской границе, очень благодарны Молдове за готовность их принять. Но не все. Так, один из беженцев вдруг начинает кричать по-русски, что "агрессивная Молдавия в 1992 году напала на Приднестровье". Потом этот человек садится в автобус и уезжает в Румынию.
Демарш этого беженца демонстрирует политическое напряжение, которое сейчас царит в регионе. 30 лет назад здесь вспыхнул вооруженный конфликт. Пророссийские сепаратисты при поддержке Москвы объявили тогда о создании самопровозглашенной "Приднестровской Молдавской республики" ("ПМР"). И по сегодняшний день российские военные, которых Кремль называет "миротворцами", находятся в Приднестровье, являющемся согласно международному праву территорией Молдовы.
Но фактически "ПМР" не признает власти в Кишиневе. В Молдове многие опасаются возможной российской агрессии. Поэтому президент Майя Санду 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, объявила в стране чрезвычайное положение. В этот же день воздушное пространство Молдовы было закрыто.
Молдавский эксперт в области безопасности, экс-министр обороны Виорел Чиботару видит четкие параллели между Приднестровьем и Донбассом, самопровозглашенными "ПМР", "ДНР" и "ЛНР". "В обоих случаях речь идет о желании восстановить Советский Союз, - говорит он в интервью DW. - И точно так же, как в случае с "ДНР" и "ЛНР", в начале 90-х было много фейковых новостей о Приднестровье".
Другая, по его мнению, общая черта - во время конфликта в Приднестровье российская сторона сообщала о том, что не Россия поставляла сепаратистам оружие и что якобы неизвестно, как оно попало в страну. Точно так же Москва вела себя и в случае Донбасса, заявляя, что сепаратисты в "ДНР" и "ЛНР" "сами себя вооружили и Россия не имеет к этому никакого отношения".
Многие эксперты в Молдове предупреждают о том, что находящиеся в Приднестровье российские военные могут напрямую вмешаться в войну в Украине. Так думает и Виорел Чеботару: "Войска в Приднестровье напоминают старика с допотопным ружьем, который маркирует свою территорию. Но если будет необходимо, то им на помощь придут 30 самолетов".
После того как президент Майя Санду подписала официальную заявку о принятии Молдовы в ЕС, власти самопровозглашенной "ПНР" потребовали от международного сообщества признания Приднестровья. Страх перед тем, что в Молдове может повториться украинский сценарий, в обществе велик. Война совсем близко. Очень часто в Молдове слышны взрывы, происходящие на территории Украины.
На этом фоне готовность жителей Молдовы помогать украинцам особенно ценна, констатирует бывший глава делегации Молдовы в ЕС Петер Михалко. "Я горжусь тем, что живу в Молдове. Я многих из вас знаю лично и преклоняюсь перед каждым жестом человечности и гостеприимства, который вижу. Вы являетесь примером для Европы и для всего мира", - написал Михалко на своей странице в Facebook.
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