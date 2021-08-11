Президент Молдовы заявила о готовности к возобновлению урегулирования в Приднестровье

Президент Молдовы Майя Санду обсудила с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком, прибывшим в Кишинев с визитом, экспорт молдавской сельхозпродукции на российский рынок, новый контракт на поставку газа, а также урегулирование в Приднестровье. Об этом в среду, 11 августа, сообщили в администрации главы молдавского государства.
Майя Санду подтвердила "твердое намерение" Молдовы возобновить урегулирование конфликта "исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами" в рамках существующих переговорных площадок при соблюдении суверенитета и территориальной целостности республики.
Козак: Решение приднестровского вопроса - внутреннее дело Молдовы
Дмитрий Козак в свою очередь подчеркнул, что решение приднестровского вопроса - внутреннее дело Молдовы. "Россия готова оказать содействие, чтобы стороны договорились. Мы не готовы выдвигать собственные условия урегулирования", - указал он.
Козак в свою очередь отметил по итогам встречи, что Кишинев и Москва согласовали снятие барьеров во взаимной торговле. "Договорились о сотрудничестве по вопросам взаимной торговли, о беспошлинной торговле, о снятии тех ограничений, которые возникли для российских экспортеров", - указал он.
По словам Козака, Москва в ответ готова к поставкам молдавской сельхозпродукции на российский рынок.
Санду: Хочу продолжить меры по сближению жителей обоих берегов Днестра
Майя Санду в конце 2020 года в интервью DW говорила, что для Молдовы "граждане Приднестровья - это граждане нашей страны, и мы должны удостовериться, что их права соблюдаются". При этом молдавский президент указывала, что "хочет продолжить меры по сближению людей с обоих берегов Днестра".
Дмитрий Козак с 2018 года является спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова.
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Автор: Ефим Шуман