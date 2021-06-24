Трио Грузии, Молдовы, Украины - конкурент "Восточному партнерству"?

Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы: Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой в конце июня 2021 года представили в Брюсселе инициативу нового формата сотрудничества - "Ассоциированное трио" - верховному представителю ЕС по внешней политике Жозепу Боррелю.

Украина, Грузия и Молдова начинают региональное сотрудничество

Все три страны предпочитают двухсторонний формат отношений с Евросоюзом, основанный на соглашениях об ассоциации, подписанных каждой из них с ЕС. При этом для Брюсселя не менее важен и многосторонний формат, то есть сотрудничество в рамках программы "Восточное партнерство" (ВП). Изначально она была направлена на углубление отношений с шестью странами: Украиной, Грузией, Молдовой, Арменией, Азербайджаном и Беларусью.

Жозеп Боррель

В Брюсселе всегда стремились к возникновению нового измерения - а именно, регионального сотрудничества между самими странами ВП. И "Ассоциированное трио" стало первой такой региональной инициативой в рамках ВП. Этому в Брюсселе однозначно радуются. "Чрезвычайно важным аспектом "Восточного партнерства" является развитие связей не только между ЕС и нашими странами-партнерами, но также и между ними самими. И это хорошо", - заявил Боррель на встрече с министрами трех стран.

ЕС поддерживает "Ассоциированное трио" как часть "Восточного партнерства"

Другие же заявления главы европейской дипломатии были скорее осторожными. "Я должен поприветствовать более тесную координацию между Грузией, Молдовой и Украиной, а также их запрос на усиленное сотрудничество с Евросоюзом", - отметил Боррель.

На дополнительный вопрос DW об отношении к "трио" официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Набила Массрали уточнила: "Мы приветствуем инициативу и сотрудничаем в рамках "Восточного партнерства", помня о принципах инклюзивности и дифференциации, а также двусторонних отношений с каждым из партнеров".

Является ли "Ассоциированное трио" угрозой для "Восточного партнерства"?

"Трио" - не первая инициатива, которая бы выделила Грузию, Молдову и Украину в отдельную группу. Когда "Восточное партнерство" запускали в 2009 году, отношения ЕС со странами региона были приблизительно на схожем уровне, разве что за исключением Беларуси. Но с того времени все изменилось. Грузия, Молдова и Украина подписали соглашения об ассоциации, ведут свободную торговлю с ЕС, а их граждане пользуются безвизовым режимом. Другие же три страны сравнительно слабо развили свои отношения с ЕС. С Арменией действует соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. С Азербайджаном идут переговоры о схожем документе, но без заметных результатов. Беларусь же остается единственной страной региона, не имеющей рамочного соглашения с ЕС, а теперь она и вообще заявила о приостановке участия в "Восточном партнерстве".

Флажки "Восточного партнерства" и ЕС

Это и стало причиной появления инициатив, которые позволяют выделить три ассоциированные страны ВП в отдельную группу. До этого, впрочем, такие инициативы исходили лишь из ЕС. Например, в 2017 году Европарламент предложил создать "Восточное партнерство плюс". Но это не нашло поддержки на саммите ВП.

Одна из причин - бюрократическая. Ведь сотрудничество Брюсселя с большинством соседних стран поделено на две категории: политику расширения и политику соседства. В первую группу входят шесть стран Западных Балкан и Турция. ЕС признает перспективу их членства. А вот "Восточное партнерство" - часть политики соседства, потому и не содержит обещания членства. Это не означает, что Украина или Грузия не имеют права подать заявку на членство. Но официальная позиция ЕС состоит в том, что время для этого вопроса пока не пришло.

Есть и политическая причина, почему в Брюсселе не хотят развала ВП. Там надеются, что успехи всей инициативы и преимущества, которыми пользуются три ассоциированных страны, подтолкнет остальные - Армению, Азербайджан и Беларусь - активнее сотрудничать с ЕС. Кроме того, есть и ряд практических проектов, например в сфере инфраструктуры, направленных на все шесть стран ВП.

Почему Украина скептична в отношении "Восточного партнерства"

В Киеве, Тбилиси и Кишиневе настроения в ЕС понимают. Потому и подчеркнули в меморандуме о создании "Ассоциированного трио", что привержены дальнейшему развитию ВП. "Безусловно, вся эта инициатива потеряет смысл, если Евросоюз не будет видеть нас как трио", - ответил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на вопрос корреспондента DW. Он отметил, что "конкретные идеи", представленные тремя странами, Брюссель не отклонил, а взял в работу. Среди таких идей "флагманским проектом" министр назвал развитие транспортного коридора между Азией и Европой, который будет проходить по территории стран "трио".

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба видит будущее " ассоциированного трио" и как координацию между тремя странами, и как взаимодействие в формате "3+1". И все же министр добавляет: "Идеальный способ взаимодействия Украины и ЕС - двусторонний трек, когда у Евросоюза будет четкая стратегия по Украине, в конце которой будет членство Украины в ЕС". В Киеве никогда и не скрывали своего скепсиса в отношении ВП, ведь оно не предусматривает членства в Евросоюзе.

В своей колонке для брюссельского издания Euractiv три министра так расставили приоритеты в своих целях, которые они преследует с помощью инициативы "трио": "стремление стать членами Евросоюза", "приверженность дальнейшему прогрессу в имплементации соглашений об ассоциации с ЕС" и поиск "новой динамики в стратегическом развитии "Восточного партнерства".

"Ассоциированное трио" - революционная инициатива, но успех не гарантирован

Эксперт брюссельского аналитического центра EPC Аманда Пол сдержанно оценивает "трио", хотя и назвала эту инициативу в комментарии для DW "интересной". Пол соглашается, что как первая попытка регионального сотрудничества в рамках ВП, эта инициатива является определенной "революцией". Но она также указывает на то, что для Евросоюза важно, чтобы этот формат не уничтожил "Восточное партнерство".

Поможет ли эта инициатива ускорить евроинтеграцию трех стран, как они того хотят? На этот вопрос Аманда Пол отвечает: "Увидим. Теоретически может. Но в итоге это будет зависеть от того, как эти три страны будут проводить реформы. У них есть большие домашние задания, которые им нужно выполнить".

А вот руководитель брюссельского бюро Фонда Конрада Аденауэра Харди Остри (Hardy Ostry) считает, что "трио", прежде всего, открыло "путь к более активной фазе "Восточного партнерства". Об этом он заявил на круглом столе с тремя министрами, организованном его фондом 24 июня.

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