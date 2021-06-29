Ответ Лукашенко на санкции ЕС. Брюссель не впечатлен, а белорусы?

Беларусь приостановит свое участие в программе ЕС "Восточное партнерство", не будет выполнять соглашение о реадмиссии с ЕС и отзывает посла в Брюсселе. Эти меры в понедельник, 28 июня, объявил МИД Беларуси, назвав их "вынужденным реагированием" на санкции Евросоюза. К чему это приведет и как отразится на белорусах?

Беларусь и "Восточное партнерство". Чего лишится Минск

"Восточное партнерство" (ВП) - это инициатива Евросоюза, направленная на углубление связей с шестью постсоветскими странами. Кроме Беларуси, это также Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова и Украина. Основная составляющая "Восточного партнерства" - не политический диалог, а практические программы и проекты. Их ведет и финансирует, в первую очередь, сам Евросоюз. Пример таких проектов - поддержка малого и среднего предпринимательства, в частности, путем предоставления им кредитов в местной валюте. За 2019 год, например, белорусские предприниматели смогли получить с помощью инициативы EU4Business займов в размере 11 млн евро.

Флажки ЕС и "Восточного партнерства"

Несмотря на решение Минска, судя по всему, большинство этих программ будут работать и дальше. "Белорусам и дальше будут предлагаться возможности участия в европейских программах обмена, таких как Erasmus +, Horizon Europe или инициативах "Восточного партнерства", - отмечалось в октябрьском решении Совета ЕС, определяющем политику в отношении Беларуси. Тогда Евросоюз сократил двухстороннее сотрудничество с Минском и фактически приостановил диалог с Беларусью в рамках "Восточного партнерства" на политическом уровне. Но сотрудничество с Беларусью "на неполитическом уровне" продолжилось. Исключением стали только организации, ответственные за нарушения прав человека.

Такая позиция не изменилась и после нынешнего заявления МИДа РБ о приостановке участия в "Восточном партнерстве". "Наше сотрудничество с белорусами, с белорусским гражданским обществом, аналитическими центрами и представителями независимых СМИ продолжится также и в рамках проектов "Восточного партнерства", - заявила корреспонденту DW официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

Она добавила, что ЕС сожалеет о решении режима Александра Лукашенко приостановить участие в ВП. Массрали напомнила, что эта инициатива направлена на углубление и укрепление отношений между ЕС, его государствами-членами и странами-партнерами с общей целью - принести конкретные выгоды гражданам этих стран.

Что будет с визами для белорусов?

Кроме приостановки участия в программе "Восточное парнерство" в ответ на санкции ЕС, Минск начал "реализацию процедуры приостановки действия" соглашения о реадмиссии с Евросоюзом. Речь идет об обязательстве Беларуси принимать назад своих граждан, если у них нет права находиться в ЕС, либо же граждан третьих стран, незаконно въехавших на территорию Евросоюза из Беларуси. Особую остроту это решение властей Беларуси принимает на фоне обвинений режима Лукашенко со стороны Литвы в намеренной отправке мигрантов из Ближнего Востока через границу между двумя странами.

Для белорусов, однако, более важен другой аспект, а именно о том, что соглашение о реадмиссии являлось условием заключения другого соглашения - об упрощении выдачи виз. Благодаря ему гражданам Беларуси проще получить шенгенские визы. И платят они за них 35, а не 80 евро.

Шенгенская виза

Означает ли приостановка соглашения о реадмиссии, что белорусам придется больше платить за визы? Сам документ об упрощении визового режима предусматривает, что каждая его сторона может приостановить действие всего соглашения или его части либо же полностью его денонсировать. Однако в нем ничего не говорится о прекращении действия упрощенного визового режима в зависимости от того, выполняет ли Беларусь свои обязательства по реадмиссии. Набила Массрали подтвердила, что приостановка соглашения о реадмиссии не означает автоматической приостановки визового соглашения.

Очевидно, что лишать белорусов упрощенного визового режима Брюссель не собирается. "ЕС сожалеет, что белорусский режим решил запустить процедуру приостановки соглашения о реадмиссии, вступившего в силу только в прошлом году", - заявила Массрали. "Следует напомнить, что соглашение об упрощении выдачи виз является одним из важнейших инструментов поддержания прочных связей между людьми в ЕС и Беларуси... Действия режима Лукашенко изолируют страну, но мы делаем все возможное, чтобы белорусы не были изолированы", - подчеркнула представитель ЕС.

Смотрите также: