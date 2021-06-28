Минск ответил на санкции ЕС. На что еще способен Лукашенко?

Белорусские власти выполнили свое обещание - ответить на новые санкции ЕС. 28 июня МИД Беларуси сообщил, что Минск приостановил участие в инициативе Евросоюза "Восточное партнерство", отзывает для консультаций из Брюсселя своего представителя и предложил главе представительства ЕС в Беларуси Дирку Шубелю (Dirk Schuebel) "выехать в Брюссель для консультаций".

Беларусь также приостановила действие Соглашения о реадмиссии с ЕС, что, как подчеркнули в МИД, "негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью". Кроме того, было заявлено, что Минск продолжит выработку иных ответных мер, в том числе экономических. Какими они могут быть - у DW.

"Бомбить Воложин". Минску нечем отвечать на санкции?

Владимир Астапенко, ответственный за многостороннюю дипломатию в Народном антикризисном управлении (НАУ), в прошлом посол Беларуси на Кубе и Аргентине и проректор Белгосуниверситета, готов поставить белорусскому МИДу двойку за домашнее задание: "Западные санкции очень долго рассматривались, уже было понятно какими они будут, но в Минске все равно назвали их неожиданными. Такое чувство, что, в принципе, отвечать им нечем, кроме как бомбить Воложин (город под Минском. - Ред.). И такая бомбежка, можно сказать, уже началась".

Ответные меры на западные санкции сейчаc, по выражению аналитика провластного объединения "Белая Русь" Петра Петровского, "прощупываются". Минск, пояснил Петровский еще до заявления МИДа, будет отвечать исходя из имеющихся возможностей, прежде всего вместе с Российской Федерацией в рамках Союзного государства.

"Что касается политики, то будет нанесен удар по контрагентам стран Евросоюза внутри Беларуси - это ограничение работы западных фондов и тех политических и общественных сил, которые ими финансировались. Помимо этого, надо посмотреть на транзит. Минск рассматривает возможность, чтобы Россия солидаризировалась по некоторым вопросам авиасообщения", - указал аналитик.

Цепкало о реакции на санкции: Минск будет вредить сам себе

"Если ответ и будет, то он будет очень глуп, государство продолжит делать то, что у него получается лучше всего, - вредить самому себе. То есть, пытаться либо национализировать какие-то бизнесы, принадлежащие иностранцам, либо отрезать каналы поступления инвестиций", - уверен бывший замминистра иностранных дел и экс-руководитель Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало.

Возможная национализация А1 властями Беларуси - это удар не по австрийскому бизнесу

При этом режим, прогнозирует он, вряд ли решится на какие-то серьезные шаги: "Но если власти вдруг рискнут национализировать, скажем, "Райффайзенбанк" или оператора мобильной связи А1 (входит в состав А1 Telekom Austria Group. - Ред.), то надо понимать, что структура капитала сейчас достаточно сложная, и национализация того же А1 - это удар не по австрийскому бизнесу, потому что эта компания принадлежит мексиканском миллиардеру. Эта власть не понимает, что мир стал взаимосвязанным, и стреляя в одну цель, они попадут в совершенно другую".

Со своей стороны, Владимир Астапенко добавляет, что закрытие или национализация компаний, принадлежащих иностранным инвесторам, - это выстрел себе в ногу: "Эти предприятия платят налоги в бюджет Беларуси и приносят в страну передовые технологии".

Лукашенко выполняет обещания по мигрантам и наркотикам?

Валерий Цепкало напоминает, что первопричиной санкций Запада стало то, что "Александр Лукашенко украл выборы у белорусского народа". "Четвертый и пятый пакеты были связаны уже с захватом гражданского воздушного судна. А шестой, видимо, будет связан с организованной режимом Лукашенко нелегальной миграцией из третьих стран в ЕС. Потом он начнет пугать международное сообщество тем, что через Беларусь пойдет наркотрафик в Европу".

Александр Лукашенко

По сути дела, уточняет Владимир Астапенко из НАУ, мы видим целенаправленные действия режима по содействию нелегальной миграции через Беларусь в Литву и Польшу: "Я не понаслышке знаю, как у нас оборудована граница, и как она оборудована с той стороны. Наш гражданин сегодня ее просто так пересечь не может. Для въезда в пограничную зону нужны специальные пропуска, все подходы к границе контролируются более чем эффективно. И на этом фоне вдруг появились толпы иракцев и африканцев, которые разгуливают в приграничье. Лукашенко ранее говорил европейцам, что если хотите ловить мигрантов и наркотики, то будете это делать. У него в этом случае слова в очередной раз не расходятся с делом".

Можно ли остановить санкционную эскалацию?

Если санкционная война с Западом продолжится теперь уже в экономической плоскости (так как на политическом уровне связей почти не осталось), то, очевидно, у Минска очень скоро закончатся условные "патроны" - хозяйственный потенциал сторон несопоставим.

Валерий Цепкало

"Страна, у которой ВВП 50 млрд долларов, не может угрожать санкциями ЕС и США, у которых суммарный ВВП около 40 триллионов. Для них Беларусь - это, в принципе, некая погрешность, которой, как говорят математики, можно пренебречь", - подтверждает Цепкало. Тем не менее в общем хоре обсуждения провластным лагерем ответных мер Минска тонут голоса тех, кто вообще выступает за то, чтобы таковых не принимать, продемонстрировав этим готовность к поиску компромиссу с Западом.

Петр Петровский такой подход тоже не разделяет. По его оценке, Беларусь и так на протяжении 25 лет не отвечала на санкции со стороны ЕС и США. А вот страны Запада, добавляет Петровский, все это время считали, что на Минск можно оказывать санкционное давление. "Руководство Беларуси сейчас глубоко разочаровано западным вектором, и решение по контрсанкциям следует рассматривать как решение о стратегическом развороте страны. И здесь нужно говорить не столько о России, как многие думают, а в целом о евразийском направлении - о Китае, Турции, Иране. Мы видим определенную геополитическую революцию, Запад санкциями ее только подстегивает", - говорит Петровский.

Чего ждать от Лукашенко в ответ на санкции

"Смысл санкций ЕС - принудить Лукашенко изменить свою политику внутри Беларуси, начать диалог с обществом и политические реформы, а также освободить политзаключенных", - указывает Владимир Астапенко. По его словам, высказывания европейских лидеров на этот счет свидетельствуют о том, что ЕС полон решимости продолжить движение по этому пути: "Это значит, что если понадобится новый пакет санкций, то европейцы к этому будут готовы". И что в таком случае готов противопоставить подобному курсу Минск?

Александр Лукашенко, недавно посещая Гродненскую область заявил, что в стране может быть объявлено военное положение для недопущения снижения экономических показателей. Если это случится, чего Владимир Астапенко не исключает, пострадает и гражданское общество, репрессии против него усилятся: "У меня нет сомнений, что на санкции ЕС Лукашенко ответит еще большими санкциями по отношению к своему народу".

Между тем Валерий Цекало признается, что не представляет, как может быть обеспечено функционирование военного положения: "Можно танки и солдат вывести на улицы городов, но все это требует колоссальных финансовых ресурсов, а они у Лукашенко тают. Ну, и потом, что даст введение военного положения? Экономика от этого не заработает. Это просто смехотворно".

Режим, по мнению Цепкало, "абсолютно слепой", он не понимает, как работает современный мир, и реагирует на все события в стране и за рубежом, исходя из масштабов колхоза: "Набить морду какому-то трактористу, украсть корову в соседнем колхозе. А если ты поссорился с его председателем, то можно и их трактор сломать. Все мелкие пакости, которые Лукашенко, наверняка, делал, будучи директором совхоза, теперь он перенес на всю Беларусь, не понимая, что именно благодаря его усилиям Беларусь превратилась в страну с замкнутой неэффективной экономикой".

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