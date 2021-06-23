 Дебаты в ПАСЕ: режим санкций против Беларуси должен быть усилен | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 23.06.2021

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Беларусь

Дебаты в ПАСЕ: режим санкций против Беларуси должен быть усилен

Белорусские власти искусственно создают наплыв нелегальных мигрантов у границ Польши и Литвы - так режим Лукашенко мстит Евросоюзу, считают в ПАСЕ. И призывают усилить давление на Минск.

Здание Совета Европы в Страсбурге

Попытки Александра Лукашенко удержать власть, воплощенные в попытках уничтожения протестного движения в Беларуси и преследовании оппозиции, несут угрозу для всей Европы, считают в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Совет Европы (СЕ) должен использовать все существующие у него инструменты для того, чтобы оказывать давление на режим Лукашенко и помочь белорусскому народу обрести демократическое будущее. Такое мнение высказывали депутаты ПАСЕ во время текущих дебатов "Ситуация в Беларуси: угроза для всей Европы", которые прошли в среду, 23 июня, в Страсбурге. Согласно регламенту ПАСЕ, режим этих дебатов не предусматривает принятия резолюции.

Как выйти из "белорусского тупика"?

Задержание властями Беларуси экс-редактора белорусского телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, ради чего в Минске под предлогом взрыва на борту был принудительно посажен самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, в ПАСЕ считают актом "государственного терроризма". "Это несет угрозу для всей Европы", - заявил литовский депутат от "Европейской народной партии" (ЕНП) Эммануэлис Зингерис.

Эммануэлис Зингерис

Эммануэлис Зингерис

Он также сообщил, что в последнее время у границы Беларуси с Польшей и Литвой находится много нелегальных мигрантов. По мнению Зингериса, "это искусственно созданная ситуация является местью" Варшаве и Вильнюсу за активную поддержку белорусской оппозиции, при этом данные действия властей Беларуси дестабилизируют обстановку в странах Шенгенской зоны.

Зингерис считает, что правительства стран-членов СЕ должны оказывать давления на режим Лукашенко, чтобы сделать возможным проведение в стране досрочных президентских выборов. Литовский политик также предложил во время каждой сессии ПАСЕ зачитывать имена людей, которые были арестованы в Беларуси за участие в протестах против властей: "Может сложиться впечатление, что мы ничего не можем поделать с этим концлагерем в центре Европы, но нам очень важно выйти из этого тупика".

Лукашенко должен уйти

У депутатов ПАСЕ вызывает беспокойство тот факт, что ситуация с правами человека в Беларуси, несмотря на все усилия демократического сообщества, продолжает ухудшаться. "Тысяч активистов оппозиции, журналистов, обычных граждан арестованы, подвергаются пыткам, избиениям, получают большие тюремные сроки или вынуждены покинуть страну", - констатировал польский депутат от ЕНП Александр Почей. И добавил, что среди преследуемых режимом Лукашенко оказались представители польского меньшинства, которых власти "пытаются представить врагами, чтобы отвлечь внимание общественности" от реальных врагов.

Самолет Ryanair после принудительной посадки в Минске

Самолет Ryanair после принудительной посадки в Минске

Многие выступающие в ходе дебатов напомнили о том, что действия белорусских спецслужб по задержанию Протасевича поставили под угрозу жизни пассажиров гражданского самолета. По мнению британского депутата от партий социалистов сэра Тони Ллойда, эти действия не вписываются ни в какие рамки.

"Принимая во внимание всю серьезность этих событий, режим санкций против Беларуси должен быть усилен", - уверен Ллойд. Он также подчеркнул, что "Лукашенко не выиграл президентские выборы, а сфальсифицировал их результаты, и потому должен оставить пост, на котором и так очень долго находился".

"Беларусь расшатывают извне"

Призывы усилить санкции против режима Лукашенко и одновременно оказывать всю возможную поддержку гражданскому обществу Беларуси звучали в выступлениях всех выступавших. Исключение составил внефракционный депутат от Российской Федерации Сергей Кисляк.

По его выражению, обвинения режима Лукашенко в разного рода преступлениях основаны либо на искаженных фактах, либо на полном отсутствии правды и непонимании того, как на самом деле развивается ситуация в Беларуси. "А ситуация такова: страну пытаются расшатать извне, с помощью профессиональных революционеров и оппозиционеров, гастролирующих по Европе", - указал Кисляк.

Возмущение Запада тем, каким образом была осуществлена принудительная посадка самолета в аэропорту Минска и задержание Протасевича, российский депутат назвал "пафосом". Он также критически высказался по поводу того, что расследование всех обстоятельств этого инцидента еще не завершено, "а санкции уже введены".

Беларусь - не член СЕ, но с организацией сотрудничает

События в Беларуси вот уже вторую подряд сессию оказываются в центре внимания ПАСЕ. Хотя страна не является членом СЕ, однако организация имеет свои формы сотрудничества с Минском, которое началось еще в 1992 году. Тогда Беларусь, которой дали статус специально приглашенного государства в ПАСЕ, получила возможность направлять на сессии ассамблеи свою парламентскую делегацию, а представители ее правительства могли работать в некоторых комитетах СЕ в качестве наблюдателей. В марте 1993 года Беларусь подала заявку на вступление в СЕ.

Однако после референдума 1996 года, который существенно расширил полномочия президента Александра Лукашенко за счет других ветвей власти, Минск лишили статуса спецприглашенного. В СЕ пришли к выводу, что после референдума в стране был нарушен принцип разделения властей, а также посчитали, что там не соблюдаются основные права и свободы граждан.

Впрочем, даже такое развитие событий не мешало Беларуси продолжать сотрудничество с СЕ. Она присоединилась к 12 конвенциям и четырем частичным соглашениям СЕ, по которым взаимодействует, в частности, в рамках Венецианской комиссии и в Группе государств по борьбе с коррупцией (GRECO), делает взносы в бюджеты, откуда финансируется деятельность, касающаяся исключительно этих соглашений.

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    Автор: Галина Петровская


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