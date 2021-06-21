Что нужно знать о четвертом пакете санкций ЕС в отношении Беларуси
Евросоюз ввел четвертый, самый обширный пакет персональных санкций в отношении Беларуси. DW объясняет, какие деятели режима Лукашенко и какие предприятия в него вошли и когда будут экономические санкции.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель
Четвертый пакет персональных санкций ЕС в отношении Беларуси
В конце прошлого года Евросоюз с интервалом в месяц ввел три пакета персональных санкций за фальсификацию президентских выборов 9 августа 2020 года в РБ и за репрессии против белорусского гражданского общества. С начала же нового года наступило затишье, хотя в феврале верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель и объявил о подготовке четвертого пакета. Утвердил его на своем заседании в Люксембурге Совет Евросоюза лишь в понедельник, 21 июня.
Этот пакет стал самым обширным, практически удвоив санкционный список: если до этого в нем были 88 физических и семь юридических лиц, то теперь к ним прибавились еще 78 фамилий и восемь компаний и госпредприятий. Свое решение Совет ЕС обосновал "эскалацией серьезных нарушений прав человека в Беларуси и насильственных репрессий против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам". Санкции вступили в силу в момент их публикации.
МАЗ - в списке четвертого пакета санкций против режима Лукашенко
Четвертый пакет санкций ЕС: кто в списке?
В ограничительном списке стало больше представителей семьи Александра Лукашенко. Кроме него самого и его старшего сына Виктора под санкциями теперь оказались второй сын Дмитрий и жена Виктора Лилия. Большую же часть списка составляют силовики, военные и судьи. Речь идет как о высокопоставленных деятелях - например, министре обороны Викторе Хренине и председателе Следственного комитета Дмитрии Горе - так и рядовых работниках, таких как судьи суда Фрунзенского района Минска Наталья Бугук или Мария Ерохина.
Пополнилась и экономическая часть списка. Хотя в нем уже были такие важные госпредприятия как "Минский завод колесных тягачей" (МКЗТ) и "Белтехэкспорт", но теперь в него попали гиганты белорусской промышленности: "Минский автомобильный завод" (МАЗ) и "Белорусский автомобильный завод" (БелАЗ).
Попал под санкции и ряд предпринимателей. Среди них россиянин Михаил Гуцериев, ведущий в Беларуси бизнес в калийном и нефтяном секторах. Его в Совете ЕС назвали "давним другом" Лукашенко. Появился в списке и Александр Шатров, глава ИТ-компании "Синезис". Она предоставляет властям Беларуси платформу для видеонаблюдения, использующую технологию распознавания лиц.
Все эти компании и люди не смогут получать финансовые средства из ЕС, их активы в Евросоюзе заморожены. Кроме того, физлицам запрещен въезд в страны объединения.
К Евросоюзу также присоединились и США с Великобританией и Канадой. В тот же день - 21 июня - Вашингтон ввел санкции против 16 физических лиц и пяти организаций. Это, в частности, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, а также КГБ и внутренние войска МВД Беларуси. Лондон добавил в санкционный список семь человек и одну организацию, а Оттава - 17 физических и пять юридических лиц.
Когда ЕС введет экономические санкции в отношении Беларуси?
Параллельно Евросоюз готовит и секторальные санкции. Длительное время в ЕС не хотели переходить к таким мерам, бьющим по целым секторам экономики, а не по отдельным лицам или компаниям. Но все изменила принудительная посадка в Минске самолета Ryanair 23 мая. На следующий день саммит ЕС поручил Совету Евросоюза подготовить секторальные ограничения. А Еврокомиссия сразу же сообщила, что подготовила план экономической поддержки будущей демократической Беларуси в размере до 3 млрд евро, который до этого готовила много месяцев. Таким образом в ЕС пытаются предупредить обвинения, что секторальные санкции ударят не только по режиму Лукашенко, но и по рядовым белорусам.
Впрочем, в середине июня появились сообщения об отсутствии единства внутри ЕС, необходимого для введения экономических санкций. Согласно этим сообщениям, Вена настаивала на исключении финансового сектора из готовящихся мер. Издание Politico объяснило это тем, что источником более чем 90% всех денег, которые Беларусь занимает в ЕС, является Австрия.
Глава МИДа этой страны Александр Шалленберг, прибыв на заседание Совета, сразу же опроверг сообщения, что Вена что-либо блокировала. Он несколько раз подчеркнул, что переговоры о секторальных санкциях были "совершенно нормальными". По словам Шалленберга, целью Австрии было добиться, чтобы меры не навредили людям в Беларуси, "которые уже и так страдают". "Речь идет о том, чтобы экономические санкции зацепили тех, кого мы хотим, но не коснулись, например, кредитов для частных лиц или малых и средних предприятий", - отметил министр.
Хайко Мас
По итогам заседания Совета ЕС Жозеп Боррель сообщил о поддержке секторальных санкций. "Теперь наша цель - быстро их принять", - добавил он. Но перед этим их рассмотрят лидеры Евросоюза на своем саммите 24-25 июня. Если они дадут свое согласие, то после этого санкции формально утвердит Совет ЕС.
Будет ли Лукашенко "больно" от экономических санкций ЕС?
Многих журналистов интересовал вопрос, станет ли четвертый пакет санкций более эффективным, чем предыдущие три. Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) ответил на это, что секторальные санкции "ощутимо поразят белорусскую экономику". И от этого прежде все "будет больно Лукашенко". "Наши требования к Лукашенко остаются неизменными: освобождение политзаключенных, прекращение насилия против протестующих и оппозиции, а также инклюзивный диалог, который приведет к честным и свободным выборам", - напомнил Мас.
Отвечая на похожий вопрос, Жозеп Боррель признал, что экономические санкции не являются "волшебной палочкой", но высказал уверенность, что они изменят поведение "ответственных за происходящее в Беларуси". "Если бы мы не были уверены, что это поможет, мы бы не делали этого", - подчеркнул глава европейской дипломатии. И он предупредил, что не исключает подготовки пятого пакета санкций.
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Начало протестов
После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.
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Первые задержания
К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.
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Стихийные акции
Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Точки сбора протестующих
Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Жажда перемен
У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Призывы к миру
Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Начало разгона и применение спецсредств
После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Баррикады на дорогах и пострадавшие
На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Обвинение в массовых беспорядках
К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Градус насилия вырос
В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Первые жертвы
10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Протесты продолжаются
В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Дневные акции мирного протеста
У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку
Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Задержанных начали выпускать на свободу
Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.
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