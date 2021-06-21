Что нужно знать о четвертом пакете санкций ЕС в отношении Беларуси

После полугодового перерыва Евросоюз 21 июня вновь ввел санкции против режима Александра Лукашенко в Беларуси. В ближайшие дни они должны пополниться и экономическими мерами.

Четвертый пакет персональных санкций ЕС в отношении Беларуси

В конце прошлого года Евросоюз с интервалом в месяц ввел три пакета персональных санкций за фальсификацию президентских выборов 9 августа 2020 года в РБ и за репрессии против белорусского гражданского общества. С начала же нового года наступило затишье, хотя в феврале верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель и объявил о подготовке четвертого пакета. Утвердил его на своем заседании в Люксембурге Совет Евросоюза лишь в понедельник, 21 июня.

Этот пакет стал самым обширным, практически удвоив санкционный список: если до этого в нем были 88 физических и семь юридических лиц, то теперь к ним прибавились еще 78 фамилий и восемь компаний и госпредприятий. Свое решение Совет ЕС обосновал "эскалацией серьезных нарушений прав человека в Беларуси и насильственных репрессий против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам". Санкции вступили в силу в момент их публикации.

МАЗ - в списке четвертого пакета санкций против режима Лукашенко

Четвертый пакет санкций ЕС: кто в списке?

В ограничительном списке стало больше представителей семьи Александра Лукашенко. Кроме него самого и его старшего сына Виктора под санкциями теперь оказались второй сын Дмитрий и жена Виктора Лилия. Большую же часть списка составляют силовики, военные и судьи. Речь идет как о высокопоставленных деятелях - например, министре обороны Викторе Хренине и председателе Следственного комитета Дмитрии Горе - так и рядовых работниках, таких как судьи суда Фрунзенского района Минска Наталья Бугук или Мария Ерохина.

Пополнилась и экономическая часть списка. Хотя в нем уже были такие важные госпредприятия как "Минский завод колесных тягачей" (МКЗТ) и "Белтехэкспорт", но теперь в него попали гиганты белорусской промышленности: "Минский автомобильный завод" (МАЗ) и "Белорусский автомобильный завод" (БелАЗ).

Попал под санкции и ряд предпринимателей. Среди них россиянин Михаил Гуцериев, ведущий в Беларуси бизнес в калийном и нефтяном секторах. Его в Совете ЕС назвали "давним другом" Лукашенко. Появился в списке и Александр Шатров, глава ИТ-компании "Синезис". Она предоставляет властям Беларуси платформу для видеонаблюдения, использующую технологию распознавания лиц.

Все эти компании и люди не смогут получать финансовые средства из ЕС, их активы в Евросоюзе заморожены. Кроме того, физлицам запрещен въезд в страны объединения.

К Евросоюзу также присоединились и США с Великобританией и Канадой. В тот же день - 21 июня - Вашингтон ввел санкции против 16 физических лиц и пяти организаций. Это, в частности, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, а также КГБ и внутренние войска МВД Беларуси. Лондон добавил в санкционный список семь человек и одну организацию, а Оттава - 17 физических и пять юридических лиц.

Когда ЕС введет экономические санкции в отношении Беларуси?

Параллельно Евросоюз готовит и секторальные санкции. Длительное время в ЕС не хотели переходить к таким мерам, бьющим по целым секторам экономики, а не по отдельным лицам или компаниям. Но все изменила принудительная посадка в Минске самолета Ryanair 23 мая. На следующий день саммит ЕС поручил Совету Евросоюза подготовить секторальные ограничения. А Еврокомиссия сразу же сообщила, что подготовила план экономической поддержки будущей демократической Беларуси в размере до 3 млрд евро, который до этого готовила много месяцев. Таким образом в ЕС пытаются предупредить обвинения, что секторальные санкции ударят не только по режиму Лукашенко, но и по рядовым белорусам.

Впрочем, в середине июня появились сообщения об отсутствии единства внутри ЕС, необходимого для введения экономических санкций. Согласно этим сообщениям, Вена настаивала на исключении финансового сектора из готовящихся мер. Издание Politico объяснило это тем, что источником более чем 90% всех денег, которые Беларусь занимает в ЕС, является Австрия.

Глава МИДа этой страны Александр Шалленберг, прибыв на заседание Совета, сразу же опроверг сообщения, что Вена что-либо блокировала. Он несколько раз подчеркнул, что переговоры о секторальных санкциях были "совершенно нормальными". По словам Шалленберга, целью Австрии было добиться, чтобы меры не навредили людям в Беларуси, "которые уже и так страдают". "Речь идет о том, чтобы экономические санкции зацепили тех, кого мы хотим, но не коснулись, например, кредитов для частных лиц или малых и средних предприятий", - отметил министр.

Хайко Мас

По итогам заседания Совета ЕС Жозеп Боррель сообщил о поддержке секторальных санкций. "Теперь наша цель - быстро их принять", - добавил он. Но перед этим их рассмотрят лидеры Евросоюза на своем саммите 24-25 июня. Если они дадут свое согласие, то после этого санкции формально утвердит Совет ЕС.

Будет ли Лукашенко "больно" от экономических санкций ЕС?

Многих журналистов интересовал вопрос, станет ли четвертый пакет санкций более эффективным, чем предыдущие три. Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) ответил на это, что секторальные санкции "ощутимо поразят белорусскую экономику". И от этого прежде все "будет больно Лукашенко". "Наши требования к Лукашенко остаются неизменными: освобождение политзаключенных, прекращение насилия против протестующих и оппозиции, а также инклюзивный диалог, который приведет к честным и свободным выборам", - напомнил Мас.

Отвечая на похожий вопрос, Жозеп Боррель признал, что экономические санкции не являются "волшебной палочкой", но высказал уверенность, что они изменят поведение "ответственных за происходящее в Беларуси". "Если бы мы не были уверены, что это поможет, мы бы не делали этого", - подчеркнул глава европейской дипломатии. И он предупредил, что не исключает подготовки пятого пакета санкций.

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