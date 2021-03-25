 Лукашенко создает образ внешнего врага. Поляки в Беларуси - в заложниках? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 19.04.2021

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Беларусь

Лукашенко создает образ внешнего врага. Поляки в Беларуси - в заложниках?

Поляки в Беларуси подвергаются давлению со стороны властей: арестованы члены Союза поляков, прокуратура занялась деятельностью польских школ и курсов. Почему это происходит?

Генеральное консульство Польши в Бресте

Генеральное консульство Польши в Бресте

Пятеро представителей незарегистрированного Союза поляков Беларуси (СПБ) - его председатель Анжелика Борис и члены объединения Андрей Почобут, Мария Тишковская, Ирена Бернацкая и Анна Панишева - находятся в заключении. Их обвиняют в возбуждении "национальной и религиозной вражды и розни", а также в "реабилитации нацизма". За это грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. В то же время школы и курсы, где изучают польский язык, стали получать письма из прокуратуры с просьбой предоставить личные данные преподавателей и слушателей. Пытаются ли белорусские власти таким образом оказать давление на польское нацменьшинство, и с чем это связано?      

Польша в образе внешнего врага для Лукашенко

В заявлении Генпрокуратуры Беларуси отмечается, что Анжелика Борис и указанные граждане (не уточняется, кто конкретно. - Ред.) с 2018 года провели в Гродно и Гродненской области "ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества". 

Анна Панишева - директор Польской школы в Бресте

Одна из задержанных - Анна Панишева, директор "Польской школы" в Бресте

В свою очередь белорусские правозащитники считают дело против представителей СПБ политически мотивированным, а его фигурантов - политзаключенными. "Следует отметить, что данные действия властей происходят на фоне антипольской пропаганды на государственном ТВ, в которой Польша представляется страной-агрессором, якобы имеющей, в том числе и территориальные претензии к Республике Беларусь", - подчеркивается в заявлении правозащитного центра "Весна".

Об этом же до своего задержания в одном из интервью говорила и Анжелика Борис. Она отмечала, что Лукашенко использует репрессии, чтобы создать образ внешнего врага. Для этого он использует поляков в Беларуси.  

За что в Беларуси задерживают членов Союза поляков 

Журналист Анджей Писальник, который является членом СПБ, был задержан вместе с женой 14 апреля. После допроса супругов отпустили. Гродненская прокуратура сообщила, что Писальник получил официальное предупреждение за высказывания в эфире польских радиостанций, которые, по мнению белорусских представителей правоохранительных органов, противоречат требованиям законодательства "О национальных меньшинствах и о противодействии экстремизму".

Задержание Анджея Писальника осудил председатель делегации Европарламента по отношениям с Беларусью Роберт Бедронь. В его заявлении говорится, что Писальник и его жена были приглашены дать показания перед встречей с делегацией по связям с Беларусью. Евродепутат называет это возмутительной попыткой помешать рассказать "о масштабах репрессий против польского меньшинства в Беларуси представителям институтов ЕС".

Польская школа в Бресте

"Польская школа" в Бресте одна из первых подверглась давлению властей

Сейчас находится в заключении директор общественной школы при Союзе поляков в Волковыске Мария Тишковская. Как и остальным задержанным представителям СПБ, ей выдвинуто обвинение по ч. 3 ст.130 УК РБ (возбуждение "национальной и религиозной вражды и розни", а также в "реабилитации нацизма"). По словам дочери Марии Тишковской - Виктории, 25 марта дома у Тишковской был обыск, забрали компьютеры, художественную литературу, газеты и журналы на польском языке.

"Комментировать это сложно, потому что мы до сих пор не понимаем, почему задержали маму, в Волковыске не происходило ничего, что могло бы вызвать такие последствия. Возможно, это была реакция на мероприятие в Бресте - решили наказать всех. Насколько я знаю, у мамы никогда не было проблем с законом, у тем более, никаких "суток" и судов, думаю, она никогда в жизни даже в милиции не была", - говорит Виктория. 

Белорусские власти усилили контроль за изучением польского

Давление со стороны белорусских властей ощущают не только в СПБ, но также на курсах и в школах, где обучают польскому языку. "Можно ожидать, что большая часть мест, где изучается польский язык, будет подвергнута дополнительному контролю, и, возможно, прекратит существование", - считает Анджей Писальник. Он уверен, что проверки усилятся, не исключено, что власти разработают какие-то новые нормативные документы, возможно, введут лицензирование на такую образовательную деятельность.

"Думаю, была разнарядка по стране проверить все учебные центры, школы, курсы иностранных языков, где присутствует польский", - говорит директор сморгонского центра языковых курсов "Академия.by" Ольга Будай. Центр посещает около 100 человек, 30-35 из них изучают здесь польский язык. Единственное, что связывает это образовательное учреждение с СПБ, то, что местные представители объединения в свое время передавали центру учебные пособия по польскому языку и рождественские подарки детям, которые здесь занимаются.

Недавно образовательное учреждение получило письмо из местной прокуратуры с просьбой предоставить данные о преподавателях, личные данные студентов, в том числе несовершеннолетних, а также сведения о порядке оплаты курсов и образовательных программ. "Для того, чтобы запрашивать настолько личную информацию, должно быть основание для прокурорской проверки. Мы ничего не нарушали, работали в соответствии с законодательством, поэтому не стали предоставлять такие сведения", - говорит Будай.

Польское правительство не позволит брать поляков "в заложники"

То, что происходит в Беларуси не остается без внимания политиков в Варшаве. В качестве жеста солидарности с живущими в Беларуси поляками на фасаде президентского дворца в Варшаве появилась световая инсталляция, на которой - портреты арестованных в Беларуси Анжелики Борис и Андрея Почобута. Президент Польши Анджей Дуда заверил, что поляки не оставят их в беде. А премьер Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что польское правительство не позволит брать поляков "в заложники". 

На запрос DW в министерстве иностранных дел Польши ответили, что белорусские чиновники путем применения репрессий против членов польского национального меньшинства в Беларуси нарушили двусторонние обязательства и международные стандарты: "Польский консул в Беларуси находится в постоянном контакте с семьями находящихся за решеткой. Поляки наблюдают за действиями белорусских местных служб. С самого начала Польша приняла все возможные меры, чтобы не допустить нарушения прав польского меньшинства и защитить тех его представителей, которые стали жертвами произвола белорусских властей". Кроме того, Польша ведет консультации о ситуации в Беларуси на международном уровне. Европейская комиссия призвала Беларусь освободить задержанных поляков. В МИД Польши был вызван представитель дипведомства Беларуси, рассматривается вопрос о возможных санкциях.    

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    Автор: Галина Петровская


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