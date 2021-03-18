 Скандал в Бресте: ″Польскую школу″ обвинили в ″реабилитации нацизма″ | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 19.03.2021

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Беларусь

Скандал в Бресте: "Польскую школу" обвинили в "реабилитации нацизма"

Мероприятие, проведенное "Польской школой" в Бресте, привело к дипломатическому конфликту, а прокуратура завела уголовное дело по факту "героизации военных преступников". Что происходит?

Польская школа в Бресте

Польская школа в Бресте

Памятное мероприятие, прошедшее в конце февраля в учреждении под названием "Польская школа" в Бресте, организованное Форумом польских локальных инициатив, посвящалось "отверженным солдатам". Так в Польше называют участников послевоенного антикоммунистического подполья, боровшихся за независимость страны. Уже десять лет, начиная с 2011 года, в Польше 1 марта отмечается Национальный день памяти "отверженных солдат".

Как памятное мероприятие привело к высылке дипломатов

По официальной версии, во время мероприятия в Бресте героями назвали бойцов отряда под командованием Ромуальда Райса (по прозвищу Бурый). По его приказу в 1946 году были сожжены несколько деревень и убиты десятки мирных православных жителей белорусских сел на востоке Польши. Власти Беларуси считают Райса военным преступником, а действия его отряда - геноцидом.

Консульство Польши в Бресте

Консульство Польши в Бресте

Поэтому прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по факту "героизации военных преступников". В надзорном ведомстве усмотрели, что при проведении мероприятия совершались "умышленные действия по реабилитации нацизма", что подпадает под статью 130 Уголовного кодекса РБ.

Больше всего белорусские власти возмутил факт присутствия на мероприятии консула Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка. По настоянию МИД Беларуси ему было предложено покинуть территорию страны. Министерство иностранных дел Польши "в ответ на враждебные и неоправданные действия белорусских властей в отношении польского консула в Бресте" объявило персоной нон грата дипломата посольства Беларуси в Варшаве. После этого уже МИД Беларуси сообщил, что выдворяет из страны руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно.

Провокация против "Польской школы". Для пропаганды?

Жителей Бреста, хорошо знакомых с деятельностью "Польской школы", такое развитие событий очень удивило. "Подобные мероприятия проходят в этом учреждении уже несколько лет, раньше никаких замечаний от властей не было", - рассказывает Александр, чей внук посещает курсы польского языка. Брестчанин сомневается, что на встрече звучали песни и стихи, прославляющие Ромуальда Райса, и не исключает, что вся история могла стать намеренной провокацией. 

Николай Александров

Николай Александров

Брестский журналист и краевед Николай Александров обращает внимание, что "Польская школа" не является общеобразовательным учреждением, а созданная при ней харцерская дружина носит имя Рышарда Снарского - уроженца Бреста, ставшего узником ГУЛАГа. Три года назад участники этого объединения совершили путешествие в Воркуту, чтобы почтить память Снарского и других репрессированных брестских поляков.

"Я полагаю, что как раз Рышарда Снарского с его воркутинскими соратниками и вспоминают на таких мероприятиях, связанных с историей Бреста", - убежден Николай Александров. По его словам, пока реакция белорусской государственной пропаганды подкреплена только "гражданским негодованием" по поводу прославления Райса, но не приводятся конкретные высказывания с этого мероприятия.

Проверки в польских образовательных центрах 

Похожей версии придерживается и временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский. В интервью порталу tut.by дипломат отметил, что мероприятие в "Польской школе" в Бресте не имело никакого отношения к имени Ромуальда Райса (Бурого). "Его имя на той встрече даже не упоминалось. Мы это тщательно проверяли, если бы было по-другому, наш консул просто не участвовал бы в такой встрече", - заявил Мартин Войцеховский.

Анна Панишева

Анна Панишева

Тем не менее вслед за возбуждением уголовного дела в Бресте были задержаны соучредитель "Польской школы" Александр Наводничий и ее директор Анна Панишева. Накануне задержания в своем видеообращении, которое появилось в социальных сетях, Панишева назвала обвинения надуманными и предположила, что их цель - ликвидация школы. "Во время командировки я узнаю, что наша школа, оказывается, проводит пропаганду национальной и религиозной розни. У меня в голове не укладывается, как можно было применить к нашей школе такие слова", - заявила Анна Панишева.

Теперь директор брестской "Польской школы" Панишева и Александр Наводничий находятся в следственном изоляторе, а саму школу за последние дни посетили не только представители прокуратуры, но и проверяющие из других ведомств - санитарной службы, МЧС и отдела идеологии. Кроме того, проверки начались в аналогичных учреждениях в других городах Беларуси: следователи интересуются, какие мероприятия проводятся в польских образовательных центрах, приглашают ли на них дипломатов и представителей местных властей.

Кто разрешил провластный пикет у консульства Польши 

Обращает на себя внимание и тот факт, что в день, когда в Бресте задержали директора "Польской школы", возле здания Генерального консульства Польши в этом городе ветераны и активисты провластных организаций провели пикет, направленный против "героизации нацизма".

Согласно белорусскому законодательству, организация пикетов и других массовых мероприятий у зданий дипломатических учреждений не допускается. Однако силовые структуры никак не отреагировали на состоявшуюся акцию.

"Я думаю, что в той ситуации, которая сложилась в Беларуси после выборов, действующей власти выгодно нагнетать антипольские настроения в обществе", - считает житель Бреста Александр. По его мнению, поскольку не получилось напугать граждан Беларуси внешней угрозой, якобы исходящей от страны-соседки, то теперь виновными могут назначить местных представителей польского национального меньшинства. 

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    Брест, 22 сентября 1939 года. Немецкий военный оркестр и строй красноармейцев во время совместного парада частей вермахта и Красной армии. Мимо шли танки и бронетранспортеры, маршировали в походных колоннах со знаменами солдаты "третьего рейха" и РККА, а советский военный оркестр (он остался за кадром) играл "Интернационал".

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Под портретом вождя

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  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    От Бреста до Москвы

    На трибуне: комбриг Семен Кривошеин (в темной кожанке), генералы Хайнц Гудериан, командующий пехотной дивизией Мориц фон Викторин и командир танковой группы Вальтер Неринг. Все эти немецкие генералы воевали позже на Восточном фронте. Особенно отличился Неринг, за что был неоднократно награжден, и Гудериан, который в 1941 году дошел до Москвы.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Переводчик не нужен

    Генерал Гудериан и комбриг Кривошеин отлично понимали друг друга и вели беседу без переводчика. Оба хорошо знали французский язык: Гудериан - с детства, а Кривошеин учил его в Военной академии и совершенствовал в 1935 году во Франции, где был в служебной командировке. Французский был его рабочим языком и во время Гражданской войны в Испании, где Кривошеин командовал танковым отрядом.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Междубурье

    В 1964 году Семен Кривошеин (на снимке справа), к тому времени генерал-лейтенант запаса, кавалер трех орденов Ленина, трех орденов Красного Знамени и других наград, выпустил книгу воспоминаний под названием "Междубурье". О вторжении в Польшу и совместном военном параде в Брест-Литовске пишет скупо, утверждая, что парада никакого не было, а было "прохождение торжественным маршем".

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Свастика рядом с серпом и молотом

    Так приветствовали самих себя в городке Янов войска вермахта и РККА. Через неделю после подписания в Москве "пакта Молотова-Риббентропа" с его секретным протоколом Гитлер напал на Польшу. 17 сентября без объявления войны польскую границу перешли с востока части Красной армии: 21 стрелковая и 13 кавалерийских дивизий, 16 танковых и 2 моторизованные бригады, более 600 тысяч человек.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Перекур союзников

    Братания в сентябре 1939 года, конечно, не было: этого не допускали командиры. Уж очень крутым был поворот. Еще совсем недавно в СССР писали о "кровавом фашистском режиме", а в нацистской Германии - о "еврейском большевизме", а теперь "третий рейх" и сталинский Советский Союз - союзники.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Любопытно познакомиться

    Немецкие мотоциклисты и командирский танк Красной армии Т-26.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Обязательный политработник

    Из Москвы была дана команда, чтобы в переговорах с немцами в Брест-Литовске обязательно участвовал и политработник. Им стал батальонный комиссар Филипп Боровенский. На снимке он на переднем плане в шлеме, рядом с броневиком.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    За кулисами переговоров

    Договоривались офицеры обеих армий не только о том, как установить демаркационную линию, какую музыку будут играть на параде военные оркестры, и о других подобных формальностях. За кулисами остались переговоры о выдаче гестапо немецких и австрийских коммунистов, бежавших из "третьего рейха" в Советский Союз. Об этих последствиях германо-советского "братства по оружию" тоже пишет Герхард Пауль.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Довольны не все

    Обстановка в Бресте (тогда он назывался Брест-Литовск) 20-22 сентября была теплая. Но, похоже, не всем это новое "боевое товарищество" было по душе. Или офицер Красной армии на снимке просто недоволен тем, что его снимает немецкий военный фотограф?

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Выезд в народ

    В командирской легковушке офицера вермахта. На заднем плане - местные жители. В кадр явно попали случайно.

    Автор: Ефим Шуман


 

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