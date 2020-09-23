Выборы в Беларуси прошли, о местном референдуме в Бресте забудьте?

Александр Лукашенко лично обещал провести местный референдум по поводу аккумуляторного завода около Бреста, когда приезжал в этот город во время президентской избирательной кампании.
На встрече 22 июня с местными жителями, среди которых были активисты - противники запуска аккумуляторного завода, Лукашенко заявил, что после президентских выборов в Бресте пройдет местный референдум, на котором будет решено, нужно ли городу это предприятие.
"Мы приняли решение - пусть решат жители. Как решите, так и будет. Я вам это гарантирую и обещаю: займу нейтральную позицию, организую референдум", - сказал тогда Александр Лукашенко жителям Бреста.
Спустя всего несколько дней председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис сказал, что первый в истории Беларуси местный референдум может состояться уже в конце августа или начале сентября. Тогда же власти объявили, что по предварительным расчетам для его проведения потребуется 320 тысяч белорусских рублей (около 105 тысяч евро).
Первый из вариантов организации референдума предусматривал, что его назначит Брестский городской Совет депутатов, сформулировав конкретный вопрос для голосования. Однако такой подход не устроил противников строительства завода, у которых были сомнения в том, что власти не попробуют навязать удобную для себя формулировку.
В качестве второго варианта обсуждалась идея регистрации инициативной группы, которой предстояло бы собрать для проведения референдума 23 тысячи подписей жителей Бреста (10% от числа граждан, наделенных правом голоса). В этом случае формулировка выносимого на голосование вопроса была бы прерогативой инициативной группы.
Бурные события во время и после выборов президента сделали вопрос о местном референдуме в Бресте не таким актуальным, хотя в самом городе так не считают. Один из противников завода, Дмитрий Бекалюк, обратился в Брестский облисполком с запросом, чтобы узнать, на какой стадии находится принятие решения о проведении голосования.
Из полученного на этой неделе за подписью заместителя председателя облисполкома Геннадия Борисюка ответа следует, что власти пытались наладить конструктивный диалог, но "дальнейшего развития указанная тема со стороны инициативной группы не получила".
Облисполком также сообщил, что данное летом 2019 года распоряжение главы региона о приостановлении строительства завода до устранения выявленных нарушений остается в силе. Хотя после смены собственника (теперь предприятие относится к ООО "Аккумуляторный альянс") администрация завода предпринимает попытки получить все документы, необходимые для ввода в эксплуатацию.
Судя по реакции противников аккумуляторного завода, ответ брестских властей их не сильно удивил. Как отмечает правозащитник Роман Кисляк, чиновники и ранее не проявляли большого рвения в организации референдума, поэтому активисты еще летом создали инициативную группу. Но разразившийся после выборов политический кризис вынудил приостановить ее деятельность.
"В условиях беспредела и насилия со стороны сотрудников силовых структур (было даже убийство в Бресте), мы посчитали небезопасным для людей и неэтичным инициировать референдум сразу после выборов", - рассказал DW Роман Кисляк.
По его словам, люди по-прежнему против аккумуляторного завода, но для голосования должна быть спокойная обстановка. "Когда люди боятся выходить на улицу, опасаясь милиции, о каком референдуме можно вести речь?", - спрашивает правозащитник.
Что же касается попыток новых владельцев завода ввести его в эксплуатацию, невзирая на протесты общественности, без референдума, то Роман Кисляк считает, что это "как спичку к канистре с бензином поднести".
Строительство завода аккумуляторных батарей недалеко от Бреста началось в конце 2017 года, а уже пару месяцев спустя в городе прошли первые акции протеста. Местные жители считают, что о появлении опасного с экологической точки зрения предприятия ничего не было заранее известно, а общественное обсуждение проводилось властями формально.
У активистов также появились подозрения, что завод строится с нарушениями на разных этапах реализации проекта. Они пробовали доказать это в суде, однако процессы заканчивались в пользу владельцев предприятия. Тем не менее, хотя первоначально предприятие планировалось ввести в эксплуатацию в августе 2018 года, сроки неоднократно переносились.
Противники аккумуляторного завода более двух с половиной лет каждое воскресенье проводили стихийные акции на главной площади Бреста под предлогом "кормления голубей". Участников этих встреч привлекали к ответственности "за организацию массовых несанкционированных мероприятий" - людей штрафовали или подвергали административному аресту.
При этом за два с половиной года активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 329 митингов, 18 пикетов и 16 демонстраций, но власти разрешили только один митинг, который прошел 29 апреля 2018 года и собрал около двух тысяч человек.
Смотрите также: