Комментарий: Новые политические репрессии под соусом борьбы с "реабилитацией нацизма"

Государственная дума 17 марта приняла в третьем, окончательном чтении закон "О внесении изменения в статью 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", упрощающий и ужесточающий наказания за реабилитацию нацизма.

Оскорбление и оправдание

В соответствии с новой редакцией закона, к оправданию нацизма приравниваются - и таким образом становятся уголовными преступлениями - клевета и оскорбления в адрес ветеранов Второй мировой войны. Наказания по этой статье вовсе нешуточные: лишение свободы сроком до пяти лет или штраф до 5 миллионов рублей.

Можно, конечно, сказать, что теперь надо просто избегать любых негативных суждений по поводу участников войны и никаких проблем не будет. Но все не так просто. В соответствии с действующим российским законодательством, статусом ветерана Второй мировой войны в России обладают вовсе не только те, кто действительно участвовал в борьбе с гитлеровской Германией, но и множество приравненных к ним категорий граждан. В том числе, например, лица, "принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период… по 31 декабря 1951 года".

Федор Крашенинников

Таким образом, никто заранее не может знать, кого он оскорбил и оклеветал. При том, что толкование этих обвинений тоже довольно размыто. Так что в ходе следствия клеветой и оскорблениями может быть объявлено то, что изначально таковым и не являлось.

Ветераны и тень Навального

В последние годы все больше законов в России принимается или специально для борьбы с Алексеем Навальным и его сторонниками, или с учетом прошлого опыта такой борьбы. Поэтому никого не удивляет, что и обсуждаемый ныне закон принимается с оглядкой на недавний суд над оппозиционером, в ходе которого его как раз признали виновным в оскорблении ветерана войны. Причем этой связи никто особо не скрывал и во время обсуждения закона в Государственной думе.

"Вся грудь в медалях, 90 лет, кровью истекал человек, а вы - "какой-то дед, кукла, медальки нацепили". Подлецы и негодяи!" - возмущался в ходе думских слушаний Владимир Жириновский, прямо цитируя материалы судебного процесса. Ему вторил и Геннадий Зюганов, едва ли не буквально воспроизводя позицию прокуратуры все на том же суде: "Те, кто пытается оскорбить ветерана и оскорбляет нашу Победу, страну, героическое поколение, всех, кто строил, приумножал, всех, кто защищал нашу державу". Примерно в том же ключе высказывались и остальные выступавшие.

Нельзя не отметить, что, как и в других случаях, за принятие нового репрессивного закона дружно голосовали представители всех думских партий. Очевидно, это в очередной раз должно продемонстрировать единство всех системных политических сил с Кремлем и их готовность поддерживать его карательные инициативы.

Политические мероприятия с участием ветеранов

Помня, как было организовано осуждение Навального "за оскорбление ветерана", легко себе представить, как теперь будут "шиться" подобные дела и чем заканчиваться для обвиняемых.

Алексей Навальный, как все помнят, всего лишь прокомментировал ролик с рекламой поправок к конституции. И негативно характеризовал снявшихся в нем людей он исключительно за агитацию в пользу пресловутых поправок. Но так как среди множества агитаторов за поправки оказался и один ветеран, возникло подхваченное всей государственной пропагандой "дело об оскорбление ветераны войны". Если бы уголовная статья уже существовала в предлагаемом сейчас виде, то Навальный на основании того же самого набора "доказательств" получил бы не административный, а уголовный приговор, при чем как раз за реабилитацию нацизма!

Отработанная на Навальном схема вскоре может быть применена в России к любому неугодному власти политику, активисту или оппозиционно настроенному пользователю интернета. Ведь теперь для уголовного преследования достаточно публично отозваться нелестным образом по поводу любой передачи, рекламного ролика или мероприятия, в которых принимает участие хотя бы один ветеран Второй мировой войны.

По сути, формальное участие в любой политической кампании ветерана делает ее запретной для любой критики. Между прочим, совсем скоро - кампания по выборам Государственной думы. Выходит, что стоит включить в число кандидатов или хотя бы доверенных лиц от той же "Единой России" хотя бы одного ветерана - и любое негативное высказывание против нее может оказаться в итоге "реабилитацией нацизма" со всеми вытекающими последствиями.

База для расширения политических репрессий

Нет и не может быть никаких сомнений, что любое оправдание нацизма должно осуждаться, а проповедники и сторонники нацистских теорий строго наказываться. Оскорблять же и вовсе никого нельзя, тем более пожилых и заслуженных людей - и ни один нормальный человек не будет с этим спорить.

К сожалению, и существующий российский закон, и новые поправки к нему вызывают вполне оправданные опасения, что истинная его цель - вовсе не борьба с реабилитацией нацизма и не защита интересов ветеранов войны. Как и многие другие законы последних лет, он нужен властям лишь для упрощения уголовного преследования критиков нынешнего режима.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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