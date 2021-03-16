Госдума России одобрила пятилетние сроки за оскорбление ветеранов

Госдума России в среду, 17 марта, приняла в третьем, окончательном чтении поправки к законам об административной и уголовной ответственности за публичное "оскорбление памяти защитников Отечества". Согласно поправкам к статье 354.1 УК РФ (о реабилитации нацизма), публичное распространение "заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны" карается лишением свободы до трех лет, а то же деяние, совершенное с помощью СМИ и интернета, - на срок до пяти лет.

Аналогичные наказания предусмотрены и за "оскорбление памяти защитников Отечества, либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны" - до трех лет за публичное оскорбление и до пяти лет - за то же деяние, совершенное с помощью СМИ и интернета.

Административная ответственность

Поправки к статье 13.15 КоАП (о злоупотреблении свободой массовой информации) повышают в пять раз - до пяти миллионов рублей - максимальные штрафы для юридических лиц за распространение сведений, выражающих неуважение к дням воинской славы и памятным датам России, а также за публичное осквернение символов воинской славы России.

Эти же поправки вводят для юрлиц штраф до пяти миллионов рублей за "публичное оскорбление памяти защитников Отечества либо публичное унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны", а также за "публичное распространение заведомо ложных сведений" о ветеранах войны.

Дело против Навального о "клевете на ветерана"

В российских законах нет четкого определения понятия "защитник Отечества". Автор поправок - зампред Госдумы Ирина Яровая говорила, что ее законопроекты предусматривают наказание "за действия, которые будут осквернять память, оскорблять ветеранов, и оскорблять память не только ныне живущих ветеранов, но и оскорблять и осквернять память ушедших".

Статус "ветеран Великой Отечественной войны" положен участникам половины всех военных конфликтов с участием СССР, начиная с гражданской войны (1918-1922) и заканчивая приграничным конфликтом с китайскими военными у озера Жаланашколь в 1969 году.

О внесении поправок об ужесточении наказаний за оскорбление ветеранов стало известно после того, как мировой судья в Москве приговорил оппозиционера Алексея Навального к штрафу в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана войны Игната Артеменко. Дело возбудили из-за комментария Навального к видеоролику телеканала RT в поддержку поправок к Конституции, в котором снялся Артеменко.

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