Чем Навальный оскорбил ветерана: все дело в шляпе

Оклеветал ли Алексей Навальный ветерана Второй мировой войны, зависит от ловкости рук судьи, уверен Сергей Елкин. Судя по всему, в запаснике у суда есть все, кроме права политика на свое мнение.
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Второе заседание суда по делу о клевете на ветерана было не менее абсурдным, чем первое, но более содержательным - благодаря выводам экспертов-лингвистов. Подробнее - в репортаже корреспондента DW.