Как проходил суд над Навальным по делу о "клевете на ветерана"

В Бабушкинском суде Москвы 16 февраля прошло третье заседание суда над Алексеем Навальным, где оппозиционного политика обвиняют в клевете в адрес ветерана Второй мировой войны. Прокурор Екатерина Фролова потребовала взыскать с Навального 950 тысяч рублей штрафа и приговорить его к 3,5 годам колонии общего режима. Адвокаты Навального попросили суд вынести своему подзащитному оправдательный приговор за отсутствием состава преступления. Корреспондент DW побывал на третьем заседании и рассказывает, что там происходило.
Судья неожиданно перенесла заседание
Третье заседание стало самым непродолжительным в процессе над Навальным по делу о клевете на ветерана Великой отечественной войны Игната Артеменко. Гособвинение и защита высказали аргументы в пользу своей позиции всего за пару часов. Предполагалось, что сразу после этого с последним словом выступит Алексей Навальный. Его адвокаты после заседания заявили, что политик был готов произнести речь. Но судья Вера Акимова неожиданно перенесла следующее заседание на 20 февраля.
В этот же день назначено другое заседание, где будет рассматриваться апелляция на решение суда, заменившего Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". "Каким образом мы разорвемся на два судебных заседания - совершенно непонятно", - прокомментировала решение судья Ольга Михайлова.
Угроза нового уголовного дела
Если прошлое заседание началось с атаки адвокатов - они просили об отводе судьи, то в этот раз процесс начался с ходатайства гособвинительницы Екатерины Фроловой. Она попросила суд передать в ГСУ Следственного комитета по Москве материалы дела с высказываниями Навального о судье, гособвинителе и ветеране, которые политик сделал в ходе процесса.
Обвинения прокуратуры в адрес Навального отпровергает заключение экспертов-лингвистов
"Только что мы присутствовали при рождении нового уголовного дела", - прокомментировал ходатайство Фроловой Навальный. Пока что по делу о клевете на ветерана политику грозит штраф. По уголовному делу об оскорблении участников судебного процесса Навальному могло бы грозить до 2 лет исправительных работ или арест на 6 месяцев. Но судья оставила ходатайство без удовлетворения, посчитав его преждевременным.
Затем Фролова приступила к прениям. Прежде чем озвучить свою позицию, она зачитала преамбулу Конституции РФ, после его заявила, что по конституции "каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод" (ст. 46 - Ред.). В такой защите, по ее словам, нуждался и ветеран Игнат Артеменко. По мнению гособвинительницы, Алексей Навальный оклеветал пожилого мужчину - и вина его полностью доказана в суде.
В заключение гособвинитель попросила суд назначить Навальному штраф в 950 тысяч рублей в доход государства. Но этим она не ограничилась. "Учитывая что преступление Навальным Алексеем Анатольевичем совершено в период неснятой и непогашенной судимости, кроме того, в период испытательного срока, государственного обвинение просит окончательно назначить наказание по совокупности приговора в виде 3,5 лет лишения свободы", - заявила прокурор.
Прокурор обвинила Навального в клевете
Речь прокурора отличалась военно-патриотическим пафосом. Она заметила, что участников ролика RT за поправки к конституции Навальный назвал "голубчиками, командой продажных холуев, людьми без совести и предателями". "Среди этих людей оказался и ветеран Игнат Артеменко, даровавший жизнь и мне, и всем участникам этого процесса, - негодовала Фролова. - Навальный произнес слова, граничащие с безумием. Но нет, он четко осознавал, что он делает".
Во дворе Бабушкинского суда
Обвинительница настаивала, что высказывания Навального в адрес тех, кто снялся в пропагандистском ролике, - именно клевета (распространение заведомо ложных сведений), а не оскорбление (негативная оценка чего-либо). По мнению Фроловой, Навальный не просто оскорбил персонажей ролика, но буквально обвинил их в продажности. Прокурор считает, что политик "четко осознавал: распространяемая им информация свидетельствует о низких моральных качествах указанных лиц и их готовности действовать в угоду другим в целях личного материального обогащения".
Защита требует оправдания Навального
Алексей Навальный, в свою очередь, отметил, что аргументы Фроловой опровергают заключения экспертов-лингвистов. Он напомнил, что на суде лингвист Альбина Глотова назвала слова Навального об участниках ролика RT оценочными. Таковыми же счел высказывания политика и свидетель Анатолий Баранов из института русского языка РАН.
Адвокаты Навального Ольга Михайлова и Вадим Кобзев
"Наш эксперт, ваш эксперт, все говорят: там нет распространения сведений, там есть оценочное суждение. Почему этот процесс до сих пор идет?", - недоумевал Навальный.
Адвокат подсудимого Ольга Михайлова начала свое выступление с преамбулы Всеобщей декларации прав человека, что стало своеобразным ответом прокурору, которая зачитала преамбулу российской Конституции. В то время как декларация провозглашает свободу слова и убеждений как "высокое стремление людей", Навальный, по словам Михайловой, подвергнут "надуманному и произвольному" преследованию.
"Негативные слова и словосочетания в комментариях Навального не сообщают каких-либо фактов и не могут быть проверены на соответствие действительности, - опровергала Михайлова обвинения в адрес своего подзащитного. - Таким образом, Навальный не оклеветал потерпевшего, а выразил свое отношение, суждение к персонажам, снявшимся в агитационном ролике".
Адвокаты Навального Ольга Михайлова и Вадим Кобзев попросили оправдать Навального в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
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Автор: Наталья Позднякова