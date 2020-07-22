В деле Навального потерялся заявитель

В пятницу, 5 февраля, начался процесс по делу о клевете против Алексея Навального. Оппозиционного политика обвиняют в том, что он оклеветал ветерана Великой отечественной войны Игната Артеменко. По этой статье Навальному не грозит лишение свободы - только штраф или обязательные (или принудительные) работы. Поведение судьи Веры Акимовой и реплики участников уже породили множество шуток в интернете. Корреспондент DW посетил первое заседание и рассказывает, что там происходило.

В отличие от процесса 2 февраля, на этот раз соратники Алексея Навального не стали приглашать сторонников политика к зданию суда. Более того, накануне вечером координатор сети штабов оппозиционера Леонид Волков и вовсе объявил об окончании уличных протестов до весны-лета. Вероятно, в связи с этим утром 5 февраля у Бабушкинского районного суда Москвы собрались в основном журналисты. Даже жена Алексея Юлия на процесс так и не пришла.

Перед Бабушкинским райсудом Москвы

Если продолжать сравнение суда 2 февраля, когда Навальному заменили условный срок реальным, с пятничным, то можно отметить и сходство. Гособвинение на обоих процессах представляла прокурор Екатерина Фролова. В 33-летнем возрасте она уже носит звание подполковника юстиции (по данным адвоката Вадима Кобзева). На процессе в пятницу она по-хозяйски перебивала Навального и его адвокатов. В некоторые моменты казалось, что председательствует она, а не судья Вера Акимова.

Дело в пиаре

События, которые легли в основу обвинения Алексея Навального произошли в июне прошлого года. Алексей Навальный в своем телеграм-канале и в твиттере опубликовал пропагандистский ролик телеканала RT за поправки к Конституции РФ. Участниками ролика стали дизайнер Артемий Лебедев, умерший в январе актер Василий Лановой, ветеран Игнат Артеменко и другие.

Этот ролик Навальный сопроводил довольно резким комментарием: "О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести". Всего через две недели Следственный комитет РФ возбудил против политика уголовное дело о клевете. Но о клевете не на всех участников ролика, а только одного - ветерана Игната Артеменко.

Сам Навальный считает, что этот ход против него был срежиссирован. "В этом случае дело фабриковал даже не следователь, а пиарщики, - заявил он в суде. - Власти испытывают большие проблемы, когда (сфабрикованные дела. - Ред.) доходят до суда. Потому что всем ясно, что правда на моей стороне. Я говорю: "Следователи фабрикуют дела" - все и так это знают. Я говорю: "Суды продажные". И все согласны. Поэтому понадобилось, чтобы я противостоял чему-то более важному, чему-то более святому. И возникла идея нагло и беспринципно использовать ветерана".

Адвокат Ольга Михайлова

В свою очередь адвокаты Навального Ольга Михайлова и Вадим Кобзев привели юридические аргументы, которые, по их мнению, разваливают обвинение. Они указали на постановление пленума Верховного суда, который настаивает на различии ложных утверждений о фактах и оценочных суждений. Навальный, по их словам, в подписи к ролику RT выразил свое субъективное мнение, что нельзя считать клеветой.

Ветеран требует извинений перед собой и Лановым

Потерпевший - 94-летний Игнат Артеменко - участвовал в заседании по видеосвязи. Судья об этом объявила так: "Участвует в процессе потерпевший Игнатенко". "Он не Игнатенко", - поправил Акимову адвокат Кобзев. "Да какая разница!" - поддел судью Навальный.

Пожилой мужчина появился на экране в пиджаке с медалями. Женщина в розовой кофте (позднее выяснилось - дочь) надела на него маску. "Ваша честь, может вы прекратите издеваться над пожилым человеком? - обратился к судье Навальный. - Пусть он хоть маску снимет, он же дома. А то он не доживет до конца процесса". "Санитарные правила никто же не отменял", - ответила судья.

До конца заседания суда Игнат Артеменко ждать не стал - вскоре после начала его допроса пожилому мужчине стало плохо. Сам он был очень немногословен. На вопрос о том, что ему известно по уголовному делу, сказал, что он ветеран. Участвовал в партизанском движении, воевал на 2-м Белорусском фронте.

"В июне (2020 года. - Ред.) узнал, что Навальный назвал меня предателем, - посетовал ветеран. - Меня это очень огорчило. Врач сказал, что из-за этого состояние здоровья ухудшилось. Сейчас плохо себя чувствую и прошу прекратить допрос. Я хочу, чтобы Навальный публично принес извинения передо мной и памятью актера Ланового".

Кто написал заявление на Навального?

"Алексей, ну вы же могли просто извиниться и всего этого не было бы", - отметил и приглашенный в качестве свидетеля обвинения внук ветерана Игорь Колесников. "Вы ничтожество и торговец дедом", - эмоционально ответил ему Навальный. Завязалась перепалка между двумя мужчинами, прокурором и судьей. Последняя даже пригрозила удалить Навального из зала.

Следующая перепалка с теми же участниками произошла, когда Навальный подловил Колесникова на несоответствии его показаний показаниям сиделки Игната Артеменко. Та рассказала, что заявление на Навального ветерану помогал составлять его внук. Однако последний заявил, что заявление на Навального не писал ни он сам, ни его дед, ни кто-либо другой из родственников.

На это Навальный вместе с адвокатам просит судью обратиться к материалам дела и показать Колесникову заявление от лица его деда. Судья неожиданно отказалась: "Сейчас не стадия исследования материалов", - заявила Акимова. Тут же и прокурор напомнила судье, что рабочий день подошел к концу - 18:05. И почти приказным тоном попросила закончить на сегодня заседание. Судья с этим охотно согласилась, даже не завершив допрос свидетеля Колесникова.

Следующее заседание пройдет через неделю

Навальный считает, что отказ судьи показать заявление связан с фальсификацией дела. "Следователь сам написал заявление, подписался дедом, а этот (Игорь Колесников. - Ред.) врет здесь, - предположил политик. - Ваше дело сфабриковано. Мало того, что вы, по сути, не судья и решение принимаете не вы. Вы даже не понимаете, как процесс устроен".

Следующее заседание в Бабушкинском суде пройдет через неделю, 12 февраля. Тогда адвокаты собираются выяснить, кто все-таки написал заявление на их подзащитного.

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