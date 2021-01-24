 Комментарий: Поражение штаба Навального или смена тактики? | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 05.02.2021

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Мнения

Комментарий: Поражение штаба Навального или смена тактики?

Решение штаба Алексея Навального приостановить уличную активность повлекло за собой обвинения в "сливе протеста". Но эти обвинения несостоятельны, считает Татьяна Фельгенгауэр.

На акции протеста в Москве, 23 января 2021 года

На акции протеста в Москве, 23 января 2021 года

На фоне очередного уголовного дела против Алексея Навального его сторонники и просто неравнодушные люди задавались вопросом: когда же будет следующая массовая акция в поддержку политика? Ответ пришел вечером в четверг от Леонида Волкова и для многих стал неожиданностью - штаб Навального пока не планирует акции протеста, а планирует сосредоточиться на подготовке проекта "Умного голосования" и "внешнеполитических методах".

Временный отказ от уличных протестов

Стоит ли говорить, что подобная позиция встретила критику со стороны решительно всех политических лагерей: классическая формулировка "слили протест" звучит и от тех, кто этот протест поддерживал и участвовал в нем, и от тех, кто активно его критиковал. Однако громкие выводы делать преждевременно.

Алексей Навальный, ФБК и те, кто готов поддержать протест, по факту оказались на войне. И в открытую развязали эту войну власти, попытавшись отравить главного оппозиционера страны. Навальный выжил, вернулся в Россию, был задержан, опубликовал расследование про "дворец для Путина" и получил 2 года и 8 месяцев колонии общего режима. Параллельно начался еще один процесс против политика - о клевете на ветерана.

Gastkolumnistin Tatiana Felgengauer

За минувшие две недели по всей стране прошло несколько массовых акций протеста, и многие уже заговорили о белорусском сценарии, когда протестные акции превращаются в регулярное событие. Но в штабе Навального решили иначе и стремительно сменили тактику. Объяснения Леонида Волкова выглядят логично: в регионах некому организовывать акции, так как местные координаторы и сторонники Навального уже под арестом. К тому же проведение еженедельных акций может привести к тому, что протест выдохнется. Еще один фактор - коллапс системы помощи задержанным и системы МВД, из-за чего люди оказываются в невыносимых условиях и без правовой помощи.

Тактический ход штаба Навального

Конечно, российская пропаганда будет трактовать это в свою пользу: вот, мол, президент жесткой рукой разогнал всех бузотеров, загнал недовольных под лавку и победил протест. Однако если задуматься, то элемент непредсказуемости, возможность в любой момент сменить тактику - это один из эффективных инструментов для Алексея Навального и его соратников.

В отличие от власти у них нет тысяч силовиков с автозаками и электрошокерами, нет возможности закрывать станции метро и перекрывать целые кварталы для передвижения жителей города. Что у них есть - это умение постоянно держать Кремль в напряжении. Кто мог вообразить, что, уже сидя в СИЗО, Алексей Навальный нанесет такой сокрушительный удар по Владимиру Путину, опубликовав расследование про дворец?

Соратники политика опробовали возможности уличного протеста и, судя по всему, сделали определенные выводы. Они увидели, сколько людей выходит, как реагирует власть, где предел для системы ОВД и спецприемников. Это был важный опыт и для гражданского общества: люди увидели, как за считанные дни политическая элита сдает всю власть силовикам и оправдывает полицейское насилие. Протестная база в России, очевидно, сильно расширилась за минувшие две недели.

Политик Алексей Навальный

Не стоит забывать о том, что Алексей Навальный хоть и в СИЗО, но все же не отрезан полностью от внешнего мира. Поэтому не стоит лишать политика субъектности и валить всю ответственность за принятые решения на его штаб.

Более того, критики всегда найдут повод для претензий. Призови соратники Алексея Навального к регулярным акциям протеста, их бы обвинили в эскалации конфликта и использовании мирных граждан в политических целях. Как ни крути, кто-то всегда будет давать советы, как правильно бороться за власть. Это такая российская черта - давать советы.

Все шаги Алексея Навального с момента, когда он покинул клинику "Шарите", говорят о том, что политик четко понимает, что и зачем он делает. Да, сейчас он находится в заключении, но вряд ли подобный сценарий был для него неожиданным. Безусловно, сила на стороне государства, однако несмотря на все ресурсы, именно нервная и агрессивная реакция власти на действия Навального и его сторонников ярко демонстрирует, кто в этой борьбе прав.

Автор: Татьяна Фельгенгауэр - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор колонки на DW.  Telegram: @tanya_f, Twitter: @t_felg

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Виталий Кропман


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