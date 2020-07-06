Пыточные условия в московских спецприемниках рассмотрят в ЕСПЧ

Юристы международной правозащитной группы "Агора" готовят обращение в Европейский суд по правам человека за срочными мерами из-за условий содержания задержанных в московских спецприемниках. Об в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил в четверг, 4 февраля, руководитель "Агоры" Павел Чиков. "Это бесчеловечное обращение. Я уверен, что будут десятки дел в Страсбурге именно по условиям содержания", - отметил он. Чиков назвал эти условия "пыточными".
Правозащитник также пояснил, что перспективу в ЕСПЧ имеют лишь обращения людей, заявивших о своем участии в акциях протеста. Таким образом, человек может доказать, что его права на свободу собрания были нарушены.
Ранее правозащитники сообщили, что московские спецприемникипереполнены задержанными в ходе протестных акций в поддержку Алексея Навального. Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов опубликовал фото, на котором видно, что арестованный журналист издания Сергей Смирнов содержится с 28 людьми в камере, рассчитанной на 8 человек. Многих задержанных на акциях в течение многих часов возили в автозаках по городу без еды, питья и возможности сходить в туалет. Всего на акциях в поддержку Алексея Навального, начиная с 23 января, по всей России были задержаны более 11 тысяч человек. Об этом заявил аналитик портала "ОВД-Инфо" Григорий Дурново.
Песков обвинил протестующих
Российские профильные ведомства делают все возможное, чтобы решить проблемы с оформлением и размещением задержанных на протестных акциях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ситуация спровоцирована не сотрудниками правоохранительных органов, а самими протестующими, поскольку на акциях протеста задержано больше людей, чем могут принять изоляторы.
В свою очередь в МВД РФ пояснили, что фотография из Центра временного содержания в Сахарово в Новой Москве не отражает объективной ситуации с арестованными. В ведомстве утверждают, что люди на этом снимке только ожидают оформления, а потом были размещены с соблюдением всех необходимых норм. Эту позицию косвенно разделила и уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Она заявила порталу РАПСИ, что лично посетила спецприемник в Сахарово и объявила, что помещенные туда люди не жаловались на условия содержания.
Смотрите также:
-
Протесты в России 31 января: как это было
Новая акция протеста в городах России
Оппозиционно настроенные россияне, в воскресенье 31 января, вышли на акции протеста по призыву штабов арестованного в Москве Алексея Навального. Как и восемь дней назад, митинги и шествия прошли в десятках городов страны. DW рассказывает, как это было.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Число участников в некоторых городах возросло
Несмотря на избиения, штрафы, административные и уголовные дела, возбужденные российскими властями после многотысячных акций 23 января, в некоторых городах России число участников новых протестов только возросло.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Власти готовились заранее
В Москве и других городах власти готовились к акции 31 января заранее: задерживали и отправляли под домашний арест активистов штабов Навального, оказывали давление на журналистов, всеми способами предупреждали о "незаконности " запланированных митингов и шествий и возможных последствиях за нарушения закона.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Хороводы вокруг хороводов
Холодная погода в некоторых городах послужила толчком к появлению нового символа российских протестов. В некоторых городах протестующие водили хороводы вокруг сохранившихся новогодних елок, а полиция хороводила вокруг мирных граждан.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Неприступная крепость
Задолго до начала акций силовики превратили центры больших городов в неприступные крепости. В Москве была закрыта для пешеходов Красная площадь и ряд улиц и площадей в пределах Бульварного кольца, в Санкт-Петербурге силовики ОМОН и бойцы Росгвардии под прикрытием КАМАЗов перекрыли Невский проспект. В ряде городов были закрыты станции метро.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Все средства подавления
Ни одна акция в российских городах традиционно не обошлась без задержаний. В Москве людей начали задерживать еще до начала шествия, в Перми против демонстрантов использовали конную полицию, в Казани задержанных часами заставляли сидеть в снегу.
-
Протесты в России 31 января: как это было
С особой жестокостью
Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Отбивая задержанных
Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Счет задержанным шел на тысячи
По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Всех подряд
Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.
-
Протесты в России 31 января: как это было
В Берлине поддержали Навального
Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.
Автор: Виталий Кропман