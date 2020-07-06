Пыточные условия в московских спецприемниках рассмотрят в ЕСПЧ

Юристы международной правозащитной группы "Агора" готовят обращение в Европейский суд по правам человека за срочными мерами из-за условий содержания задержанных в московских спецприемниках. Об в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил в четверг, 4 февраля, руководитель "Агоры" Павел Чиков. "Это бесчеловечное обращение. Я уверен, что будут десятки дел в Страсбурге именно по условиям содержания", - отметил он. Чиков назвал эти условия "пыточными".

Правозащитник также пояснил, что перспективу в ЕСПЧ имеют лишь обращения людей, заявивших о своем участии в акциях протеста. Таким образом, человек может доказать, что его права на свободу собрания были нарушены.

Ранее правозащитники сообщили, что московские спецприемникипереполнены задержанными в ходе протестных акций в поддержку Алексея Навального. Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов опубликовал фото, на котором видно, что арестованный журналист издания Сергей Смирнов содержится с 28 людьми в камере, рассчитанной на 8 человек. Многих задержанных на акциях в течение многих часов возили в автозаках по городу без еды, питья и возможности сходить в туалет. Всего на акциях в поддержку Алексея Навального, начиная с 23 января, по всей России были задержаны более 11 тысяч человек. Об этом заявил аналитик портала "ОВД-Инфо" Григорий Дурново.

Песков обвинил протестующих

Российские профильные ведомства делают все возможное, чтобы решить проблемы с оформлением и размещением задержанных на протестных акциях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ситуация спровоцирована не сотрудниками правоохранительных органов, а самими протестующими, поскольку на акциях протеста задержано больше людей, чем могут принять изоляторы.

В свою очередь в МВД РФ пояснили, что фотография из Центра временного содержания в Сахарово в Новой Москве не отражает объективной ситуации с арестованными. В ведомстве утверждают, что люди на этом снимке только ожидают оформления, а потом были размещены с соблюдением всех необходимых норм. Эту позицию косвенно разделила и уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Она заявила порталу РАПСИ, что лично посетила спецприемник в Сахарово и объявила, что помещенные туда люди не жаловались на условия содержания.

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