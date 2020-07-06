 Пыточные условия в московских спецприемниках рассмотрят в ЕСПЧ | Новости из Германии о России | DW | 04.02.2021

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Россия

Пыточные условия в московских спецприемниках рассмотрят в ЕСПЧ

Глава правозащитной группы "Агора" назвал условия содержания в спецприемниках "бесчеловечными". Пресс-секретарь президента обвинил в этом не силовиков, а самих протестующих.

Родственники задержанных у спецприемника в Сахарово

Родственники задержанных у спецприемника в Сахарово

Юристы международной правозащитной группы "Агора" готовят обращение в Европейский суд по правам человека за срочными мерами из-за условий содержания задержанных в московских спецприемниках. Об в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил в четверг, 4 февраля, руководитель "Агоры" Павел Чиков. "Это бесчеловечное обращение. Я уверен, что будут десятки дел в Страсбурге именно по условиям содержания", - отметил он. Чиков назвал эти условия "пыточными".

Правозащитник также пояснил, что перспективу в ЕСПЧ имеют лишь обращения людей, заявивших о своем участии в акциях протеста. Таким образом, человек может доказать, что его права на свободу собрания были нарушены.

Ранее правозащитники сообщили, что московские спецприемникипереполнены задержанными в ходе протестных акций в поддержку Алексея Навального. Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов опубликовал фото, на котором видно, что арестованный журналист издания Сергей Смирнов содержится с 28 людьми в камере, рассчитанной на 8 человек. Многих задержанных на акциях в течение многих часов возили в автозаках по городу без еды, питья и возможности сходить в туалет. Всего на акциях в поддержку Алексея Навального, начиная с 23 января, по всей России были задержаны более 11 тысяч человек. Об этом заявил аналитик портала "ОВД-Инфо" Григорий Дурново.

Песков обвинил протестующих

Российские профильные ведомства делают все возможное, чтобы решить проблемы с оформлением и размещением задержанных на протестных акциях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ситуация спровоцирована не сотрудниками правоохранительных органов, а самими протестующими, поскольку на акциях протеста задержано больше людей, чем могут принять изоляторы.

В свою очередь в МВД РФ пояснили, что фотография из Центра временного содержания в Сахарово в Новой Москве не отражает объективной ситуации с арестованными. В ведомстве утверждают, что люди на этом снимке только ожидают оформления, а потом были размещены с соблюдением всех необходимых норм. Эту позицию косвенно разделила и уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Она заявила порталу РАПСИ, что лично посетила спецприемник в Сахарово и объявила, что помещенные туда люди не жаловались на условия содержания.

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    Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.

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    Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.

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    Счет задержанным шел на тысячи

    По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.

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    Протесты в России 31 января: как это было

    Всех подряд

    Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.

  • Deutschland Berlin | Demonstration Solidarität | Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    В Берлине поддержали Навального

    Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.

    Автор: Виталий Кропман


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