 ″Это чистая ежовщина″: что происходит в спецприемнике Сахарово | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 04.02.2021

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Россия

"Это чистая ежовщина": что происходит в спецприемнике Сахарово

Сон сидя и прогулки на морозе без курток - арестованных за участие в акциях в поддержку Навального сотнями отправляют в подмосковный спецприемник Сахарово. Их родные говорят о чудовищных условиях содержания. Репортаж DW.

Родственники и друзья часами стоят на морозе с передачами для задержанных

Родственники и друзья часами стоят на морозе с передачами для задержанных

Арестованных за участие в протестных акциях в поддержку Навального  в Москве оказалось так много, что все столичные спецприемники переполнились. Тогда людей начали свозить в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в поселке Сахарово в Новой Москве. Сразу после суда сюда попал и арестованный на 25 суток главный редактор издания "Медиазона" Сергей Смирнов. Корреспондент DW побывала в Сахарово и поговорила с родственниками задержанных и волонтерами, которые передают им воду, еду и одежду.

Пропавшие в Сахарово: как родственники ищут задержанных

"Пожалуйста, помогите понять, где мой сын! В списках его нет!" - пишет в телеграм-чате "СП Сахарово" Люсинэ Хачатрян. Ее сына, 25-летнего Гранта, задержали в центре Москвы 2 февраля. Вечером он встретился с другом в баре. Женщина позвонила и предупредила его, что в городе полно ОМОНа и перекрывают станции метро. Через какое-то время молодой человек написал, что его отвезли в ОВД "Бирюлево Восточное". После был суд и приговор - десять суток ареста. 

"Сына увезли в автозаке в Сахарово. Связь с ним была до часу ночи 4 февраля, потом пропала. Последнее, что он успел выложить в Instagram, это сообщение о том, что он и еще тридцать человек по-прежнему сидят в автозаке. Им отключили свет, стало душно, и он едва мог дышать", - рассказывает женщина. Она не может приехать в Сахарово - нет машины и нужно водить в школу дочку-первоклассницу. Люсинэ отправила в чат полное имя сына, надеясь, что сделать "передачку" помогут волонтеры.

"Сын был в шоке. Его ни разу в жизни не задерживали, и тут арест. Он, который жил и учился в Америке, но вернулся на родину, потому что любит Россию, уже стал говорить, что после такого точно уедет. Это страшно все", - плачет Люсинэ.

Выездной спецприемник: что такое Сахарово и почему туда везут заключенных

Миграционный центр в поселке Сахарово под Подольском - не спецприемник. Это режимный объект с заборами и колючей проволокой, куда привозят иностранцев, задержанных за административные правонарушения. В 2017 году здесь полгода продержали журналиста Али Феруза (сейчас живет в Германии, получив там статус беженца. - Ред.).

"Камеры в ЦВСИГ разные: есть на двоих, на четверых, а на первых этажах в отдельных корпусах есть камеры большие, куда помещается по 10-16 человек. В моей двухместной были два окна с решетками, двухъярусная железная кровать, железный стол со скамейкой, железный шкаф, веник, тазик, ведро, раковина, туалет и сверху в углу две видеокамеры, которые наблюдали за нами круглые сутки", - рассказывал  Феруз в интервью "Новой газете".

Как вышло, что миграционный центр превратился в самый большой столичный спецприемник? Ответ прост - после трех протестных акций  23 и 31 января, а также 2 февраля, в московских СИЗО не осталось свободных мест. Тогда протестующих стали увозить в Подмосковье и сюда, в ЦВСИГ Сахарово в Новой Москве. Всего в Сахарово - 800 мест. "Но могут и больше развернуть", - сказала DW член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

Точных данных о том, сколько всего людей находятся в спецприемнике Сахарово, нет. На 3 февраля ОНК Москвы сообщала о 506 арестованных, из которых 90% - участники протестов.

Чуть больше известно об условиях, в которых содержатся административно-арестованные. Камеры переполнены - в помещении, рассчитанном на восемь человек, находятся почти тридцать. Спать приходится сидя. "Бумагу и ручку не дают, жалобы не принимают. На прогулку выгоняют без курток, так как куртки в сданных личных вещах. Воду от волонтеров не получают", -  рассказали корреспонденту DW родственники арестованных. Многие жалуются на отсутствие матрасов и жару в трехэтажных корпусах спецприемника.

Женщина, вышедшая из Сахарово: "Тюрьма строилась по заветам 30-х"

51-летнюю Марину Гулину задержали 31 января на Комсомольской площади. Она вышла на акцию с туалетным ершиком. В спецприемник Сахарово ее привезли ночью 2 февраля.

Марина Гулина

Марина Гулина провела в спецприемнике в Сахарово 16 часов

"Я была третьей женщиной в четырехместной камере. Две другие девушки уже спали. Матрас был жестким и продавленным, подкладывала под спину подушку. Туалет - дырка в углу. Еда - как в провинциальной больнице. На прогулку не вывели, мол, нас много, а дворик - один. Душно в камере не было. Но очевидно, что тюрьма строилась по заветам 30-х годов. С установкой, что все должно быть облезлое и страшное", - рассказывает Марина.

Ей повезло - она пробыла в Сахарово всего 16 часов. Уехать в Москву женщине помогли волонтеры, которых она встретила у выхода из спецприемника. "Думаю, Сахарово еще далеко до Окрестина в Минске, - продолжает Марина. - Местным надзирателям не давали заданий пытать и мучить. Многие говорили, что вообще работают там второй день. Условия в Сахарово, автозаках и ОВД - это ничто по сравнению с тем чувством, которое испытываешь в суде. Что он с тобой может сделать все, что хочет и тебя никто не может защитить. От этого просто мороз по коже".

"Один пакет в 40 минут": очередь на передачи в Сахарово

Чем плотнее набивают арестованными новый спецприемник, тем длиннее очередь из тех, кто пытается передать своим близким продукты или просто узнать об их судьбе. Люди стоят на улице в семиградусный мороз. На снегу вокруг них - упакованные в пакеты передачи с номерами камер и именами. Они наливают друг другу горячий чай, делятся едой и предлагают погреться в машинах.

29-летний Герман встал в шесть утра, чтобы привезти в Сахарово вещи для своей задержанной подруги Светланы: много воды, продукты, средства гигиены и теплые пледы. Девушку задержали 31 января неподалеку от СИЗО "Матросская тишина".

"То, что здесь происходит, - это чистая ежовщина, - говорит Герман. - Это катастрофа, хаос и бардак. Подруге из пяти суток осталось сидеть двое. Передачу до сих пор не приняли - очередь. Берут по одному пакету в 40 минут. Не разрешают передавать зарядки от телефона, у некоторых не берут лекарства. Стоим уже из принципа, в знак поддержки и внимания".

Волонтерка Амая

Волонтерка Амая помогает родственникам с передачами задержанным

У 25-летней волонтерки Амаи в спецприемнике нет ни знакомых, ни родственников. Сама она живет в Подольске рядом с Сахарово и на митинги не ходила. "Я сидела в чатах Сахарово, сначала предлагала только переночевать тем, у кого не приняли передачу. Люди стояли на морозе, искали ночлег. А потом мне стали писать другие люди с просьбой помочь: ночью курьером привезли вещи, и утром я выехала стоять в очереди", - рассказала DW Амая. Всего она пробыла на морозе больше двенадцати часов.

"Невозможно совсем не бояться того, что происходит вокруг, -  считает девушка. - Тем не менее, очень много людей выходит бороться за хорошее будущее. Именно это сплачивает людей, и им удается перебороть свой страх".

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    Автор: Виталий Кропман


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