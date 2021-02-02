На акциях в поддержку Навального задержаны более 11 тысяч человек

В ходе акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, начавшихся 23 января, по всей России были задержаны более 11 тысяч человек. Об этом сообщил в интервью радиостанции "Эхо Москвы" аналитик портала "ОВД-Инфо" Григорий Дурново в среду, 3 февраля.

По его словам, 23 января полицейские задержали 4000 человек, 31 января - 5700, а 2 февраля - 1400. "В течение почти всего вчерашнего дня многие люди не могли попасть в спецприемник. Для них выделили Центр временного содержания иностранных граждан, - рассказал Дурново. - Огромное количество автобусов с задержанными, в жутких условиях, в духоте, без еды и возможности сходить в туалет, находились там долгие часы".

Протесты в Москве вечером 2 февраля

Юристов "ОВД-Инфо" не пускают к задержанным для оказания правовой помощи, и "это обретает системный характер", отметил Дурново. Так, по его словам, когда адвокат приезжает, в отделении объявляют план "крепость" - режим особого положения, направленный на пресечение захвата объектов органов внутренних дел. 31 января в отделе Хамовники адвоката отказались пустить под предлогом угрозы взрыва, при этом эвакуация или другие меры не были предприняты, рассказал далее аналитик.

Суд отправил Навального на 2 года 8 месяцев в колонию

Алексей Навальный был задержан и арестован 17 января сразу по возвращении на родину из Германии, где он лечился от отравления в России запрещенным боевым отравляющим веществом "Новичок". Его арест вызвал волну массовы акци протеста по всей России. Западные страны резко осудили подавление протестов.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок наказания на реальное лишение свободы - 2 года и 8 месяцев, признав его виновным в нарушении обязательств по условному наказанию по делу косметической компании "Ив Роше". После оглашения приговора по всей России на демонстрации вышли тысячи людей.

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