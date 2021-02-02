 На акциях в поддержку Навального задержаны более 11 тысяч человек | Новости из Германии о России | DW | 03.02.2021

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Россия

На акциях в поддержку Навального задержаны более 11 тысяч человек

Задержанные на протестах содержались в "жутких условиях", юристов к ним не пускают, рассказал в эфире "Эха Москвы" аналитик портала "ОВД-Инфо" Григорий Дурново.

Задержания на протестах в Москве в ночь на 3 февраля

Задержания на протестах в Москве в ночь на 3 февраля

В ходе акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, начавшихся 23 января, по всей России были задержаны более 11 тысяч человек. Об этом сообщил в интервью радиостанции "Эхо Москвы" аналитик портала "ОВД-Инфо" Григорий Дурново в среду, 3 февраля.

По его словам, 23 января полицейские задержали 4000 человек, 31 января - 5700, а 2 февраля - 1400. "В течение почти всего вчерашнего дня многие люди не могли попасть в спецприемник. Для них выделили Центр временного содержания иностранных граждан, - рассказал Дурново. - Огромное количество автобусов с задержанными, в жутких условиях, в духоте, без еды и возможности сходить в туалет, находились там долгие часы".

Протесты в Москве вечером 2 февраля

Протесты в Москве вечером 2 февраля

Юристов "ОВД-Инфо" не пускают к задержанным для оказания правовой помощи, и "это обретает системный характер", отметил Дурново. Так, по его словам, когда адвокат приезжает, в отделении объявляют план "крепость" - режим особого положения, направленный на пресечение захвата объектов органов внутренних дел. 31 января в отделе Хамовники адвоката отказались пустить под предлогом угрозы взрыва, при этом эвакуация или другие меры не были предприняты, рассказал далее аналитик.

Суд отправил Навального на 2 года 8 месяцев в колонию

Алексей Навальный был задержан и арестован 17 января сразу по возвращении на родину из Германии, где он лечился от отравления в России запрещенным боевым отравляющим веществом "Новичок". Его арест вызвал волну массовы акци протеста по всей России. Западные страны резко осудили подавление протестов.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок наказания на реальное лишение свободы - 2 года и 8 месяцев, признав его виновным в нарушении обязательств по условному наказанию по делу косметической компании "Ив Роше". После оглашения приговора по всей России на демонстрации вышли тысячи людей. 

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    Задолго до начала акций силовики превратили центры больших городов в неприступные крепости. В Москве была закрыта для пешеходов Красная площадь и ряд улиц и площадей в пределах Бульварного кольца, в Санкт-Петербурге силовики ОМОН и бойцы Росгвардии под прикрытием КАМАЗов перекрыли Невский проспект. В ряде городов были закрыты станции метро.

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    Все средства подавления

    Ни одна акция в российских городах традиционно не обошлась без задержаний. В Москве людей начали задерживать еще до начала шествия, в Перми против демонстрантов использовали конную полицию, в Казани задержанных часами заставляли сидеть в снегу.

  • Russland Proteste Nawalny | Moskau

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    С особой жестокостью

    Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Отбивая задержанных

    Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.

  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    Счет задержанным шел на тысячи

    По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Всех подряд

    Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.

  • Deutschland Berlin | Demonstration Solidarität | Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    В Берлине поддержали Навального

    Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.

    Автор: Виталий Кропман


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