 Немецкий эксперт по России: Навальный - символ недовольства режимом | Новости из Германии о России | DW | 02.02.2021

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Россия

Немецкий эксперт по России: Навальный - символ недовольства режимом

Российский оппозиционер своей деятельностью наглядно доказывает: режим "просто не в состоянии полностью контролировать все" и формирование реальной оппозиции возможно.

Оппозиционный политик Алексей Навальный в суде

Оппозиционный политик Алексей Навальный в суде

Опасность Алексея Навального для российских властей состоит в том, что он своей деятельностью наглядно доказывает: режим "просто не в состоянии полностью контролировать все", и формирование реальной оппозиции возможно. Об этом в интервью DW во вторник, 2 февраля, заявила эксперт по России из Германского общества внешней политики (DGAP) в Берлине Сара Пагунг (Sarah Pagung).

Она указала, что Навальному в последние годы, несмотря на сопротивление властей, удалось резко повысить свою известность у россиян. И он это добился несмотря на то, что "ему почти не уделяли времени на телевидении и он почти не появляется в крупных печатных СМИ". Поэтому вполне понятно, что с точки зрения режима опасно отпускать на свободу лидера оппозиции в преддверии намеченных на осень выборов в России.

"Фундаментальное недовольство властью"

Эксперт отметила, что лозунги, с которыми демонстранты выходят на протесты, показывают фундаментальное недовольство общества властью. И здесь основными темами становятся вопросы отсутствия верховенства права и правовой безопасности, прежде всего. И, конечно, россиян волнует коррупция во власти, которую Навальный резко критиковал в течение последних лет. "Независимо от того, попадет ли Навальный в тюрьму или будет освобожден,  эта проблема сохранится. Навальный - скорее символ этого принципиального недовольства", - считает Сара Пагунг.

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    Автор: Виталий Кропман


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