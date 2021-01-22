"Предупреждение Кремлю": немецкие СМИ о протестах в России

Масштабные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, прошедшие в России в субботу, 23 января, вызвали широкий резонанс в немецких СМИ. Обозреватели сходятся во мнении, что судить о долговременных последствиях происходящего пока еще слишком рано, однако уверены в том, что протестные настроения в обществе уже стали для Кремля серьезной проблемой.

FAZ: Путин оказался в тяжелом положении

Обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Николас Буссе (Nicolas Busse) придает особое значение тому, что демонстрации прошли по всей стране. "После двадцати лет путинизма недовольство россиян выходит далеко за пределы среднего класса в Москве и Санкт-Петербурге. А своим расследованием о роскошном дворце, который, по всей видимости, тайно строится для Путина, Навальный искусно подлил масла в огонь", - пишет он в своем комментарии под заголовком "Путин оказался в тяжелом положении".

На акции протеста в Москве, 23 января

На взгляд FAZ, нынешнее развитие событий представляет для Кремля серьезную угрозу, ведь уровень жизни многих россиян за последние годы серьезно снизился. "Люди так долго мирились с нахождением Путина у власти по той причине, что - в отличие от 1990-х годов - это обеспечивало им стабильность и экономический рост", - пишет обозреватель. В то же время он подчеркивает, что не стоит недооценивать способность Кремля подавлять инакомыслящих: большое число задержанных в ходе нынешних протестов стало очередным свидетельством того, что Путин не намерен ослаблять жестких мер против оппозиции.

Однако окажется ли Навальный тем человеком, который сможет добиться смены власти в стране? Николас Буссе считает, что об этом говорить пока преждевременно. В данный момент Навальный пытается сделать все от него зависящее для того, чтобы не остаться в тюрьме надолго, констатирует комментатор FAZ.

Frankfurter Rundschau: Система Путина дала трещину

Похожего мнения придерживается и газета Frankfurter Rundschau. Ее обозреватель Виктор Функ (Viktor Funk) считает, что акции в поддержку Навального "не так быстро изменят страну в лучшую сторону, как она уже давно того заслуживает". В то же время система Путина уже не так стабильна, как тот утверждает, отмечает Функ.

На акции протеста в Санкт-Петербурге, 23 января

Журналист при этом напоминает, что это не первые протесты в России. "Однако, за исключением протестов против фальсификации итогов парламентских выборов 2011 года, народный гнев обычно выплескивался только на местном уровне, - подчеркивает он. - Теперь же ситуация изменилась: демонстрантов по всей стране объединяет понимание того, что покушение на неудобного властям человека в то же время является и покушением на их собственную свободу".

Кремлю и лояльным ему региональным властям становится все труднее пугать граждан нестабильностью, пишет Функ. "В первые годы после хаоса 1990-х этот аргумент еще работал. Однако люди уже давно осознали, что такого рода стабильность выгодна только немногочисленной элите", - полагает он. Недовольство россиян все больше разрастается, словно сеть мелких трещинок на стене здания. "И эти трещинки больше убрать, заполнив их насилием", - резюмирует автор.

SZ: Что произойдет с Навальным до выборов в Госдуму?

Газета Süddeutsche Zeitung из Мюнхена также считает, чтопротесты должны стать предупреждением для Кремля. События 23 января показали, насколько эффективно работает сеть штабов Навального. "Ни одному человеку за пределами Кремля еще не удавалось мобилизовать столько людей", - подчеркивает обозреватель издания Зильке Бигальке (Silke Bigalke).

Вместе с тем она напоминает, что до сих пор подобные акции приводили лишь к арестам и судебным процессам против отдельных их участников. "Поэтому значение субботних протестов не стоит переоценивать: они вряд ли напугают Кремль. Но их не следует и преуменьшать: несмотря на все риски, в акциях приняло участие много людей", - пишет комментатор. При этом недовольных россиян наверняка гораздо больше, чем тех, кто осмелился выйти на улицу, отмечает она.

"После субботних протестов наибольший интерес, прежде всего, вызывает один вопрос, а именно - удастся ли Навальному и его команде сохранить или даже усилить свое влияние до выборов в Госдуму, которые пройдут осенью 2021 года, - продолжает Зильке Бигальке. - Если Навального освободят, он может стать самым большим вызовом для Кремля накануне голосования. В противном случае сам факт того, что самый влиятельный критик Путина находится в тюрьме, в предвыборный период снова окажется в числе самых обсуждаемых тем".

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