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Transparency International

Россияне из "Досье Пандоры" (05.10.2021) 05.10.2021

В "Досье Пандоры", подготовленном международным консорциумом журналистов-расследователей, упоминаются и несколько очень известных в России имен. Об объемах и значении обнародованной информации нашему московскому корреспонденту Сергею Дику рассказал генеральный директор "Transparency international - Россия" Илья Шуманов.
FILE - In this Oct. 22, 2020, file photo, Russian President Vladimir Putin speaks at the annual meeting of the Valdai Discussion Club via video conference at the Novo-Ogaryovo residence outside Moscow, Russia. Putin never calls Russian opposition leader Alexei Navalny by name, and state-run media depict him as an unimportant blogger. (Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File)

"Валдайская дача Путина" как зеркало коррупции в России 16.04.2021

Аренду Путиным недвижимости у Ковальчука можно заносить в учебники, считает глава Transparency International в РФ Илья Шуманов. В интервью DW он рассказал, почему президента РФ нельзя привлечь за это к ответственности.
Rohre für den Bau der Erdgaspipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland werden im Hafen Mukran auf der Insel Rügen gelagert. Die Bundesregierung hält trotz der Inhaftierung des Kreml-Kritikers Nawalny an der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland fest. Mecklenburg-Vorpommern plant mit Hilfe einer landeseigenen Stiftung die Fertigstellung der umstrittenen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 zu sichern.

Transparency раскритиковала германский фонд для спасения "Северного потока - 2" 03.02.2021

Созданный в Мекленбурге - Передней Померании экофонд является злоупотреблением доброй репутацией фондов. Главная цель этой структуры - коммерческая, указала Transparency International.
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Transparency International: РФ по восприятию коррупции - на уровне Габона 28.01.2021

Международная правозащитная организация Transparency International представила ежегодный Индекс восприятия коррупции. Россия с 30 баллами в списке на 129-м месте из 180 возможных.
ARCHIV - 10.01.2018, Brandenburg, Sieversdorf: ILLUSTRATION - Mehrere Eurobanknoten liegen in einem Briefumschlag auf einem Tisch. (zu dpa Korruptionsverdacht gegen Firma aus Südniedersachsen vom 15.11.2018) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Коррупция в Германии: дающих взятки все больше, мздоимцев все меньше 24.11.2020

В том, что касается коррупции, Германия входит в десятку наиболее благополучных стран. Ситуация, считают эксперты, была бы еще лучше при более строгих правилах финансирования политических партий.
***ACHTUNG: Bild nur zur abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** via Olga Tikhomirova Ekaterina Petrova, Leiterin des Regionalbüros von Transparency International. Sie wurde heute von der Polizei in der russischen Stadt Kasan während eines Vortrags über Korruption im öffentlichen Beschaffungswesen festgenommen. Rechte: Privat

Глава регионального штаба Transparency International задержана во время лекции в Казани 25.07.2020

Силовики задержали Екатерину Петрову вместе сo слушателями лекции о коррупции в госзакупках. Их несколько часов опрашивали по делу о ложном сообщении о теракте.

The Sukhoi Superjet-100 demonstrator captured during rehearsal three days prior the official opening of the MAKS-2019 Moscow International Airshow near Zhukovsky, South-East of Moscow, Russia | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Российские чиновники тратят миллиарды рублей на авиаперелеты 21.02.2020

"Трансперенси Интернешнл Россия" подсчитала расходы на авиаперелеты российских чиновников. Только перелеты главы Минпромторга Дениса Мантурова в 2019 году обошлись государственной казне в 200 млн рублей.

В Индексе восприятия коррупции Transparency International Россия оказалась на одном уровне с Угандой 23.01.2020

В Transparency International отмечают, что борьбе с коррупцией мешают дефицит демократии и ущемление свободы слова. Из постсоветских республик хуже, чем в России, ситуация только в Таджикистане, Узбекистане и Туркмении.
WIRTSCHAFT Druck von Rubel-Banknoten in Perm PERM, RUSSIA. DECEMBER 4, 2014. A woman counting 1000 ruble banknotes at Perm Printing Factory. Vladimir Smirnov/TASS +++ (C) Imago/Itar-Tass/V. Smirnov

Эксперт Transparency: Коррупция отнимает основополагающие права у россиян 23.01.2020

Стагнация в борьбе с коррупцией в странах бывшего СССР - один из выводов нового доклада Transparency International. Эксперт TI по Восточной Европе пояснила DW результаты исследования.
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Transparency International обеспокоена ростом коррупции в странах G7 23.01.2020

Четыре страны G7 опустились в Индексе восприятия коррупции по итогам 2019 года. Германия и Россия не улучшили, но и не ухудшили показатели.
Lawyer being offered receiving money as bribe from client at desk in courtroom

РФ не выполнила полностью ни одну рекомендацию по борьбе с коррупцией 08.11.2019

Из 22 рекомендаций по предупреждению коррупции среди парламентариев, судей и прокуроров, данных РФ Группой государств против коррупции, Москва не выполнила полностью ни одну, утверждают в Transparency International.
Deutsch-russischer Wirtschaftsdialog im Haus der deutschen Wirtschaft in Berlin. Denis Manturow, Minister für Industrie und Handel der Russischen Föderation Copyright: DW/Heiner Kiesel

Российские министры тратят на ночевки в люкс-отелях миллионы рублей 25.06.2019

Только Минпромторг РФ за два года потратил на проживание своих представителей в зарубежных отелях почти 20 млн бюджетных рублей, выяснила "Трансперенси Интернешнл Россия".
11.06.2019 Auszug aus dem Brief von Transparency International-Russia Saint-Petersburg an die Moskauer Staatsanwaltschaft

Чиновников из мэрии Москвы могут выселить из дома на Садовнической 12.06.2019

Transparency просит прокуратуру Москвы проверить чиновников из дома на Садовнической набережной на незаконное обогащение. Автор письма Дмитрий Сухарев поделился с DW деталями этой скандальной истории.
Symbolbild Lobbyismus in Brüssel

Лоббисты в ЕС: сколько стоит попытка повлиять на Брюссель 19.03.2019

Как выглядит лоббизм в Европе в эпоху нарастающего протекционизма и торговых конфликтов? DW анализировала цифры и говорила с экспертами.
28.01.2019

Transparency критикует Украину из-за антикоррупционных действий 03.03.2019

Киев должен усилить борьбу с коррупцией, полагает Transparency International. Организация критикует отмену статьи УК Украины о незаконном обогащении.
WIRTSCHAFT Druck von Rubel-Banknoten in Perm PERM, RUSSIA. DECEMBER 4, 2014. A woman counting 1000 ruble banknotes at Perm Printing Factory. Vladimir Smirnov/TASS +++ (C) Imago/Itar-Tass/V. Smirnov

Глава Transparency в РФ: "Своих" в России за коррупцию не наказывают 29.01.2019

В новом Индексе восприятия коррупции РФ оказалась на 138-й строчке из 180. Глава Transparency International в РФ Антон Поминов поделился с DW соображениями на этот счет и указал на ряд проблем.
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