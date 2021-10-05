"Валдайская дача Путина" как зеркало коррупции в России

Аренду Путиным недвижимости у Ковальчука можно заносить в учебники, считает глава Transparency International в РФ Илья Шуманов. В интервью DW он рассказал, почему президента РФ нельзя привлечь за это к ответственности.