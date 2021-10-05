В "Досье Пандоры", подготовленном международным консорциумом журналистов-расследователей, упоминаются и несколько очень известных в России имен. Об объемах и значении обнародованной информации нашему московскому корреспонденту Сергею Дику рассказал генеральный директор "Transparency international - Россия" Илья Шуманов.
В Transparency International отмечают, что борьбе с коррупцией мешают дефицит демократии и ущемление свободы слова. Из постсоветских республик хуже, чем в России, ситуация только в Таджикистане, Узбекистане и Туркмении.