Россия на уровне Мали, Эстония почти на равных c ФРГ. Доклад TI о коррупции

Международная правозащитная организация Transparency International (TI) 25 января обнародовала свой ежегодный доклад, в котором представлен уровень восприятия населением коррупции в государственном секторе 180 стран. Индекс восприятия коррупции (Corruption Perception Index) составляется с 1995 года ежегодно на основе данных опросов, проведенных среди экспертов и в деловых кругах.

Опросы проводят независимые организации. На основе этой информации страны мира ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов. Ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а сто - наименьший. Как отмечается в докладе TI, две трети исследованных стран не смогли набрать необходимый минимум в 50 баллов, означающих "абсолютную чистоту", и имеют серьезные проблемы с коррупцией.

Какая из стран самая коррумпированная?

Наименее коррумпированными в восприятии их населением эксперты Transparency International в 2021 году сочли Данию, Новую Зеландию и Финляндию. Каждая из них набрала 88 баллов. За ними следуют Сингапур, Швеция и Норвегия (85). Далее идут Швейцария (84), Нидерланды (82) и Люксембург (81). После него - Германия, которая переместилась с 9-го на 10-е месте с 80 баллами. А в самом низу списка расположились Южный Судан (180-е место с 11 баллами), Сомали - на 179-м и Сирия - на 178-м месте (по 13 баллов).

Transparency International каждый год публикует свой Индекс восприятия коррупции

Что касается Германии, то, по словам Хартмута Боймера (Hartmut Bäumer), руководителя немецкого отделения TI, это показывает, "что в борьбе с коррупцией мы не слишком далеко продвинулись вперед, все еще существуют огромные проблемы во всех слоях общества".

В качестве примера отделение TI в ФРГ назвало скандальную аферу с медицинскими масками. В ней оказались замешаны два депутата-консерватора, которые лишились своих мандатов, когда стало известно, что они использовали свои политические связи, чтобы заработать почти два миллиона евро от продажи масок во время пандемии. Хотя в ноябре суд в Мюнхене признал обоих невиновными, сославшись на то, что их деяния не являлись по законам Германии коррупцией. Другим крупным коррупционным скандалом стала попытка Азербайджана подкупить депутатов бундестага, чтобы улучшить имидж своей страны.

Россия в индексе TI

Россия заняла 136-е место в Индексе восприятия коррупции за 2021 год, поделив его с Мали, Либерией и Анголой. Как отмечает Григорий Машанов, старший юрист "Трансперенси Интернэшнл Россия"- организации, признанной в РФ "иноагентом", "в России достаточно высокий уровень элитной коррупции, которая связана с распределением господрядов, принятием пролоббированных законов, распределением ресурсов среди близких к властям бизнесменам и так далее".

Генпрокуратура РФ фиксирует рост числа коррупционных преступлений в стране

Что касается бытовой коррупции, то, по словам Машанова, "здесь есть определенный прогресс в связи с цифровизацией и отменой многих бюрократических процедур, например, недавняя отмена обязательного техосмотра для пассажирских авто. Какой-то эффект был и от реформы контрольной деятельности, сокращения числа проверок, но его вряд ли можно назвать значительным". В целом, считает юрист, "уровень коррупции в России скорее остается стабильным, что и видно в рейтинге".

По данным Генпрокуратуры РФ, за первую половину 2021 года было зафиксировано 24,5 тысячи коррупционных преступлений. Это рекордный показатель за последние 8 лет. Около половины случаев коррупции - это взяточничество (12,1 тысячи случаев). Чаще всего давали и брали взятки в Пермском и Ставропольском краях, а также в Санкт-Петербурге. При этом число коррупционных преступлений в России выросло в сравнении с прошлым годом на 16,5 процента. Вырос и ущерб, причиненный ими, составив в 2021 году 39,4 млрд рублей.

Ранее российская Генпрокуратура представила данные, согласно которым сотрудники правоохранительных органов чаще других чиновников совершают преступления, связанные с коррупцией. Следом за ними идут чиновники из Минобороны России.

На индекс восприятия коррупции в России за 2021 год повлиял и фильм "Дворец для Путина. История самой большой взятки", подготовленный Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. "Коррупционные скандалы, в том числе такие громкие, как в контексте "дворца Путина", и преследование оппозиции, и посадка Навального, и прочие репрессии, в том числе в отношении лиц, которые использовали коррупцию в своей политической повестке - все это прямо влияет на положение России в рейтинге, хотя мы видим, что заметных колебаний все равно не происходит", - сообщил в ответ на запрос DW юрист Григорий Машанов.

В двухчасовом фильме-расследовании ФБК утверждалось, что на берегу Черного моря на деньги государственных и частных компаний построен дворец для президента России Владимира Путина. По оценке авторов фильма, на его строительство было израсходовано не менее 100 млрд рублей. Сам Путин заявил, что ни он, ни его родственники никогда не владели объектом, о котором говорится в расследовании. В то же время несколько компаний, работавших над обустройством дворца, на своих сайтах указывали в портфолио, что возводили "резиденцию администрации президента РФ".

Спустя год после публикации расследования о "дворце Путина в Геленджике" соратники Навального обнародовали примерно 500 фотографий интерьеров особняка, указав, что их прислали "со стройки".

Коррупция в бывших постсоветских странах

На 169-м месте среди наиболее коррумпированных стран вместе с Конго и Бурунди оказался Туркменистан с 13 баллами. На 150-м месте Таджикистан, у которого, как и у Ирана, Гватемалы и Гвинеи, 25 баллов. На 144-м месте - с Угандой и Камеруном - Кыргызстан с 27 баллами. На 140-м месте - Узбекистан вместе с Мьянмой, Мавританией и Пакистаном (у всех по 28 баллов). На 128-м месте вместе с семью другими странами - Азербайджан (30 баллов). Эта страна оказалась замешана в нескольких коррупционных скандалах в Европе, связанных с попыткой подкупа политиков.

Попытка подкупа путем взятки - одно из самых распространенных коррупционных преступлений

Украина оказалась на 122-м месте, вместе с Эсватини (до 2018 года страна называлась Свазиленд. - Ред.) набрав 32 балла и опустившись на одну позицию вниз по сравнению с 2020 годом. 105-е место и 36 баллов у Молдовы и еще четырех стран, в том числе Панамы. На 102-м месте вместе со Шри-Ланка и Гамбией - Казахстан (37 баллов). На 82-месте Беларусь, получившаая 41 балл, как Тринидад и Тобаго и Восточный Тимор.

Армения на 58-месте с 49 баллами, также как Греция, Намибия и Иордания. Грузия оказалась на 45-месте (55 баллов) вместе с Фиджи, Ботсваной и Доминикой. Латвия - на 36-м, разделив его с Израилем и Сент-Винсентом и Гренадинами (59 баллов). Литва вместе с Испанией на 34-м (61 балл). На 13-м месте Эстония, которая вместе с четырьмя другими странами - Канадой, Австрией, Ирландией и Исландией - набрала 74 балла. Таким образом, Грузия и страны Балтии преодолели порог в 50 баллов. Наименее коррумпированной из всех постсоветских стран оказалась Эстония, которая лишь на три позиции ниже Германии. Самой коррумпированной - Туркменистан.

Как изменилась ситуация в мире

Как отмечают в TI, начиная с 2012 года 25 стран улучшили свой индекс восприятия коррупции. Особенно значимые изменения произошли на Сейшельских островах - это государство поднялось на 18 позиций, в Армении (на 15) и в Литве (на 14). В то же самое время показатели ухудшились у 23 стран. Самые существенные негативные изменения произошли в Сент-Лусие, а также на Кипре и в Сирии - обе страны опустились вниз на 13 позиций.

Кроме того, как свидетельствуют данные доклада, коррупция угрожает демократии и правовому государству. По итогам 2021 года среди стран, где коррупция повлияла на укрепление авторитарного правления, оказались Турция и Венгрия. Чем больше коррупции в стране, тем больше ограничиваются права человека, подчеркивают в TI, и в качестве примера приводят Никарагуа.

Но и те демократические страны, которые всегда были среди лучших в борьбе с коррупцией, демонстрируют ухудшение показателей в последние 10 лет. К ним относятся Австралия, Канада и США. Так, Соединенные Штаты впервые не вошли в число 25 стран с лучшим индексом восприятия коррупции и опустились по итогам 2021 года на 27-е место.

Смотрите также:

"Райские досье" или "Файлы райских островов" Российский интерес американского министра Министра торговли Уилбура Росса связывают коммерческие интересы с базирующейся в Великобритании компанией Navigator Holdings, сотрудничающей с крупнейшим нефтехимическим холдингом России "Сибур". "Сибуром" владеют лица, входящие в ближайшее окружение Владимира Путина - Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, Кирилл Шамалов.

"Райские досье" или "Файлы райских островов" Русская доля в Facebook и Twitter Российский предприниматель Юрий Мильнер по данным авторов "Райских досье", вложил сотни миллионов долларов в компании Facebook Inc. и Twitter Inc. при поддержке Кремля. Приобретение им акций Twitter осуществлялось при финансовой поддержке российского банка с госучастием - ВТБ. Инвестиции в Facebook осуществлялись при участии дочерней компании "Газпром".

"Райские досье" или "Файлы райских островов" Банкиры королевы инвестировали в офшорную зону Герцогство Ланкастера, управляющее активами для личного дохода королевы Великобритании Елизаветы II, инвестировало в фонд на Каймановых островах. Этот фонд вкладывал деньги в компанию, контролирующую скандальную финансовую организацию BrightHouse, которая предоставляла микрозаймы клиентам почти под 100% годовых.

"Райские досье" или "Файлы райских островов" Nike - бег от налогов Всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви Nike Inc. выстроил такую финансовую схему, которая с помощью офшоров на Бермудских островах и, позднее, в Нидерландах, позволила компании за пределами США уклониться от налоговых выплат в миллиарды евро.

"Райские досье" или "Файлы райских островов" Ох, яблочко... Американская корпорация Apple, занимающая первое место в мире по размерам рыночной капитализации, также была зарегистрирована в одной из стран "налогового рая", свидетельствуют результаты расследования.

"Райские досье" или "Файлы райских островов" Премьер Канады от комментариев отказался Близкий помощник премьер-министра Канады Джастина Трюдо - Стивен Бронфман - был вовлечен в сомнительные бизнес-схемы. Через связанные с ним фирмы в офшорах из страны, возможно, были выведены миллионы долларов налоговых выплат. Ни Трюдо, ни его советник запрос журналистов комментировать не стали.

"Райские досье" или "Файлы райских островов" Швейцарская Glencore В досье фигурирует также один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных металлов - швейцарская компания Glencore. Предполагается, что компания смогла заключить сделку по добыче сырья в ДР Конго благодаря крупной взятке. В результате чего государство лишилось сотен миллионов долларов налоговых поступлений.

"Райские досье" или "Файлы райских островов" Немецкие фигуранты досье Документы досье ведут к семье миллиардера Курта Энгельхорна (на фото с женой Хайди), а значит к одному из крупнейших в Германии уголовных дел по (не)уплате налогов. А также рассказывают о том, как владелец игорного бизнеса Пауль Гаузельманн использует законы острова Мэн, чтобы заработать на азартных играх, некоторые из которых - под запретом. Автор: Екатерина Венкина

